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Yaşam

İşte ortalama Türk erkeği!

Güney Afrikalı bir sanatçı, dünyanın yaklaşık 40 değişik ülkesinden yüzlerce insanı fotoğraflayarak her halkın ortalama görüntülerini oluşturdu.

11 Şubat 2011 02:00

T24 - Güney Afrikalı bir sanatçı, dünyanın yaklaşık 40 değişik ülkesinden yüzlerce insanı fotoğraflayarak her halkın ortalama görüntülerini oluşturdu.

İşte ORTALAMA Türk erkeği!

Mike Mike (47) adlı sanatçı, dünyanın önemli kentlerinden insanları görüntüleyerek bunları bilgisayar ortamında birleştirip birçok farklı ırktan insanın genel olarak nasıl görüneceğini tespit etti.

Fotoğrafçı Mike, İstanbul ve Ankara’da yaptığı çekimlerle Türklerin genel görünümünü saptadı. Ankara’da Gençlik Parkı’nda, İstanbul’da ise Eminönü’nde insanların fotoğrafını 1 lira karşılığında çektiğini söyleyen Mike, kadınların görüntü alınmasını kabul etmediklerini, bu yüzden Türk kadınının ortalama bir görüntüsüne ulaşamadığını dile getirdi.

Sanatçının “Yarının Yüzü” adını verdiği çalışma Brezilya’da iki kez sergilendi. Mike, bu fotoğrafları “küreselleşmenin dinamiklerinden olan insanı keşfetme çabasıyla” oluşturduğunu belirtti. Güney Afrika’nın başkenti Cape Town doğumlu olan Mike, yılın bir bölümünde Avustralya’nın Sydney kentinde, geri kalanında ise İstanbul’da yaşıyor.

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