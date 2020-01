İşte, resmi kutlamalarda 'resmi protokol'e dâhil edilen 265 vakfın tam listesi

Avukat Adnan Ekinci, "İsmailağa Cemaati ile Ensar Vakfı protokole dâhil edildi" başlıklarırla kamuoyuna yansıyan habere konu olan "Bakanlar Kurulu kararıyla vergiden muaf tutulan vakıfların" tam listesini yayımladı.

Ekinci, kurucusu olduğu ve yönettiği "adaletinbumudunya" sitesinde yayımladı yazıda, vakıfların resmi protokole alınmasına ilişkin tartışmayı demokrasi kriterleri açısından değerlendirdi.

Adnan Ekinci'nin" Cemaatler protokole alınmasın mı?" başlığıyla adaletinbumudunya.net'te yayımlanan ve haberlere konu olan vakıfların listesini içeren yazısı şöyle:

Benim biraz saf tarafım var. Yıllar önce bir profesör arkadaşım, bana ” Sen demokrasi saplantısı içindesin” demişti. Kendisi YÖK üyeliğine atanmıştı. İlk icraat olarak da, bir üniversitenin rektörlük seçimlerinde 3. olmuş, demokrat bir yapılı bir adayı, 1. olarak aday gösteren karara imza atmıştı. Kendisine ” Sen yıllarca, demokratik seçimler sonucu 1. seçilmiş rektörler yerine 2. ve 3. seçilenleri aday gösterilmesine karşı çıkmıştın, şimdi aynı uygulamayı kendin yapıyorsun. Bu çifte standart değil mi” diye sorduğumda, ” Sen demokrasiyi safiyane olarak ele aldığın için saplantı haline getirmişsin, arasındaki farkı anlayamıyorsun” diye cevap vermişti.

Ordan biliyorum, saflığımı.

Ben demokrasiyi öyle öğrendim, öyle bildim.

Demokrasinin asla içinde barındırmayacağı kriterlerden biri de, çifte standarttı.

İdare Hukuku hocamız İl Han Özay’ın ders kitabının adını ‘Günışığında Yönetim’ koymasını belki bu nedenle çok sevmiştim.

Demek hukuk fakültesinin 2. sınıfında başlamış olamlı bu hastalık derecesindeki saflığım.

Beni koyun bir kenara, bir toplumda yer alan tüm siyasi, dini, etnik, kültürel, sosyal, ekonomik yapılanmaların gün ışığında yer almaları gerektiğini, terör, şiddet, ayrımcılık içermeyen her türlü nüvelerin, düşünce, inanç, dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin, tüm mikro veya majör öznelerin, meşru kabul edilme hakları olduğunu en yetkili ağızlardan yıllarca dinledik.

Fakat zaman bize öğretti ki, tartışma kültürü olmayan, karşısındaki kişinin düşüncelerini yok sayan bir geleneğin ahvadı olarak, en basit anlamıyla bile özümseyemediğimizi, evrensel bir tanım olan demokrasinin, rüzgarda sallanıp duran, yırtık ve solmuş bir flamadan başka bir şey değildi.

Manav en güzel domatesleri tezgahına özenle dizer, bize 1 kilo tartarken araya bir kaç ezik olanlardan da sokuşturduğunu, eve gelip paketi açınca görürüz ve ” Kör olası manava, ellerin kırılsın” der, geçeriz.

Çünkü biz de, internet hizmeti veren bir kuruluşun call center bölümünü yöneticisi olarak yanımızda çalışan elemanlarımıza ”Ne yapın, edin, aboneliklerini iptal etmek isteyenleri oyalayın, canından bezdirip, iptal işleminden vazgeçene kadar işi yokuşa sürün” talimatı vermekte sakınca görmeyiz.

Tencere/kapak misali yuvarlanır gideriz sonuçta, demokrasimizin de ara sıra çıkardığı tangur-tungur sesler bu nedenledir.

Hani geçen hafta, Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen ‘Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Tören ve Kutlamalar Yönetmenliğinde değişiklik yapılmasına dair, Resmi Gazete’de yayınlanan bir yönetmelik vardı, duymuşsunuzdur.

Haber medyada tepkiyle karşılandı.

