İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti

İtalyan kulübüne 1 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek
17 Ocak 2020 14:51
Fenerbahçe, Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in transferi için İtalyan ekibi ile anlaşmaya vardı. İsviçreli sol bekin sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olacak.
Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre PSV'nin teklifini reddedip sarı-lacivertlileri tercih eden ve kulübü Milan'a bu yönde baskı yapan İsviçreli futbolcunun bugün ya da yarın imza atması bekleniyor. Fenerbahçe, İtalyan kulübüne 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunacak. Kanarya, Rodriguez'e de bonuslarla birlikte yıllık 2.5 milyon Euro ücret ödeyecek.
Milan’ın 2017’nin Temmuz ayında 15 milyon Euro bedelle Wolfsburg’dan transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu bu sezon kırmızı siyahlı ekiple 5 maçta görev aldı.