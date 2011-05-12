İşte 'püskevit'

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim mitinginde yaptığı konuşmada ağzından çıkan 'püskevit' sözü memleketi Adana'da unutulmaya yüz tutan geleneği de canlandırdı.









Bahçeli'nin 'püskevit'i sanal alemde paylaşım rekoru kırdı. Adana'nın 65 yıllık lokumcusu Yeni Uğur'un işletmecisi Adnan Özdoğru da, hemşehrisine 'piskevit' dağıtarak destek verdi.

Adana'da bisküviye 'piskevit' dendiğini ve iki bisküvi arasına lokum konularak mevlitlerde, düğünlerde ikram edildiğini belirten Özdoğru, bu geleneği işyerinin bulunduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'nda canlandırdı. Hazırlanan 'piskevit'ler Adana'nın en eski çarşısında esnafa ve vatandaşlara ikram edildi.

Sürpriz piskevit partisi en çok yaşı 50 ve üzerindeki Adanalıları gülümsetip, nostalji yaşattı. Adanalılara yedikleri şeyin adını soran Özdoğru, 'piskevit' karşılığını duyunca, "Bravo, alkış! Bizim burada bunun adı piskevittir. Herkes bunu böyle bilir. Bahçeli de hemşehrimizdir piskevit demesi gayet doğal" dedi.