Denildi ki, bundan böyle resmi protokol listesine dahil olan 265 vakıf arasına, kamuoyunda İsmailağa Cemaati’nin vakfı olarak bilinen İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ve Ensar Vakfı’ da girecek…

Bir başka deyişle, İsmailağa Cemaati’nin temsilcileri, valiliklerin ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonundan, kentlerin meydanlarında yapılan ‘Atatürk’ün kente gelişi’ gibi kutlamalarda, artık protokolde yer alabilecekti.

Afat tepki gösterenler oldu?

Tepki gösterenlerin, ‘Vergi Muafiyeti’ olan 265 vakıftan haberleri bile olmadığı büyük bir ihtimal. (Ben baktım, liste aşağıda.)

Çünkü aralarında mütedeyyin tandanslı bir çok vakıf var.

Yıllarca İslami cemaatlerin seküler hayatın içinde yer almadıkları, kendi kapalı dünyaları içinde kalmayı tercih ederek, yer altı faaliyetleri yürüttüğü şeklinde homurdanıp dururuz ama, ama pratiğe gelince vaveyla çıkarmak da bize özgü bir şey işte.

Yazıyı okuduktan sonra, benim de bir cemaat mensubu olduğumu sananlar olabilir.

Hemen söyleyeyim, uzaktan bile ilişkim olmaz.

Sadece şu problemim var benim, biraz safım.

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLARIN LİSTESİ

SIRA NO VAKFIN UNVANI MERKEZİ BAKANLAR KURULU KARARININ

TARİHİ SAYISI

1 21. YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ESKİ ADI:YİRMİBİRİNCİ YÜZYIL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI) İSTANBUL 18.12.2000 2000/1866

2 500.YIL VAKFI İSTANBUL 27.03.1992 92/2901

3 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİNİ DESTEKLEME VAKFI KAYSERİ 28.01.2013 2013/4247

4 ADALET TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ANKARA 21.04.1981 8/2826

5 AFYON EĞİTİM VAKFI AFYON 03.11.1991 91/2412

6 AHMET MUHİP-MÜNİRE DIRANAS EĞİTİM VAKFI ANKARA 12.01.1998 98/10528

7 AHMET VE NEZAHAT KELEŞOĞLU VAKFI İSTANBUL 16.12.2011 2011/2601

8 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEYH ZAYED ÇOCUK KORUMA VAKFI

(ESKİ ADI: SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEYH ZAYED ÇOCUK KORUMA VAKFI) ANKARA 29.11.1994 94/6398

9 AKEV ASİLSOY KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 11.04.1996 96/8022

10 AKKANAT EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İSTANBUL 16.06.1995 95/7038

11 AKÖZ VAKFI İSTANBUL 16.07.2014 2014/6648

12 ALARKO EĞİTİM-KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 23.11.1990 90/1199

13 ALBAYRAK VAKFI İSTANBUL 11.06.2012 2012/3300

14 ALİ EKİNCİ VAKFI İSTANBUL 03.04.1995 95/6770

15 ALİ HAYDAR AKIN VAKFI İSTANBUL 28.07.1986 86/10837

16 ALİ NİHAT GÖKYİĞİT EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR, SANAT VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI İSTANBUL 09.09.2008 2008/14129

17 ALTI NOKTA KÖRLER VAKFI İSTANBUL 26.11.1971 7/3492

18 ANADOLU ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (ANAÇEV) ANKARA 21.10.1997 97/10120

19 ANADOLU EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İSTANBUL 09.07.1981 8/3341

20 ANKARA ATATÜRK LİSESİ EĞİTİM VAKFI ANKARA 28.09.1989 89/14601

21 ANKARA HAMİYET VE İRFAN (A.H.İ) VAKFI ANKARA 16.07.2012 2012/3418

22 ANKARA ÖĞRETİM DERNEĞİ TEVFİK FİKRET EĞİTİM VAKFI ANKARA 15.04.1983 83/20888

23 ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ANKARA 12.08.1997 97/9812

