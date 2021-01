İşte okullar yeni plan tasarısı: Öğrenciler yılbaşı sonrası seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak, LGS ve YKS’de birinci dönemden sorulacak

Pandemi yasakları kapsamında 5 Ocak’a kadar uzaktan eğitim kararı alınmasının ardından sınavlar için yeni yol haritası belirleniyor. Okullar yeniden açılmasa da sınavların seyreltilmiş takvim ve seyreltilmiş sınıfla yüz yüze yapılması, LGS ve YKS’de birinci dönemden soru sorulması gibi formüller ağırlık kazanıyor.

Hürriyet yazarı Nuray Babacan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar için planlarını bugünkü köşesine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un önceki gün “Sınavlar iptal olmadı, ertelendi” sözlerinin ardından bakanlığın, özellikle yazılı ve merkezi sınavlar ve eğitim dönemine başlangıçla ilgili senaryolarının neler olabileceğini araştıran Çakmakçı yazısında şunları kaydetti:

* Bakanlık, ‘mihver’ ders denilen Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi, kimya, fizik, coğrafya, Türk dili edebiyatı, geometri gibi ana alanlarda öğrencileri yılbaşı sonrası okula davet ederek kontrollü bir şekilde yüz yüze yazılı sınava almayı planlıyor.

* 4’üncü sınıftan itibaren her dönem için iki not olması kuralı salgın nedeniyle bozuldu. Birinci dönem için bir not yeterli görülecek.

* Bakanlık yetkililerini düşündüren bir konu da Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrencilerin hangi dönemden sorumlu olacağı. Masada ağırlık kazanan görüş birinci dönem konuları. Ancak adayların kısıtlı konudan sorumlu olması da handikap yaratıyor. Bu durumun sınavların ölçüm gücünü düşüreceği de konuşulanlar arasında.

LGS ve YKS

Öğrendiğime göre 8’lerin gireceği LGS ve 12’lerin gireceği YKS’de ikinci dönem konuları olmayacak. YKS’de 9,10,11 ve 12’nci sınıfın ilk döneminin müfredatında yer alan konuların kazanımlarından soru çıkması bekleniyor.

LGS’ye giren 8’inci sınıfların da ilk döneminin konu kazanımlarından sorumlu olma ihtimali yüksek. Sınavın ölçülebilirliğinin daha güçlü olması için daha geniş kapsamlı olması ve iki dönemi kapsaması gerektiğini belirten uzmanlar bu konu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Henüz tam olarak karar verilmedi, bu konuda son noktayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’la birlikte Bakan yardımcıları ve ilgili genel müdürlükler verecek.

* 25 Ocak’a kadar okulların kapalı kalması kararının daha ağır bastığı konuşuluyor. Yani birinci dönem, 25 Ocak’ta sona erebilir.