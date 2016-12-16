İşte okulların tatil olduğu iller

Türkiye'de etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Çorum merkezde kar yağışı dolayısıyla yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde kar, soğuk ve buzlanmadan dolayı yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.



Bu arada kar yağışının devam etmesi halinde bazı ilçelerde de yarın eğitime ara verilebileceği duyuruldu.



Bolu



Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Bolu'da tüm okullar, Bartın'da ise köylerde taşımalı eğitim yapılan tüm okullarda eğitime yarın ara verilecek.



Bolu'da il genelinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntılara binaen 16 Aralık Cuma il genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği belirtildi.



Açıklamada ayrıca, engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Bartın



Bartın'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köylerde taşımalı eğitim yapılan tüm eğitim kurumlarına yarın ara verilecek, kent merkezi, ilçe ve belde merkezlerinde ise eğitim devam edeceği bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışının devam ettiği ve buzlanma yaşandığı belirtildi.



Eğitime kent merkezi, ilçe merkezleri ve belde merkezlerinde devam edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



“16 Aralık Cuma günü köylerimiz ile taşıma yapılan okullarımızda yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiş olup, il, ilçe ve belde merkezlerimizde eğitim öğretim devam edecektir.”



Muş



Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, sosyal paylaşım sitesinden, kar yağışının devam etmesi nedeniyle merkez ilçe ile bağlı belde ve köylerde 16 Aralık 2016 cuma günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Arslan, ilçelerde ise gerekli değerlendirmenin kaymakamlar tarafından yapılacağını belirtti.