24 ANNE VE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI İSTANBUL 25.02.1999 99/12502

25 ANTALYA YETİM VE MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDIM VAKFI ANTALYA 20.04.1998 98/11016

26 AYDIN DOĞAN VAKFI İSTANBUL 21.11.1997 97/10284

27 AYHAN ŞAHENK VAKFI İSTANBUL 23.07.1997 97/9760

28 AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI İSTANBUL 16.12.2011 2011/2614

29 BAKIRKÖY AKIL HASTANESİ VAKFI İSTANBUL 18.03.1981 8/2579

30 BALIKESİR VEREM VE KANSERLE SAVAŞ VAKFI BALIKESİR 26.07.1983 83/6900

31 BAYRAMPAŞA YEŞİL CAMİİ İLME HİZMET VAKFI İSTANBUL 10.02.2014 2014/5907

32 BEREKET VAKFI İSTANBUL 21.11.1990 90/1182

33 BEYOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 15.08.2017 2017/10782

34 BEZMİALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA HASTANESİ KLİNİKLERİNE YARDIM VAKFI İSTANBUL 01.02.1986 86/10338

35 BİLİM VE İNSAN VAKFI İSTANBUL 24.07.2017 2017/10636

36 BİLİM VE SANAT VAKFI İSTANBUL 09.07.2007 2007/12385

37 BİRLİK VAKFI İSTANBUL 13.01.2014 2014/5833

38 BİTLİS EĞİTİM VE TANITMA VAKFI ANKARA 27.10.1990 90/1094

39 BİZİM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI İSTANBUL 03.04.1986 86/10555

40 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI İSTANBUL 12.08.1993 93/4805

41 BOĞAZİÇİ VAKFI İSTANBUL 12.02.2014 2014/6000

42 BORNOVA ANADOLU LİSESİ EĞİTİM VAKFI İZMİR 21.11.2003 2003/6549

43 BORUSAN KOCABIYIK VAKFI (ESKİ ADI:ASIM KOCABIYIK KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI) İSTANBUL 29.07.1998 98/11619

44 BURSA COŞKUNÖZ EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI:COŞKUNÖZ EĞİTİM VAKFI) BURSA 25.07.1997 97/9693

45 CELAL BAYAR VAKFI BURSA 12.12.1977 7/14410

46 CEMİYETİ HAYRİYE VAKFI KONYA 26.10.1976 7/13117

47 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ VAKFI İSTANBUL 28.09.1989 89/14601

48 CEVDET İNCİ EĞİTİM VAKFI İZMİR 23.06.2008 2008/13848

49 CUMHURİYETÇİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI İSTANBUL 27.05.1998 98/11209

50 ÇAMLICA KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI İSTANBUL 15.09.1991 91/2285

51 ÇAYKARA VE DERNEK PAZARI EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 05.01.1987 87/11437

52 ÇEVRE EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI (ESKİ ADI:SİSATEV-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK TESİSLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI) ANKARA 05.01.1991 91/1352

53 ÇİMENTAŞ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İZMİR 18.12.1991 91/2523

54 ÇOCUK HASTALIKLARI ARAŞTIRMA VAKFI ANKARA 15.01.1993 93/4115

55 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI ADANA 14.06.1994 94/5768

56 ÇUKUROVA YÜKSEKÖĞRETİMİ GÜÇLENDİRME VAKFI (ESKİ ADI:ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI) ADANA 16.07.1978 7/16215

57 DANIŞTAY HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI ANKARA 11.12.1998 98/12198

58 DARÜLACEZE VAKFI İSTANBUL 07.09.1994 94/6080

59 DENİZLİ YETİM ACİZ VE MUHTAÇLARI KORUMA VAKFI DENİZLİ 06.08.1992 92/3384

60 DİNİ VE SOSYAL HİZMET VAKFI (ESKİ ADI:TOKYO CAMİİ VAKFI) ANKARA 05.01.2001 2001/1902

61 DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI İSTANBUL 10.08.2009 2009/15313

62 DR. NEJAT F. ECZACIBAŞI VAKFI İSTANBUL 27.02.1978 7/14917

63 DR.(H.C.) İBRAHİM BODUR KALESERAMİK EĞİTİM SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI (ESKİ ADI: KALESERAMİK EĞİTİM VAKFI) İSTANBUL 08.05.1998 98/11124

