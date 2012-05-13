İşte sanal alemdeki derbi geyikleri: Ağlayacaksanız oynamayalım beyler?

Dün akşam oynanan Fenarbahçe-Galatasaray derbisinden sonra Galatasaray'ın kupayı Saraçoğlu'nda alması facebook ve twitter da 'derbi gayikleri'ne neden oldu.

Foto Galeri: Galatasaray 18. kez şampiyon

İşte paylaşılan mesajlardan bazıları:

- Siz Arena'da galibiyeti kutlarsınız, Biz Kadıköy'de Şampiyonluğu

-O kareografiyi boşuna yapmadık, kupa Kadıköy'de kalktı o kadar, şimdi her oraya gittiğinizde bunu hatırlayacaksınız

-Burası kadıköy burdan çıkış yok diyenler kendileri sahaya gömüldü kendileri çıkamadı

-Galatasaray; 13 yıldır Kadıköy de Fenerbahçe'yi yenemiyormuş. O da bir şey mi Fenevbahçe 107 yıldır Galatasaray'ın sahasında kupa alamıyor:)

-Kadıköy'den çıkamazsınız diyordunuz: Biz o stada bayrak diktik, Duvarlarına Şampiyon Galatasaray yazdık ve Şampiyonluk kupasını kaldırdık...

-Şaire sorarlar neden bu böyle. Şair de cevap verir "onu bunu bırak da Galatasaray nasıl ... etti feneri Kadıköy'de"

-Etrafta şampiyonluk turu atan Fenerli görürseniz hor görmeyin...

-Fenerbahçeliler kupaya dokunmak için sahaya girdi

-Ama olsun bizim 6-0'ımız var. :( -Fenerli Polyanna

-İntikam, soğuk yenen bir yemektir

-Galatasaray şampiyon olduğu için PFDK'ya sevkedildi.

-Ağlayacaksanız oynamayalım beyler?

-Şampiyonluga sinirlenen kanaryaya ne denir? Angry birds

-Fenerbahçeli taraftarlar şampiyon olduklarını sanıp polis araçlarını ters çevirdi..

-Lütfen evinizideki teneke veya pet şişeleri sokaklara atmayın , Fenerbahçeliler onu kupa sanıp müzelerine koyuyor.

-Dünyayı yakarız şampiyonluk gelince dediler, kupa elden gidince stadı yaktılar...

-Fenerliler bi alışamadı şampiyonluğu kaybetmeye :)

-Ne ayıp ya, misafir evdeyken ev sahibi çıkıp gider mi? daha kupa kaldıracaktık.

-Arkadaşlar silah atmayın demiyorum, ağır silahlar kullanmayın en azından. Tank sesi duydum az önce. Yapmayın

-Sahaya yansidi:)

-Kupa bizim, sapı sizin! @Fenerbahce

-1 Ligde aynı sezon 2 kere lig şampiyonu olan takımın adı GALATASARAY!