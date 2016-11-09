İşte rakamlarla ABD seçimleri

ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde, kayıtlı yaklaşık 230 milyon seçmenden 150 milyonunun oy kullanması bekleniyor.

Tahminlere göre yaklaşık 150 milyon oyun kullanılacağı seçimlerde Demokrat Parti'yi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Cumhuriyetçileri iş adamı Donald Trump, Liberal kesimi Gary Johnson, Yeşil Parti'yi ise Jill Stein temsil edecek.

Eyaletlerde bazı valiliklerin de belirleneceği seçimde, ayrıca referandum niteliğinde yerel kararlar alınacak.

Anadolu Ajansı'nın hazırladığı verilere göre rakamlarla ABD seçimleri şöyle:

- ABD'de yaklaşık 230 milyon seçmen bulunuyor.

- Erken oy verme işleminde yaklaşık 40 milyon kişi oy kullandı.

- Ülkede 150 milyona yakın seçmenin oy kullanması bekleniyor.

- Seçimlerde başkanlık için 4 aday yarışıyor.

- "Dolaylı demokrasi"nin geçerli olduğu ülkede seçmenler doğrudan başkan adayı yerine 538 Seçiciler Kurulu üyesini oyluyor.

- Seçiciler Kurulu'nda mutlak çoğunluğu, yani 270'i alan aday zaferini ilan edecek.

- ABD'de başkanla birlikte 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı da yenilenecek.

- Kongrenin Senato kanadında ise toplam üyenin 3'te birine denk düşen 34 senatör seçilecek.

- Başta Clinton ve Trump olmak üzere başkanlık için yarışan tüm isimlerin harcamaları yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaştı.

- Toplamda 6,5 milyar doları aşması beklenen seçim harcamalarının üçte birlik bölümünü, adayların reklam kampanyaları oluşturdu.

- Demokrat Clinton, kampanyası için 610 milyon dolar harcarken, Cumhuriyetçi Trump 285 milyon dolar harcadı

- Televizyon ve sosyal medya reklamlarına Clinton 157 milyon dolar, Trump 44 milyon dolar harcadı.

- Clinton'ın kampanyasında 4 bin 200 kişi, Trump'ın kampanyasında ise 880 kişi görev yaptı.

- Clinton'a yarış boyunca 687 milyon dolar bağış yapılırken, Trump'a yapılan bağışlar 307 milyon dolarda kaldı.