64 DÜNYA YEREL YÖNETİM VE DEMOKRASİ AKADEMİSİ (İSTANBUL AKADEMİSİ) VAKFI İSTANBUL 08.05.1998 98/11124

65 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI VAKFI İZMİR 15.04.2010 2010/351

66 EGE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI İZMİR 21.05.2000 2000/766

67 EGE ORMAN VAKFI İZMİR 20.04.1998 98/11016

68 EĞİTİMİ DESTEKLEME VAKFI (ESKİ ADI: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI ) ESKİŞEHİR 28.03.1986 86/10525

69 ELAZIĞ İZZETPAŞA VAKFI ELAZIĞ 14.09.1977 7/13945

70 ELAZIĞ KÜLTÜR VE TANITMA VAKFI ANKARA 25.01.1996 96/7839

71 ELGİNKAN VAKFI İSTANBUL 27.11.1989 89/14816

72 ENKA SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İSTANBUL 02.05.1983 83/6537

73 ENSAR VAKFI İSTANBUL 16.08.2012 2012/3582

74 ERDOĞAN MUSTAFA AKDAĞ EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI YOZGAT 27.01.1998 98/10601

75 ERZİNCAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 20.06.2016 2016/8977

76 ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI YARDIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VAKFI ERZURUM 16.12.2011 2011/2622

77 ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ VAKFI MALATYA 10.12.2007 2007/13107

78 EYMİR KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172

79 FEYZİ AKKAYA TEMEL EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 21.09.1978 7/16557

80 FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI İSTANBUL 10.01.1975 7/3921

81 FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI İSTANBUL 20.12.2010 2010/1204

82 FLORENCE NIGHTINGALE HEMŞİRE MEKTEPLERİ VE HASTAHANELERİ VAKFI İSTANBUL 11.04.1970 7/475

83 GALATASARAY EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 08.11.1982 8/5685

84 GAZİANTEP EĞİTİM VE HİZMET VAKFI GAZİANTEP 19.09.2016 2016/9165

85 GAZİANTEP KOLEJ VAKFI GAZİANTEP 21.06.1973 7/6657

86 GEDİK EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI İSTANBUL 21.11.2003 2003/6550

87 GENÇ HAYAT VAKFI İSTANBUL 30.01.2012 2012/2762

88 GEYRE VAKFI İSTANBUL 17.01.2008 2008/13150

89 GÖZ NURUNU KORUMA VAKFI İSTANBUL 31.05.1985 85/9544

90 GSD EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 15.06.1998 98/11288

91 GÜNEYSU İLİM ÖĞRENENLERE YARDIM VAKFI RİZE 24.07.2017 2017/10637

92 GÜRSOY EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 30.12.1999 99/13882

93 HABERAL EĞİTİM VAKFI ANKARA 22.11.1989 89/14784

94 HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI ANKARA 13.03.1998 98/10806

95 HACI ÖMER SABANCI VAKFI İSTANBUL 17.07.1973 7/6760

96 HALİS TOPRAK VAKFI İSTANBUL 25.02.1999 99/12502

97 HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI İSTANBUL 05.01.2006 2006/9946

98 HAYRA HİZMET VAKFI KONYA 27.08.1984 84/8489

99 HIZIROĞLU VAKFI ANKARA 12.12.1997 97/10406

100 HİSAR EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 23.08.1973 7/7031

101 HOŞGÖR FATİH İLİM ARAŞTIRMA VAKFI GAZİANTEP 24.07.2017 2017/10634

102 HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI VAKFI ÇANAKKALE 06.07.1981 8/3292

103 HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN VAKFI (ESKİ ADI:FİNANS VAKFI) İSTANBUL 29.11.1994 94/6398

104 HZ. İBRAHİM HALİLULLAH KÜLTÜR VE EĞİTİMVAKFI ŞANLIURFA 02.05.1986 86/10686

105 ISPARTA HAYIRLAR EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI ISPARTA 04.11.1990 90/1112

106 İBN’ÜL-EMİN MAHMUT KEMAL İNAL VAKFI İSTANBUL 02.09.1980 8/1576

107 İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI ANKARA 04.01.2008 2008/13259

