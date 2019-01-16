İşte okulların tatil olduğu iller

Türkiye genelide etkili olan soğuk hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Okulların tatil olduğu illerde, engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Eğitime ara verilen iller şöyle:

Giresun

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Giresun merkeze ve Dereli ilçesine bağlı köy okullarında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı. Keşap ve Bulancak ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edileceği bildirildi.

Kayseri

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle merkez ilçelerde taşımalı eğitim yapan, diğer ilçelerin ise tamamında okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ilçeler Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar'da taşımalı eğitim yapılan okullarda 17 Ocak’ta eğitime ara verildi.

Ayrıca, Develi, Yahyalı, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçelerinde okullar tatil edildi.

Çorum

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde kar yağışının etkili olduğu bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Mecitözü ve Ortaköy ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 17 Ocak’ta eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Samsun

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada da yoğun kar dolayısıyla Asarcık ilçesindeki okullarda 17 Ocak’ta eğitime ara verildiği duyuruldu. Valilik ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını vurguladı.

Muş

Muş'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Ocak’ta eğitime ara verildi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “17 Ocak 2019 Perşembe günü Muş il merkez ve bağlı köyler ile Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca Muş merkez ve Varto ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Ordu

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı.

Fatsa, Altınordu ve Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların tatil edileceği bildirildi.

Aksaray

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili kar yağışının ardından buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verilmesi kararının alındığı bildirildi. Açıklamada, “Kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki eğitim kurumları 17 Ocak Perşembe günü tatil edildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ise 1 gün idari izinli sayılacak” ifadesine yer verildi.

Kırşehir

Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Nevşehir

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile köylerdeki tüm okullarda 17 Ocak’ta eğitime ara verildiğini kaydetti.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde de kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, taşımalı eğitim yapan okullar 1 gün tatil edildi.

Yozgat

Yozgat’ta da yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle, 17Ocak’ta il merkezi ve tüm ilçelerimizde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında bir gün süre ile eğitime ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri de aynı tarihte idari izinli sayılacak.

Karaman

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak’ta eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışının ulaşımda yol açabileceği zorluklar nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından merkez ve merkeze bağlı köyler ile tüm ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak’ta ara verilmesi kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Niğde

Niğde'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 17 Ocak’ta ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki okullar 17 Ocak’ta da tatil edildi.

Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bugün okullarda eğitim verilemedi. Kar yağışının etkisini sürdürmesiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ilçe merkezi ile köylerdeki okullarda 17 Ocak’ta eğitime ara verileceği bildirildi.

Tokat

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 Ocak’ta il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.