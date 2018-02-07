İşte Narmanlı Han'dan son görüntüler: Yeşilden önce böyle bir çeşme varmış...

Restorasyonuna Ocak 2016'da başlanan Narmanlı Han'ı ziyaret eden ve hanın son haline ait görüntüler paylaşan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a avlunun ortasına yapılan çeşmeyi ve avlunun yeşilinin yok edilmesine yönelik yapılan eleştirileri sordu. Alçı, “Biz orijinalini inceledik, yeşilden önce böyle bir çeşme varmış. Biz onu canlandırdık” cevabını aldığını aktardı.

Nagehan Alçı'nın, "İşte yeni İstiklal Cadde" başlığıyla (7 Şubat 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Uzun zamandır inşaat halinde olan, tramvayın çalışmadığı, bütün caddenin kazıldığı, adeta şantiyeye dönen İstiklal’i Kasım 2017’de Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile gezmiş ve yapılanları size aktarmıştım. O gezide Demircan, çalışmaların 2 ay içinde biteceğini dile getirince ben de sizlere süre dolunca teftiş etme sözü vermiştim.

İşte o sözü, geçen hafta yerine getirdim. Aynı turu 2.5 ay sonra yeniden yaptım ve şunları gördüm:

Artık kaldırım taşları değişmeyecek

İstiklal Caddesi, tramvaya yeniden kavuştu. Çalışmalar yüzde 95 oranında bitmiş. Tramvayın raylarının döşendiği zemin ve etrafına birer adım kadar yeşil bir madde döşenmiş. Bu, titreşimi emmesi içinmiş. İstiklal’de kaldırım taşlarının sık sık değişmesinin sebebi, titreşim nedeniyle çatlamalar olmasıymış. Demircan’ın söylediğine göre artık bu sorun ortadan kalkacak. Bence en önemli haberlerden biri bu! Kaldırım taşı değiştirmeye son!

Narmanlı Han'ın bitmiş hali ilk kez

Turumuzun ilk duraklarından biri Narmanlı Han’dı. Bitmiş. Bakın sizinle ilk kez tamamlanmış halinin fotoğraflarını paylaşıyorum. Avlunun ortasına çok şık bir çeşme yerleştirilmiş. İçeride projenin mimarı Sinan Genim’e rastladım. Avlunun yeşilini yok ettiklerine dair yapılan eleştirileri sordum.“Biz orijinalini inceledik, yeşilden önce böyle bir çeşme varmış. Biz onu canlandırdık” dedi.

Bence çok güzel olmuş Narmanlı Han. Adeta bir vaha gibi çıkmış. Çok şık bir avlunun etrafında kafe ve restoran olarak hizmet verecek tarihi ama konforlu binalar... Eminim İstiklal’in en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak. Tabii doğru işletilirlerse...

Muammer Karaca'nın inşaatı başlıyor

Biraz ileride 4-5 yıldır kapalı olan Muammer Karaca Tiyatrosu’nun önünde durduk. Buranın kapanması da birçok tartışmayı beraberinde getirmişti; halbuki depremde hasar gördüğü için ciddi riski vardı. İhale sonuçlanmış, yakında inşaat başlayacakmış.

Ara Café’yi ve Ara Güler’in eserlerinin hamiliğini Doğuş Grubu almış. Bina yenilenecek, alt kat restoran, üst kat müze olacakmış.