108 İHLAS VAKFI İSTANBUL 12/02/2016 2016/8654

109 İHSAN DOĞRAMACI BİLİM VE ARAŞTIRMA VAKFI(ESKİADI:HACETTEPE TIP MERKEZİ VAKFI) ANKARA 06.07.1968 6/10326

110 İHSAN DOĞRAMACI EĞİTİM VAKFI(ESKİ ADI:HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ VAKFI) ANKARA 03.11.1973 7/7410

111 İHSAN DOĞRAMACI SAĞLIK VAKFI (ESKİ ADI:HACETTEPE ÇOCUK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ VAKFI) ANKARA 28.05.1971 7/2495

112 İHSAN DOĞRAMACI VAKFI ANKARA 13.10.1973 7/7277

113 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI İSTANBUL 12.12.1986 86/11309

114 İLİM YAYMA VAKFI İSTANBUL 31.12.1974 7/9268

115 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ VAKFI MALATYA 09.05.1996 96/8164

116 İNÖNÜ VAKFI ANKARA 20.09.1984 84/8521

117 İNSAN EĞİTİMİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 12.02.2016 2016/8656

118 İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANİ YARDIM VAKFI İSTANBUL 04.04.2011 2011/1799

119 İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRME VAKFI İSTANBUL 23.07.2001 2001/2871

120 İNSANİ DEĞERLER VE RUH SAĞLIĞI VAKFI İSTANBUL 01.04.2013 2013/4587

121 İSLAMİ İLİMLER ARAŞTIRMA VAKFI İSTANBUL 29.11.1989 89/14837

122 İSMAİL DOKUZAĞAÇLI (KADIOĞLU) HURİYE UĞURLUDOĞAN

TÜRK EMNİYET TEŞKİLATI ŞEHİTLERİ VE MALÜLLERİ DUL VE YETİMLERİNİN EĞİTİM VE YARDIM VAKFI İSTANBUL 11.04.1984 84/7929

123 İSMAİLAĞA CAMİİ İLİM VE HİZMET VAKFI İSTANBUL 22.06.2015 2015/7907

124 İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 09.11.1991 91/2454

125 İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI İSTANBUL 25.12.1984 84/8917

126 İSTANBUL MARMARA EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 10.11.1998 98/12014

127 İSTANBUL MODERN SANAT VAKFI İSTANBUL 04.04.2011 2011/1960

128 İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI İSTANBUL 01.09.1997 97/9898

129 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI İSTANBUL 30.10.1986 86/11134

130 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI İSTANBUL 08.05.1998 98/11124

131 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VAKFI İSTANBUL 23.06.1992 92/3221

132 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI İSTANBUL 13.11.2001 2001/3702

133 İSTEK İSTANBUL EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 20.09.1984 84/8537

134 İŞİTME ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA VAKFI ESKİŞEHİR 12.01.1990 90/11

135 İZMİR KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM VAKFI İZMİR 06.09.1990 90/878

136 İZMİR TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI İZMİR 01.09.1997 97/9911

137 İZZET BAYSAL VAKFI İSTANBUL 26.02.1987 87/11540

138 KABATAŞ ERKEK LİSESİ EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 10.08.1990 90/751

139 KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI İSTANBUL 29.01.2001 2001/2009

140 KADIN VE DEMOKRASİ VAKFI İSTANBUL 24.07.2017 2017/10632

141 KADİR HAS VAKFI (ESKİ ADI: TÜRK EĞİTİMİNE ÖZGÜ KADİR HAS VAKFI) İSTANBUL 23.02.1992 92/2779

142 KAMU ARAŞTIRMALARI VAKFI ANKARA 02.01.2014 2014/5773

143 KARTAL VAKFI ANKARA 11.07.2000 2000/1051

144 KAYSERİ YÜKSEK ÖĞRENİM VE YARDIM VAKFI KAYSERİ 09.12.1974 7/9267

145 KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VE ONKOLOJİ MERKEZİ KURMA VE GELİŞTİRME VAKFI İZMİR 16.11.2000 2000/1862

146 KENAN EVREN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI MUĞLA 29.12.1997 97/10481

147 KOCAELİ EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI: KOCAELİ EĞİTİM VE GENÇLİK VAKFI) KOCAELİ 28.03.1995 95/6752

