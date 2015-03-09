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Sağlık

İşte saatlerce oturmak kalp hastalığı riskini yüzde 14 artırıyor

Hareketsiz yaşam tarzı ve saatler boyu oturmak ya da evde kanepede TV izlemek, kalp için sigara kadar tehlikeli

09 Mart 2015 10:41

ABD’deki Medical College of Wisconsin Üniversitesi’nde yapılan araştırma, oturarak geçirilen her 1 saatin kalp hastalığı riskini yüzde 14 artırdığını ortaya koydu.

ntv.com.tr’nin haberine göre, ortalama 50 yaşında, 2031 denekle gerçekleştirilen araştırmada, kalp hastalığı olasılığını yükselten kan damarları incelendi.

Günün 2 ila 12 saatini ofiste ya da evde televizyon karşısında geçiren deneklerin kalp krizi ve benzeri kalp hastalıklarına yakalanma olasılığının daha fazla olduğu saptandı.

Bilim insanlarının bir diğer gözlemi ise, koşmak, fitness ya da aerobik gibi egzersizlerin bile oturarak geçirilen zamanın yol açtığı hasarı telafi edemeyeceği oldu.

Araştırmayı yürüten Dr Jacquelyn Kulkinski, kalp ve damar hastalıklarına yol açan faktörleri azaltabilmek için, ofis ortamında çalışan kişilerin mutlaka yürüyüş yapmalarını önerdi.

İngiliz tıp dergisi The Lancet ise, 2012 yılında yayınladığı araştırmada, hareketsizliğin sigara içmek kadar tehlikeli olduğunu ortaya koymuştu.

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