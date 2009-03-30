İşte Sahara!

Bir dönem peçeli yüzleriyle oryantal dansta dikkati çeken `Mezdeke' üyelerinden Dilek Maltepe'nin Antalya'da kurduğu `Sahara' adlı oryantal dans grubu, ilk kez kameralar karşısına çıktı.



Mezdeke'yi örnek alan Maltepe, dansçılarına kırmızı peçe taktı. Oryantal dansta esrarengiz görünmenin merak uyandırdığını belirten Maltepe, Sahara ile Antalya gecelerini renklendireceklerini söyledi.

Özlem İpek, Çağla Yılmaz ve İrem Kuyumcu'dan oluşan Sahara, katıldıkları özel gecelerde 20 dakika sahnede kalıyor. Dilek Maltepe, otellerde turistler başta olmak üzere özel gecelere göre hazırladığı grubun 3 dansçısını 45 genç kız arasından seçtiğini söyledi. Maltepe, 3 ay önce çalışmalara başlayarak hazır duruma gelen Sahara'nın adını yaz sezonunda duyurmayı planladığını söyledi. Dansçıların peçelerini şovları sırasında asla çıkartmayacağını belirten Maltepe, yüzleri açık olarak medyada da görüntülenmemek için çaba harcayacaklarını kaydetti.