148 KONYA-EREĞLİ ZİHİNSEL VE FİZİKSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI KONYA 14.06.2006 2006/10608

149 KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI ERZURUM 08/04/1980 8/646

150 LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI: ANKARA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI) ANKARA 17.05.2000 2000/719

151 M. İHSAN ARSLAN VAKFI ANKARA 06.08.2014 2014/6720

152 MAHMUD ESAD COŞAN EĞİTİM KÜLTÜR DOSTLUK VE YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 13.01.2014 2014/5824

153 MALATYA EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 20.12.1985 85/10197

154 MALATYA HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ VAKFI MALAYTA 07.01.2002 2002/3663

155 MANEVİ VE İKTİSADİ KALKINMA VAKFI KOCAELİ 25.03.2013 2013/4487

156 MANİSA HUZUREVİ VAKFI MANİSA 27.12.2005 2005/9846

157 MANİSA YÜKSEK TAHSİL ÖĞRENCİ YURDU VAKFI ANKARA 06.09.1974 7/8921

158 MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI İSTANBUL 26.09.2016 2016/9274

159 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VAKFI İSTANBUL 03.11.1991 91/2412

160 MEHMET RIFAT GÜZEL VE ŞERİFE GÜZEL VAKFI İSTANBUL 08.02.1985 85/9108

161 MEHMET ZORLU EĞİTİM, SAĞLIK, KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172

162 MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİİ DESTEKLEME VAKFI ANKARA 09.11.1988 88/13476

163 MESS EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 23.12.1986 86/11340

164 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KADIKÖY SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ VAKFI (ESKİ ADI:MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI KADIKÖY SAĞLIK EĞİTİM MERKEZİ VAKFI) İSTANBUL 05.04.1993 93/4271

165 MİLLİ EĞİTİM VAKFI (ESKİ ADI:MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAKFI ) ANKARA 12.12.1980 8/2096

166 MİLLİ KÜLTÜR VE AHLAKA HİZMET VAKFI İZMİR 20.06.1975 7/10252

167 MURADİYE KÜLTÜR VAKFI ANKARA 06.12.2004 2004/8190

168 NUH ÇİMENTO EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (ESKİ ADI: NUH ÇİMENTO SANAYİİ VAKFI) KOCAELİ 17.11.1999 99/13655

169 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI SAMSUN 20.12.1976 7/12955

170 ORHAN YAVUZ TEKNİK EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 30.01.2012 2012/2761

171 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI ANKARA 02.05.1983 83/6542

172 PROF.DR.CEMİ DEMİROĞLU TÜRK KARDİYOLOJİ VAKFI (ESKİ ADI: TÜRK KARDİYOLOJİ VAKFI ) İSTANBUL 01.08.1986 86/10942

173 PROF. FAHRETTİN KERİM GÖKAY VAKFI İSTANBUL 04.01.1976 7/11184

174 RAHMİ M. KOÇ MÜZECİLİK VE KÜLTÜR VAKFI( ESKİ ADI:RAHMİ M. KOÇ SANAYİ MÜZECİLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI) İSTANBUL 12.12.1997 97/10396

175 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI RİZE 02.01.2014 2014/5766

176 REYHAN KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 20.04.2015 2015/7588

177 RİZE HİZMET VAKFI RİZE 06.12.1991 91/2515

178 RÜŞTÜ AKIN VAKFI İSTANBUL 20.01.1987 87/11428

179 SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 16.01.1990 90/84

180 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI ANKARA 30.04.1986 86/10652

181 SAINT JOSEPH LİSESİ EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 05.06.1995 95/6883

182 SANCAKLAR EĞİTİM SAĞLIK KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI İSTANBUL 03.01.2011 2011/1404

183 SANİ KONUKOĞLU VAKFI ESKİ ADI:HACI SANİ KONUKOĞLU VAKFI GAZİANTEP 20.12.1995 95/7663

184 SELMA VE HACI OSMAN VASIB METİ ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI VE SAĞLIK YARDIM VAKFI İSTANBUL 21.07.1976 7/12474

185 SEMA YAZAR GENÇLİK VAKFI ANKARA 29.11.1994 94/6398

186 SEVDA CENAP AND MÜZİK VAKFI ANKARA 30.11.1973 7/7541

187 SEVGİ VAKFI ANKARA 22.06.2015 2015/7905

188 SITKI KOÇMAN VAKFI (ESKİ ADI: SITKI KOÇMAN MUĞLA ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI) MUĞLA 11.01.2002 2002/3669

