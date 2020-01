İşte ölümsüz teknolojiler

Eser Teker

GQ/13.08.2012

Bir zamanlar hayatımızın vazgeçilmezleri olan ankesörlü telefonları, manyetik bantları, floppy disketleri unuttuk gitti. Bugünün teknolojileri de -çok da uzun olmayan- bir zaman sonra hayatlarımızdan silinip gidecek. Ama bazı teknolojiler var ki, bunlarla geçirecek biraz daha zamanımız var.

Q klavye

Dokunmatik ekranlar, sesli kontrol, hatta zihinle kontrol bile eski dostumuz klayenin yerini alamayacak. Farklı alfabetik konfigürasyonlar arasında en popüleri "QWERTY" ise muhtemelen en uzun yaşayacak olan tuş seti.

PC

Apple tüm PC üreticilerine karşı tek başına satışlarını artırsa da, yeni neslin gözünde devir artık Mac devri olsa da dünya çapında PC satışları hala Mac satışlarının on beş katı kadar fazla. On beş sene sonra bu durum ne olur bilinmez ama bugünkü rakamlar yaklaşık on beş sene öncesindeki kadar. Tabii 2005 senesinde bir Mac'e karşı elli PC satıldığını da dikkate almakta fayda var. Şekli ve boyutu değişse de PC hayatımızda on beş yıl sonra ve belki daha da fazla hayatımızda olacak.

USB bağlantı

Elektronikte standartlaşma adına atılan en önemli adımlardan biri olan USB bağlantı noktası on beş senedir hayatımızda. Bugün için neredeyse tüm dijital yaşamı birbirine bağlayan ve vazgeçilmez olan USB arayüzünü büyük ihtimalle on beş yıl sonra da kullanacağız.

Sabit diskler

Teknolojide bugünkü eğilim, bulut veri depolama ve uzak işletim sistemleri kullanımı yönünde olsa da insanlar "çok özel" verilerini kendi sabit disklerinde depolamaktan değil on beş, yüz elli yıl sonra bile vazgeçmeyecekler.

Lityum iyon piller

Tüm elektronik aletlerimizin enerjisini sağlıyorlar, üstelik gittikçe küçülüyorlar ve güçleniyorlar. Rakip teknolojiler gelişse de Lityum iyon piller bu süreçte sürekli ucuzlayacak. Onları kim durdurabilir ki?

Wi-Fi kablosuz bağlantı

Tam on beş yıldan beri Wi-Fi teknolojisi, kablosuz bağlantının diğer adı. Veri iletim hızını ve kalitesini giderek geliştiren Wi-Fi arayüzü ile geleceğe ilerlememek için hiçbir neden yok.

HTML

Internet teknolojileri gelişiyor, kullanıcıların ihtiyaçları ve beklentileri durmaksızın artıyor. Ama internetin temel dili HTML de boş durmuyor, yenileniyor ve gelişiyor. Temel HTML bilgisi belki on beş yıl sonra çok işinize yaramayacak ama standart bir web sitesinin yapısı yine de HTML kodu üzerine kurulu olacak.

Nakit

Daha dün bir tabuyken şimdi Türkiye'de bile milyonlarca dolarlık bir sektör haline gelen internetten alışveriş, sanal paranın yolunu açan en önemli etken. Sanal değişim yöntemleri gelişmeye çok açık ama nakit para her zaman daha geçerli bir ödeme aracı olarak kalacak.

Tabletler

Bundan on beş yıl önce piyasada yoktular, şimdiyse her yerde onlardan var. Markası, modeli, işletim sistemi ne olursa olsun tabletler bugünün en fazla gelecek vaat eden elektronik aletleri.

E-posta

Ne Facebook, ne Skype, ne MSN Messenger... Elektronik posta yeni nesil için eski moda bir iletişim aracı olarak görülse de dijital ortamda en güvenli ve organize iletişim aracı olma özelliğini koruyor.

JPEG görseller

Bir dilim pizza fiyatına satın aldığınız yüz megapiksellik fotoğraf makinesiyle çektiğiniz on binlerce niteliksiz kare hafızanızdan silinebilir ama bilgisayarınızdan asla.

Lazer yazıcılar

Dijital iletişimin önümüzdeki on beş yılda ne kadar ilerleyeceğini hayal etmek bile mümkün değil. Ama ne olursa olsun kağıtla bağımız asla kopmayacak. Renkli lazer yazıcılar bu süreçte daha da gelişecek ve ucuzlayacak. İhtiyacımız olduğu anda on beş yıl sonra da elimizin altında olacaklar.

Standart ses girişleri

Kablosuz teknoloji hızla ilerlese de en gelişmiş müzikçalar bile 3.5 milimetrelik standart çıkışı kullanıyor. Gelecekte de bu yaygın standartın terk edilmesi çok zor görünüyor.

Televizyon

Birçoğumuz televizyonunu dev bir monitör olarak kullanmaya başladık bile. Eğlence giderek daha kişisel bir deneyime dönüşüyor. Yine de dev ekranda küçük bir kalabalıkla bir şeyler izlemenin zevki hiçbir şeyde yok. Televizyon ve patlamış mısır on beş yıl sonra da bir arada olacak bir ikili.

Microsoft Office

İyi tarafından bakın, yeni versiyonlarını pek anlamayacak olsanız da çocuklarınıza "biz de bunları kullanıyorduk" diyebileceğiniz bir Word, bir Excel hep var olacak.