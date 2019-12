İşte Oscar Ödül Töreni sunucuları

1929'da ilk kez gerçekleştirilen organizasyon, alkollü ve yemekliydi. 1927 ve 1928 filmleri arasından seçim yapıldı.



İlk Oscar Gecesi'nin iki sunucusu vardı; Douglas Fairbanks (12 Aralık 1939'da kalp krizine yenikdüştü) ve senarist / yönetmen William C. De Mille (8 Mart 1955'te hayatını kaybetti.)



1930 senesinde (1929 filmleri için) gerçekleşen törenin sunucusu yine William C. De Mille idi.

1930 senesinde, 1930 filmleri için gerçekleşen törenin sucusu, üç evlilik geçiren ve 1970 senesinde hayatını kaybeden Conrad Nagel idi.



1931 senesinde İngiliz aktör Lawrence Grant'ın sunuculuk yaptığı törene 1932 senesinde yine Conrad Nagel yaptı.



1930'da tekrarlanan törenden sonra bir sene geriden giden etkinlik 1934 yılından devam etmeye başladı. 1934 senesinde töreni 50'yi aşkın yapımda rol alan aktör Will Rogers sundu. (Rogers, 1955 senesinde geçirdiği uçak kazası sonucu hayatını kaybetti.)



1935 senesinde gerçekleşen töreni, yazar Elisabeth Cobb'un babası senarist / aktör Irvin S. Cobb sundu.