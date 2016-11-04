"İşte Roma Parkı'na yapılacak sosyal tesis"

Bunu ben de eleştirdim.

Hem parkların orasına burasına bir şeyler konulmasına karşı olduğum için...

Hem de olay ‘evimin önünde’ yaşandığı için...

Roma Parkı ya da Roma Bahçesi denilen yer, Tophane-i Amire’nin hemen yanındaki yaklaşık 9 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor.

Yıllardır düzenlemesi yapılmadı.

Oradaki çocuk parkı da, hemen yanındaki geniş arazi de ne yazık ki halkın hizmetine doğru düzgün sunulmadı. Dolayısıyla çoğu zaman gece yarısı metruk bir yer olarak kullanıldı.

Cihangir merdivenlerinden başlayarak, Roma Parkı’na kadar olan bölümde madde kullanan gençler de oldu, tinerciler de, oturup uslu uslu bira içenler de oldu, taşkınlık yapanlar da.

Bin kere Belediye’ye, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne söyledik ama ne yazık ki bu geniş araziye bir düzenleme yapılmadı.

Çocuk parkı yenilenmedi, düzgün bir ışıklandırma ve çevre düzenlemesi yapılıp güvenlik kameraları konulmadı.

Roma Parkı’nın hemen üzerinde bulunan ve bugün otopark olarak kullanılan bölümdeki 1150 metrekarelik alan ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

İşte tartışmalar yaratan sosyal tesis bu bölüme, iki kat ve 250 metrekare olarak inşa edilecek.

Roma Parkı’nın duvarından aşağıya doğru bir terası olacak.

Buraya sosyal tesis yapılması, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 3 Haziran 2016’da onaylandı.

21 Ekim 2016’da da Beyoğlu Belediyesi tarafından ruhsatlandırıldı.

Hemen ardından iş makineleri girdi Roma Bahçesi’ne, bu sosyal tesisi yapmak için. Tepkiler sonrasında çalışmalar durduruldu.

Beyoğlu Belediyesi’nden “Galiba biz projeyi iyi anlatamadık” denerek yapılacak sosyal tesisin çizimleri gönderildi bana.

İnceledim, konuştum...

Kağıt üzerinde kötü bir proje mi? Öyle gözükmüyor...

Roma Parkı’nı tamamen bitirecek bir inşaat mı? Değil...

Ama Roma Parkı’nın dibinde yaşayan bir mahalle sakini olarak diyorum ki; ne gerek var?

Burada da sosyal tesis olmasın.

Bugün 250 metrekare diye başlayan sosyal tesisin, yarın 1150 metrekarenin tamamına yayılmayacağının garantisini bu şehirde kimse veremez.

Ayrıca oraya sosyal tesis yapılmasını isteyen kim?

Bölge halkına bir sorun bakalım, orada gerçekten sosyal tesis ihtiyacı olduğunu söyleyen kaç kişi çıkacak.

Roma Parkı’nı düzenleyin, ışıklandırın, güvenlik kameraları koyun, çevre düzenlemesini yapın.

Bizim, çocuklarımızın, hayvanlarımızın ihtiyacı olan bu.

Neden ille de sosyal tesis?

Neden küçük de gözükse bir yapılaşma?

Yıllardır Roma Parkı’na el atmayıp, sosyal tesisle birlikte buranın düzenlemesini yapmak dayatmadan başka bir şey değildir.

Biz Roma Parkı’na sosyal tesis, yapılaşma değil, koşup oynayacağımız, nefes alacağımız düzgün alanlar istiyoruz.