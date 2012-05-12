İşte şampiyonluk derbisinin ilk 11'i

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ilk 11'i bellioldu. Galatasaray sahneye beklenen 11'le çıkarken, Fenerbahçe'de Orhan Şam ve Semih Şentürk'ün kadroya alınması sürpriz olarak karşılandı.

İşte ilk 11'i

Fernando Muslera, Eboue, Ujfalusi, Semih Kaya, Hakan Balta, Engin Baytar, Selçuk İnan, Melo, Riera, Necati Ateş, Elmander

Volkan Demirel, Orhan Şam, Bekir İrtegün, Yobo, Reto Ziegler, Dia, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Miroslav Stoch, Cristian, Semih Şentürk

Spor Toto Süper Final'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray şampiyonu belirleyecek dev mücadelede Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Hayatın duracağı 90 dakikada Türkiye'nin bir numaralı hakemi Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaparken maçın dördüncü hakemi ise Yunus Yıldırım.

Galatasaray'da sadece Mehmet Batdal sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Fenerbahçe'de ise golcü oyuncu Moussa Sow ve Sezer Öztürk dışında bir eksik bulnumuyor. Sarı lacivertli ekipte Trabzonspor maçında kadroya alınmayan Alex, 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.