189 SİYASET EKONOMİ TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI ANKARA 08.04.2013 2013/4603

190 SOSYAL DAYANIŞMA VE MUTLU EMEKLİLİK VAKFI İZMİR 12.08.1993 93/4805

191 SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFI ANKARA 30.07.2012 2012/3477

192 SUFFA VAKFI İSTANBUL 20.12.2010 2010/1277

193 SUNA VE İNAN KIRAÇ VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172

194 SÜLEYMANİYE KÜLTÜR SANAT EĞTİM VE SAĞLIK VAKFI ANKARA 22.07.2013 2013/5196

195 ŞAHABETTİN UYGUN VAKFI İSTANBUL 12.02.2016 2016/8655

196 ŞEFKAT VAKFI İSTANBUL 03.04.1992 92/2935

197 TARİH VAKFI (ESKİ ADI:TÜRKİYE EKONOMİK VE TOPLUMSAL TARİH VAKFI) İSTANBUL 19.01.1998 98/10648

198 TEKFEN EĞTİM SAĞLIK KÜLTÜR SANAT VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI İSTANBUL 23.09.2004 2004/7915

199 TEMA TÜRKİYE EREZYONLA MÜCADELE AĞAÇLANDIRMA VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA VAKFI İSTANBUL 15.12.1995 95/7677

200 TERAKKİ VAKFI İSTANBUL 10.12.1986 86/11284

201 TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172

202 TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI İSTANBUL 29.07.2004 2004/8253

203 TURİZM GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 05.07.1984 84/8257

204 TÜRK ANADOLU VAKFI KONYA 10.06.1974 7/8466

205 TÜRK BÖBREK VAKFI İSTANBUL 22.11.1989 89/14784

206 TÜRK DİABET VE OBEZİTE VAKFI İSTANBUL 06.12.2004 2004/8189

207 TÜRK DÜNYASI VAKFI ESKİŞEHİR 06.06.2016 2016/8934

208 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI İSTANBUL 20.07.1980 8/1307

209 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ANKARA KOLEJİ VAKFI ANKARA 17.05.1991 91/1841

210 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ İSTANBUL KOLEJİ VAKFI İSTANBUL 12.07.2005 2005/9172

211 TÜRK EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 09.12.1968 6/11056

212 TÜRK GÜREŞ VAKFI ANKARA 11.02.1986 86/10349

213 TÜRK JAPON VAKFI ANKARA 21.02.1995 95/6592

214 TÜRK KADININI GÜÇLENDİRME VE TANITMA VAKFI İSTANBUL 25.04.1986 86/10613

215 TÜRK KALP VAKFI İSTANBUL 25.12.1975 7/11/59

216 TÜRK ONKOLOJİ VAKFI İSTANBUL 07.09.1994 94/6080

217 TÜRK PETROL VAKFI İSTANBUL 03.10.1969 6/12528

218 TÜRK POLİS TEŞKİLATINI GÜÇLENDİRME VAKFI ANKARA 25.01.1980 8/218

219 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ELELE VAKFI (ESKİ ADI:TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ REHABİLATASYON VE BAKIM MERKEZİ VAKFI) ANKARA 17.02.1997 97/9239

220 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MEHMETÇİK VAKFI ANKARA 26.07.1982 8/5223

221 TÜRK TANITMA VAKFI ANKARA 27.02.1982 8/4356

222 TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI İSTANBUL 27.09.1985 85/9901

223 TÜRKİYE AYAKKABI SEKTÖRÜ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 28.10.2004 2004/8058

224 TÜRKİYE BİLİM MERKEZLERİ VAKFI (ESKİ ADI:BİLİM MERKEZİ VAKFI) İSTANBUL 23.02.1998 98/10700

225 TÜRKİYE DEVLET HASTANELERİ VE HASTALARA YARDIM VAKFI ANKARA 05.04.1993 93/4271

226 TÜRKİYE DİYABET VAKFI İSTANBUL 16.11.2000 2000/1862

227 TÜRKİYE DİYANET VAKFI ANKARA 20.12.1977 7/14433

228 TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI İSTANBUL 09.10.1995 95/7445

229 TÜRKİYE EĞİTİM SAĞLIK VE ARAŞTIRMA VAKFI (ESKİ ADI: MEDİPOLİTAN EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI) İSTANBUL 12.10.2009 2009/15502

