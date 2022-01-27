İşte RTÜK tarafından verilen 'Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödülleri’nin sahipleri

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde "Geçtiğimiz seneyi Yunus Emre ve Türk Dili yılı olarak ilan etmiştik. Medyada Türkçe'nin doğru kullanımını teşvik etmek için sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Arı, duru, tertemiz Türkçenin temsilcisi Yunus Emre'yi gündeme getirdikleri için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan sosyal medyada doğru Türkçe kullanımına yönelik 23 ayrı kategoride ödül dağıttı.

Dağıtılan ödüller şöyle:

En İyi Haber Sunucusu Nazlı Çelik, En İyi Ara Haber Bülteni Sunucusu Banu El, En İyi Haber Programı ATV’nin Ana Cem Öğretir tarafından sunulan Haber Bülteni oldu. En iyi dizi olarak yapımcılığını Ferhat Eşsiz’in üstlendiği ‘Gönül Dağı’ oldu. En iyi söyleşi-yorum programı olarak ‘Tarafsız Bölge’ olurken En İyi Belgesel Serdar Kılıç tarafından sunulan ve TRT Haber’de yayınlanan ‘Doğadaki İnsan’ oldu. En İyi Eğitim Programı olarak Kon TV’de yayınlanan Emine Simge Akoğul ile Alın Teri programı seçildi. En İyi Ekonomi Programı olarak A Para’da Serdar Kuter tarafından sunulan ‘Paranın Rotası’ programı seçildi. Kültür-Dil kategorisinde NTV’de yayınlanan ‘Laf Aramızda’ programı olarak belirlenirken Kültür-Medeniyet programı olarak Zeynep Türkoğlu tarafından sunulan ’24 Portre’ programı seçildi. Sanat alanında en iyi program TRT 2’de Hülya Koçyiğit’in sunuculuğunu yaptığı ‘Hülya Koçyiğit ile Film Gibi Hayatlar’ oldu. Bilgi ve Eğlence alanında TV 360’da Alper Ateş’in sunduğu ‘Ben Bilirim’ programı seçilirken, En İyi Aile Programı olarak Vav TV’de yayımlanan ‘Aile Çatısı’ seçildi. Çizgi Film Animasyon kategorisinde TRT Çocuk’un ‘Rafadan Tayfa’ çizgi filmi en iyi olarak yer aldı. TRT Haber’de ‘Ömür Dediğin’ isimli programı sunan Zeliha İlhan Doymuş, Yaşam Boyu Saygı Ödülü’ne layık görülürken En İyi Tarih programı olarak ‘Tarihin Ruhu’ programı seçildi. En iyi Seyahat Programı olarak Kanal 7’de Özlem Tunca’nın sunumunu yaptığı ‘Dünyayı Geziyorum’ programı seçildi. Bengütürk TV’de Şenol Vatansever’in sunuculuğunu yaptığı ‘Teknoloji ve Gelecek’ programı en iyi teknoloji programı seçildi. En iyi spor programı beIN Sports Haber kanalında yayımlanan ‘beIN Manşet’ olarak belirlenirken CNN Türk’te yayımlanan ‘Yeşil Doğa’ programı Sağlık-Yaşam kategorisinde en iyi program olarak belirlendi.

Radyo yapımlarında en iyi kültür programı olarak Diyanet Radyo’da yayınlanan ‘Lisanımünasip’ programı olarak seçilirken en iyi Söyleşi-Yorum programı olarak Erkam Radyo’da yayınlanan ‘Gönül Sadası’ seçildi. Radyoda en iyi sanat programı ise Türkiye Polis Radyosu’nun Kitaphane programı oldu.

Ödül töreni kapsamında, Söyleşi-Yorum Kategorisinde CNN Türk’te yayımlanan Tarafsız Bölge programıyla Ahmet Hakan Coşkun ve Yaşam-Sağlık Kategorisinde Yeşil Doğa programıyla Güven İslamoğlu ödüle layık görüldü. Her iki isim de ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

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