İşte rüşvetçi hâkimi yakalatan savcı

Çetelerle mücadelesiyle tanınan Cumhuriyet Savcısı Murat Gök’ün adı bu kez kamu kurumu ve kuruluşlarını hortumlayan ve rüşvet alanlara yönelik açtığı savaşla duyuldu. Rüşvetçi hâkimi yakalatan savcıyı, artık tüm Türkiye tanıyor.



İzmir’e özel yetki ile atandıktan sonra 15 ay gibi kısa bir sürede başta çetelere ve terör örgüt üyelerine darbe vuran özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök’ün hedefinde bu kez kamu kurum ve kuruluşlarını hortumlayan ve rüşvet alanlara vardı. Gök, çok kısa sürede çetelere darbe vurduktan sonra rüşvet konusunda ilk olarak yargı içinde başladı ve bir hâkimi suçüstü yakalattı. Hâkimi yakalatmasından sonra adını tüm Türkiye ezberledi.



Çete liderlerine darbe üstüne darbe vurdu



İzmir’e özel yetki ile atanan Gök, önemli çete liderleri arasında adı bulunan Ahmet Tekin Baykal ile adamlarına yönelik ilk kez Skorsky askeri helikopter ile havadan çiftliğine operasyon düzenletmişti.



“Hortumcular çetelerden daha tehlikeli” şeklinde mesaj veren Gök, şimdi söylediklerini uygulamaya başladı. Çete liderini 350 bin YTL. karşılığında tahliye ettiği iddiası ile suçlanan hakimi yaklaşık



6 aydır takibe alan Gök, Muğla Ortaca’da rüşvet alan hakimin yeğeni ile avukatı ve Adalet Bakanlığı’ndan çıkartılan özel izinle 10.Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi A.K.’yi gözaltına aldırdı.



400 jandarmayla operasyon



Gök’ün icraatları durmak bilmedi. Kaynaklar Belediyesi’ndeki 600 trilyonluk vurgun için talimatı verip 400 jandarmaya operasyon yaptırdı. Aralarında belediye başkanı, ilçe jandarmada görevli komutanlar, okul müdürlerinin de bulunduğu grup cezaevine gönderildi. İzmir Vali Yardımcısı, Buca Kaymakamı’nı da sorgulayan Gök, yine Baykal ile işbirliği içinde olduğu iddia edilen avukatları gözaltına almış, bu avukatların birisi de tutuklanmıştı.



İlk operasyon değil



Hortumlama ve rüşvet olayları ile ilgili önce yargı içinde operasyonlara başlayarak hakimi yakalatan Murat Gök, daha önce de rüşvet alan yargı içinde operasyon yapıp Erzurum’da ilk görev yaptığı yerde kıyı şeritlerini rüşvet karşılığı imara açılmasına izin veren bir hakim ile savcının yanı sıra çok sayıda avukatı tutuklatmıştı. Yaptığı operasyonların ardından kendisine yönelik ölüm tehditlerine aldırmadan mesleğini cesurca yapan Murat Gök, Urla’dan sonra İzmir’de de başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.



Urla’da çok başarılı görevde bulunmuştu



Urla’daki başarılı operasyonlardan sonra Murat Gök, 2007 yılının temmuz ayında İzmir’e özel yetki ile atandı. DGM’lerinin kapanmasından sonra özel yetkili savcılar arasında görev almayı başaran Murat Gök, verilen görevin bilincinde hareket ederek kısa sürede çetelere darbe vurdu. “Ulusal Çete” raporunda adı Alaaddin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Sedat Peker gibi isimlerle birlikte geçen Ergenekon üyeleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen “Ege’nin Efesi” lakaplı Ahmet Tekin Baykal’ı adamlarını, “Anafor” adını verdiği operasyonla 5 yıldızlı otelde yakalatan Savcı Murat Gök, ayrıca Uzili çete lideri M.Y.ile 49 adamının yakalanması için talimatını verdi. Ardından yine Abidin Bilgin ile adamlarına yönelik operasyonu komandolara yaptırmıştı.

Yapacaklarının mesajını vermişti



İzmir’e atandıktan sonra ilk kez özel açıklamalarda bulunarak çetelere yönelik yapacağı çalışmaların mesajlarını veren Murat Gök, verdiği mesajların uygulamasını da kısa sürede yaptı. İzmir’in Urla İlçesi’ne atandıktan sonra, “Domuz eti operasyonu”, “Urla Barbaros Köyü Skandalı”, “Tapu dairesinde dönen rüşvet çarkı”nı, “Cezaevi’nde çete oluşturup mahkûmlardan zorla para tahsil eden gardiyanlar çetesini” ve son olarak Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu’nun içinde bulunduğu, “URİT operasyonu”nu gerçekleştiren Murat Gök’ün yıldızı bir anda parladı. Şirin ilçede artık adını sokaktaki tüm vatandaşlar biliyordu. Herhangi bir yerde haksızlığa uğradığına inanan vatandaş, hemen onun kapısını çalıp yardım istiyordu. Gittiği her yerde sevgi gösterileri ile karşılaşan Murat Gök, yaptığı çalışmalarla ilçe kabına sığmıyordu.



Hortum yapanlar savcının hedefi



Çetelerin yanı sıra terör örgütlerine de darbe vuran Murat Gök, özellikle son zamanlarda Şirinyer ve Yağaneler semtinde bomba patlatıp korku saçan örgüt üyelerini kısa sürede yakalattı. Gök, 15 ayda 200’e yakın terör suçlusunun tutuklanmasını sağladı. Laf yerine icraatlarını sergileyen Gök, artık kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik operasyonlar konusunda çalışmalar başlatıldığını ve terörden de tehlikeli olan hortumcuların adalet önünde hesap vereceklerini söylüyor.