230 TÜRKİYE EKONOMİ VE SOSYAL ETÜDLER VAKFI İSTANBUL 18.07.2001 2001/2854

231 TÜRKİYE EKONOMİK VE KÜLTÜREL DAYANIŞMA VAKFI ANKARA 30.01.2012 2012/2774

232 TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM VE EĞİTİM VAKFI İSTANBUL 24.01.2007 2007/11604

233 TÜRKİYE ENGELLİLER VAKFI İSTANBUL 24.10.2011 2011/2366

234 TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI İSTANBUL 17.10.2016 2016/9378

235 TÜRKİYE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA VAKFI (ESKİ ADI:TÜRKİYE GAZİLER VE KÜLTÜR VE DAYANIŞMA VAKFI) ANKARA 17.11.1999 99/13698

236 TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI İSTANBUL 26.09.2011 2011/2292

237 TÜRKİYE GÜÇSÜZLER VE KİMSESİZLERE YARDIM VAKFI ANKARA 10.09.1990 90/874

238 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU MİKROCERRAHİ VE REKONSTRÜKSİYON VAKFI İSTANBUL 28.07.1986 86/11001

239 TÜRKİYE KALKINMA VAKFI ANKARA 08.05.1972 7/4434

240 TÜRKİYE KALP VE SAĞLIK VAKFI İZMİR 04.11.2008 2008/14360

241 TÜRKİYE KANSERLE SAVAŞ VAKFI İSTANBUL 10.10.1976 7/12755

242 TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI İSTANBUL 07.12.1989 89/14827

243 TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI İSTANBUL 02.04.1969 6/11572

244 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI ANKARA 22.06.2015 2015/7904

245 TÜRKİYE ORGAN NAKLİ VE YANIK TEDAVİ VAKFI ANKARA 29.01.1981 8/2337

246 TÜRKİYE SPASTİK ÇOCUKLAR VAKFI İSTANBUL 07.09.1994 94/6080

247 TÜRKİYE TANITIM ARAŞTIRMA DEMOKRASİ VE LAİK OLUŞUM VAKFI ANKARA 27.12.2001 2001/3554

248 TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI ANKARA 07.09.1994 94/6080

249 TÜRKİYE TEKSTİL HAZIR GİYİM DERİ SANAYİİ TEKNOLOJİ VE TASARIM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VAKFI İZMİR 21.07.1997 97/9611

250 TÜRKİYE TRAFİK KAZALARI YARDIM VAKFI ANKARA 14.05.1976 76/11899

251 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI İSTANBUL 25.12.2006 2006/11517

252 TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI ANKARA 17.11.2005 2005/9685

253 UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI ANKARA 14.07.1997 97/9669

254 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI BURSA 27.02.1978 7/14918

255 UMUT ONURLU ÖNDERLER YETİŞTİRME VAKFI İSTANBUL 12.10.2009 2009/15588

256 VATAN EĞİTİM VE TEKNOLOJİ VAKFI İSTANBUL 22.06.2015 2015/7903

257 VEDAT ARDAHAN VAKFI İSTANBUL 28.02.1978 7/15068

258 VEHBİ KOÇ VAKFI İSTANBUL 28.12.1968 6/11114

259 YARDIM VE İYİLİK VAKFI MERSİN 20.12.1973 7/7628

260 YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI İZMİR 23.02.1992 92/2780

261 YENİ DÜNYA VAKFI İSTANBUL 22.06.2015 2015/7906

262 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI (ESKİ ADI:YILDIZ ÜNİVERSİTESİ VAKFI) İSTANBUL 17.02.1986 86/10377

263 ZEYTİNOĞLU EĞİTİM BİLİM VE KÜLTÜR VAKFI ESKİŞEHİR 18.05.1993 93/4439

264 ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI ANKARA 18.02.1987 87/11519

265 ZÜBEYDE HANIM ŞEHİT ANALARINI KORUMA VAKFI