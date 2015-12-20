İşte Obama ve Erdoğan arasındaki Irak'taki asker krizine ilişkin görüşmenin detayları

Türkiye ile Irak arasındaki askeri krizin görüşüleceği BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı arayan ABD Başkanı Barack Obama’nın “Konu Iraklılar için ulusal onur meselesine döndü, Başbakan Ibadi’yi rahatlatalım” dediği öğrenildi. Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, Erdoğan ise Obama’ya “Onlar istediği için oradayız. Çekildiğimizde DAEŞ yerleşecek. Hem ‘Çekilin’ deyip hem ‘DAEŞ’le mücadeleye daha fazla destek olun’ olmaz” karşılığını verdi.

IRAK’ın BM Güvenlik Konseyi’ne başvurmasının ardından Washington - Ankara hattında ciddi bir trafik yaşandı. ABD Başkanı Barack Obama, Irak’ın başvurusunun görüşüleceği BM Güvenlik Konseyi toplantısının hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı aradı. Erdoğan, o sırada Milli Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık ediyordu ve Obama’nın telefon etme gerekçesi olan Irak, Suriye ve bu ülkelerdeki IŞİD terör örgütü ile mücadele konusunda detaylı birifingler almıştı.

"Diyalogla çözün"

ABD Başkanı, Irak Başbakanı Haydar Al-Ibadi’nin Türkiye’nin Irak’taki askeri varlığı nedeniyle karşılaştığı siyasi baskıya dikkat çekerek, konu BM Güvenlik Konseyi’ne gelmeden Ibadi’yi rahatlatacak adımlar atmak istediğini söyledi ve “Konu Irak’ta bir ulusal onur meselesine, siyasi bir krize döndü” dedi. Obama, Türkiye’nin adım atarak, Irak yönetimi ile diyalog kurarak Ibadi’yi rahatlatmasını istedi. Obama, Türk askerlerinin Ibadi ikna edildikten sonra Başika’ya dönmesini istedi.

Asker meselesinin bu boyutlara gelmesinin arkasında Rusya ve İran’ın olduğuna inanan Erdoğan ise Obama’ya şunları söyledi:

“Biz DAEŞ’le mücadele çerçevesinde oradayız. Durduk yerde niye gidelim ki? Kendileri istedi, Iraklılara eğitim vermek için gittik. 2400 Kürt Peşmerge ve Sunni Arap eğitildi. Sincar’ın geri alınmasında Türkiye’nin verdiği eğitimlerin katkısı büyük oldu. Tamam, biz çekilelim ama biz çekilince oraya DAEŞ yerleşecek. Hem ‘çekilin’ hem ‘DAEŞ’le mücadeleye daha fazla destek olun’ olmaz.”

Obama’nın Erdoğan’a yanıtı da “Haklısınız, DAEŞ terör örgütü ile mücadeleye verdiğiniz desteği önemsiyoruz. Ancak, Ibadi, içerdeki baskıya karşı biraz rahatlasın. Iraklıları ikna edelim” oldu.

"ABD bölmek istediğinde biz karşı çıktık "

Üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin Başika’ya sonradan gönderdiği askerlerin bir bölümünü Kuzey Irak’taki Bamerni Kampı’na çektiğini, askerlerin burada bekleyeceğini söyledi ve şöyle konuştu:

“Krizi büyütme niyetimiz yok. 1600 askerle mi Irak’ı böleceğiz? Irak’ta aralarında Avustralya’nın da olduğu 20’ye yakın ülkenin askeri var. İran’ın Irak’ın neresinde kaç askeri var belli değil. Türkiye’ye haksızlık yapılıyor. ABD Irak’ı 3’e bölmeye çalışırken bile biz ‘Irak’ın toprak bütünlüğü’ diye tutturmuştuk.”

Hürriyet’in edindiği bilgiye göre, gelecek hafta Başika’dan başka tahliye olmayacak ve Irak yönetimiyle temaslar artırılacak. Başbakan Davutoğlu, Iraklı muhatabı Ibadi ile görücek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Irak Dışişleri Bakanıyla görüşme trafiğine girecek. Irak yönetimi ikna olmadan Başika’ya asker gönderilmeyecek.