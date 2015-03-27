İşte Nihat Doğan'ın Galatasaray'dan ihraç gerekçesi

Türkiye'yi ayağa kaldıran Özgecan Aslan cinayetinin üzerine oyuncu Ahu Sungur ile tartışma anında attığı tweetler yüzünden şimşekleri üzerine çeken Nihat Doğan'ın Galatasaray üyeliğinden ihracına karar verilen gerekçenin detayları ortaya çıktı. Doğan’ın attığı tweetler, kulüp tüzüğünün 4. maddesinin 1. bendine göre “Vatansever Atatürk gençleri yetiştirmek” ilkesiyle bağdaşmadığı için ihracı isteniyor. Ayrıca Doğan için ağırlaştırıcı sebep olarak Galatasaray Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder ile yaptığı tartışma da ihraca neden olacak sebeplerden biri.

Galatasaray kongre üyeleri attığı tweetlerle tepki çeken Doğan için harekete geçmiş ve verdikleri dilekçelerle şarkıcı Doğan, Disiplin Kurulu’na sevkedilmişti.

Doğan ne demişti?

Şarkıcı Nihat Doğan, “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” diye tweet atmıştı. Bu mesaj Galatasaray tüzüğüne ve ilkelerine aykırı bulundu.