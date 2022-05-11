İşte Saray’daki oyuncak hırsızlığının detayları

T24, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaşanan oyuncak hırsızlığının detaylarına ulaştı. Dosyaya göre hırsızlık olayı Cumhurbaşkanlığı’nın kapalı devre kamera sistemini takip eden görevliler tarafından, 22 Nisan gecesi Millet Camii altındaki depolardan bir araca kolilerin yüklendiğinin kapı görevlilerine bildirilmesiyle ortaya çıktı. Kolileri araca yükleyen T.Y isimli şoförün yanına giden görevliler, ne yaptığını sordu. T.Y de, “Cumhurbaşkanının yakın zamanda il dışına çıkacak olması nedeniyle oyuncakları hazır bulundurmak için araca taşıdığını” söyledi. Ancak yapılan araştırmada T.Y’ye böyle bir görev verilmediği anlaşıldı. Mülakata alınan T.Y, depo sorumlusunun odasından anahtarı gizlice alarak, zaman zaman kolilerle oyuncak çaldığını ve düşük fiyattan piyasaya sattığını itiraf ederken, bazı çalışanların da programlarda fazladan oyuncak dağıtılmış gibi tutanak tutarak, artırdıkları oyuncakları sattıklarını anlattı. İncelenen kamera görüntülerinde son 1 ayda toplam 298 kolinin çalındığı belirlendi. İhbar üzerine şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan piyasa araştırması sonucunda da 1 ayda çalınan oyuncakların toplam bedeli 919 bin 958 lira olarak hesaplandı.

Gece yarısı fark edildi

T24, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerleşkesinde bulunan Millet Camii altındaki depolardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtiçi gezilerinde çocuklara dağıttığı oyuncakların resmi araçlarla çalındığını ve bu kapsamda gözaltına alınan 8 şüpheliden üçünün tutuklandığını ortaya çıkarmıştı. Oyuncak hırsızlığına ilişkin soruşturmanın detayları da ortaya çıkmaya başladı. T24’ün ulaştığı bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı’nın kapalı devre kamera sistemini takip eden görevliler 22 Nisan gecesi saat 01.45 sıralarında Millet Camii altındaki depolardan, bir araca kolilerin yüklendiğini fark ederek, durumu kapı görevlilerine bildirdi.

Depodan sesler duyuldu

Aracın yanına giden kapı görevlileri, Millet Camii arkasındaki itfaiye girişi önünde, camında Cumhurbaşkanlığı resmi araç giriş kartı bulunan ve arka kapıları açık durumda olan kapalı kasa bir minibüsün park halinde olduğunu, bagajın yarısına kadarının da kolilerle istifli olduğunu gördü. Daha sonra bazı ses duyan görevliler, oyuncak deposunun ışıklarının yandığını fark ederek içeri girdi. Depo önünde, içerisinde 4-5 adet koli bulunan bir el arabası olduğunun görülmesi üzerine, kolileri yükleyen T.Y’ye ne yaptığı soruldu. T.Y de, Cumhurbaşkanının yakın zamanda il dışına çıkacak olması nedeniyle oyuncakları hazır bulundurmak için araca taşıdığını söyledi. T.Y’nin gitmesine izin verildi ancak davranışlarından şüphelenilmesi üzerine durum Mali ve Destek Hizmetler birimine iletildi. Yapılan araştırmada T.Y’ye hiç bir yetkili tarafından böyle bir görev verilmediği anlaşıldı.

Tutanakları şişirmişler

Bunun üzerine T.Y, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı görevlilerince mülakata alındı. T.Y, son 1 yıldır gece vardiyasında çalıştığını, depo sorumlusunun odasından oyuncak deposunun anahtarını gizlice alarak, zaman zaman kolilerle oyuncak çaldığını ve düşük fiyattan piyasaya sattığını itiraf etti. T.Y, kimlerle birlikte bu işi yaptığını anlatırken, çalışanlardan birinin de programlarda fazladan oyuncak dağıtılmış gibi tutanak tutarak, artırdıkları oyuncakları bir akrabasının işyerinde sakladığını ve ardından sattığını söyledi.

298 koli çalınmış

İncelenen kamera görüntülerinde de şüphelilerin zaman zaman minibüslere oyuncak kolileri yüklediği ve bu şekilde son 1 ayda 298 kolinin dışarıya çıkarıldığı belirlendi. Bunun üzerine T.Y’nin anlatımlarında ismi geçen 5 kişi de mülakata alındı ancak hiç biri iddiaları kabul etmedi. Mülakata alınan 6 isim hakkında 25 Nisan akşamı bir tutanak tutularak, emniyete ihbarda bulunuldu. Tutanakta, şüphelilerin yaklaşık 5 yıldır oyuncak çaldıkları da belirtildi. İhbarın ardından savcılığa bilgi veren polis, 6 şüpheliyi evlerinde arama yaparak gözaltına aldı. Polis daha sonra da saray çalışanlarının oyuncakları düşük fiyattan satan kırtasiyeci ile iş yeri deposunda oyuncak sakladığı belirlenen ve şüphelilerden birinin akrabası olan oto tamircisini, ev ve işyerlerinde arama yaptıktan sonra yakalayarak emniyete getirdi.

1 aylık zarar piyasa araştırmasıyla hesaplandı

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, son 1 ay içerisinde çalındığı belirlenen oyuncaklara ilişkin de araştırma yapıldı. Tespitlere göre kumandalı araba kolilerinde 24’er, oyuncak bebek kolilerinde ise 16’şar adat bebeğin bulunduğu belirlendi. Zararın hesaplanabilmesi için piyasa araştırması da yapıldı. İki ayrı firmadan oyuncaklar için takdiri kıymet belirlemeleri istendi. Firmalar da kumandalı arabanın piyasa alış fiyatının yaklaşık 126, satış fiyatının 182 lira, oyuncak bebeğin alış fiyatının 85, satış fiyatının ise 110 lira olduğunu hesapladı. Bu sayede 1 ayda çalınan 298 koli oyuncağın yaklaşık fiyatının 840 bin lira olduğu değerlendirilirken, buna kırtasiyecinin deposu ile şüphelilerden birinin evinde bulunan toplam 660 adet oyuncak da eklenince, son 1 ayda toplam 919 bin 958 liralık oyuncağın dışarıya çıkarıldığı belirlendi. Öte yandan zarar hesaplaması yapılırken, alış fiyatı üzerinden değerlendirme yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden üçü tutuklandı.