İşte Nuri Alço'nun sevgilisi

Edirne'de Erol Günaydın ve Mustafa Topaloğlu ile oynadığı komedi filminin çekimlerinin ve son günlerde sık katıldığı televizyon programlarının yorgunluğunu atmak için Fethiye Ölüdeniz'e gelen aktör Nuri Alço, sevgilisi Gamze İrkek ile gözlerden uzak yerlerde el ele gezip aşk tazeledi.

Kumburnu Tabiat Parkı'nın tenha tarafında denize giren ve güneşlenen çift, sessizliğin tadını çıkarttı.

Ölüdeniz'den bir villa almayı düşündüğünü belirten Alço, bir hafta tatil yaptıktan sonra gelen film tekliflerini inceleyeceğini söyledi.

Gamze İrkek ise Nuri Alço'nun nasıl bir insan olduğu sorusuna, "Tek kelimeyle muhteşem bir insan" yanıtını verdi.

Gazetecilerle konuşurken kendisini fark eden hayranlarının hücumuna uğrayan usta aktör, herkesin gönlünü aldıktan sonra daha tenha olan tarafa gitti.

