İşte Recep İvedik'in babaannesi

Şahan Gökbakar’ın yarattığı ve fenomen haline gelen Recep İvedik’in çekimlerine İstanbul’da devam ediyor. 12 Şubat 2009’da izleyicisiyle buluşacak olan filmin çekimlerinden ilk kareler ortaya çıktı.



Recep İvedik 2’de büyük ilgi görecek olan babaanne karakterini izleyenler, Recep İvedik’in kime benzediğini hemen anlayacaklar. Playstation oynayarak vakit geçiren babaanne, Recep İvedik’in şehir hayatındaki maceralarına renk katacak.



Tüm zamanların en çok izlenen filmi olarak seyirci ve hasılat rekorunu elinde bulunduran, komedi filmi Recep İvedik’in ikinci filmi ‘Recep İvedik 2’ nin çekimleri yakında tamamlanıyor. Yapımcılığını Faruk Aksoy’un üstlendiği bu müthiş komedi filminde Şahan Gökbakar, yine izleyicisini kahkahaya boğacak… ilk olarak televizyon şovlarında yarattığı Recep İvedik karakterini beyaz perdeye taşıyarak bir fenomen haline gelen Gökbakar, 12 Şubat 2009’da izleyicileriyle yeniden buluşacak… Togan Gökbakar’ın yine yönetmen koltuğunda oturduğu çekimlerin tamamı İstanbul’da gerçekleştiriliyor… Recep İvedik’in birbirinden komik durumlar yarattığı şehir hayatının anlatıldığı filmde Şahan Gökbakar’in babaannesi rolünü Gülsen Özbakan oynuyor

