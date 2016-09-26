İşte Nirvana'nın kült albümünün kapağındaki bebeğin son hali

ABD’li grunge rock grubu Nirvana’nın 90'lara damgasını vuran albümü ‘Nevermind’ın kapağındaki bebek büyüdü. Oltaya takılı 1 dolara doğru yüzen çıplak fotoğrafıyla hafızalara kazınan Spencer Elden, bugün 25 yaşında genç bir sanat öğrencisi.

Nirvana’nın en ünlü şarkısı ‘Smells Like A Teen Spirit’in de içinde bulunduğu ‘Nevermind’ albümü dünya çapında 30 milyonun üzerinde satmış ve Nirvana’yı dünyanın en çok konuşulan rock gruplarından biri haline getirmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 1991 yılında yalnızca dört aylıkken çektirdiği fotoğrafıyla unutulmazlar arasına giren Elden, "Hiç hatırlamadığınız halde bu kadar önemli bir fotoğrafın bir parçası olmak güzel ama gerçekten garip" diyor.

Ünlü albümün 25’inci yıl dönümünü kutlamak için bu kez John Chapple’ın objektifine poz veren genç sanat öğrencisi, aynı fotoğrafı yeniden canlandırmak için de 150 dolar aldı.