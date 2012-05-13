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Spor

İşte sanal alemdeki derbi geyikleri: Ağlayacaksanız oynamayalım beyler?

'Ne ayıp ya, misafir evdeyken ev sahibi çıkıp gider mi? daha kupa kaldıracaktık.'

13 Mayıs 2012 19:38

Dün akşam oynanan Fenarbahçe-Galatasaray derbisinden sonra Galatasaray'ın kupayı Saraçoğlu'nda alması facebook ve twitter da 'derbi gayikleri'ne neden oldu.

Foto Galeri: Galatasaray 18. kez şampiyon

 
İşte paylaşılan mesajlardan bazıları:
 
 
- Siz Arena'da galibiyeti kutlarsınız, Biz Kadıköy'de Şampiyonluğu
 
-O kareografiyi boşuna yapmadık, kupa Kadıköy'de kalktı o kadar, şimdi her oraya gittiğinizde bunu hatırlayacaksınız
 
-Burası kadıköy burdan çıkış yok diyenler kendileri sahaya gömüldü kendileri çıkamadı
 
-Galatasaray; 13 yıldır Kadıköy de Fenerbahçe'yi yenemiyormuş. O da bir şey mi Fenevbahçe 107 yıldır Galatasaray'ın sahasında kupa alamıyor:)
 
-Kadıköy'den çıkamazsınız diyordunuz: Biz o stada bayrak diktik, Duvarlarına Şampiyon Galatasaray yazdık ve Şampiyonluk kupasını kaldırdık...
 
-Şaire sorarlar neden bu böyle. Şair de cevap verir "onu bunu bırak da Galatasaray nasıl ... etti feneri Kadıköy'de"
 
-Etrafta şampiyonluk turu atan Fenerli görürseniz hor görmeyin...
 
-Fenerbahçeliler kupaya dokunmak için sahaya girdi
 
-Ama olsun bizim 6-0'ımız var. :( -Fenerli Polyanna
 
-İntikam, soğuk yenen bir yemektir
 
-Galatasaray şampiyon olduğu için PFDK'ya sevkedildi.
 
-Ağlayacaksanız oynamayalım beyler?
 
-Şampiyonluga sinirlenen kanaryaya ne denir? Angry birds
 
-Fenerbahçeli taraftarlar şampiyon olduklarını sanıp polis araçlarını ters çevirdi..
 
-Lütfen evinizideki teneke veya pet şişeleri sokaklara atmayın , Fenerbahçeliler onu kupa sanıp müzelerine koyuyor.
 
-Dünyayı yakarız şampiyonluk gelince dediler, kupa elden gidince stadı yaktılar...
 
-Fenerliler bi alışamadı şampiyonluğu kaybetmeye :)
 
-Ne ayıp ya, misafir evdeyken ev sahibi çıkıp gider mi? daha kupa kaldıracaktık.
 
-Arkadaşlar silah atmayın demiyorum, ağır silahlar kullanmayın en azından. Tank sesi duydum az önce. Yapmayın
 
-Sahaya yansidi:)
 
-Kupa bizim, sapı sizin! @Fenerbahce
 
-1 Ligde aynı sezon 2 kere lig şampiyonu olan takımın adı GALATASARAY!
 

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