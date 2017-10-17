İşte Muslera'nın çilesi

İSTANBUL,(DHA) - GALATASARAY\'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, milli takım arasında yaklaşık 48 saatlik yolculuk yaptı ve tek idmanla Atiker Konyaspor karşısına çıkıp kaleyi korudu. Dünya Kupası Grup Elemeleri\'nde Uruguay\'ın oynadığı Venezuela ve Bolivya karşısında kaleyi koruyan Fernando Muslera\'nın yolculuğu resmen çile ile geçti.

İstanbul\'da havaalanındaki işlemleri sonrası İstanbul - Caracas (14.5 saat) arasında uçan Muslera, oradan da yine uçakla Kolombiya\'nın Cucuta şehrine geçti. Muslera son olarak ise Cucata\'dan Venezuella maçının oynandığı San Cristobal\'a iki saat süren bir otobüs yolculuğu ile ulaştı ve ilk 11\'de başladığı karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

MUSLERA YİNE YOLLARDA

Uruguay kafilesi ile birlikte bu sefer Venezuela-Uruguay (8 saat) uçuşu yaparak memleketi Montevideo\'ya dönen Muslera, bu sefer Bolivya karşında kaleye geçti ve Uruguay bu karşılaşmayı 4-2 kazandı.

MAÇLAR BİTTİ ÇİLE BİTMEDİ!

Uruguay ile 2018 Dünya Kupası\'na katılmaya hak kazanan Fernando Muslera\'nın, Türkiye\'ye dönüş yolcuğu da uzun ve çileli geçti. Uruguay\'dan Türkiye\'ye direk uçuş olmadığı için önce Buenos Aires\'e gitmek zorunda kalan Muslera, havaalanında yaşanan gecikmeler sebebiyle tekrar Sao Paulo\'ya geçti ve oradaki dört saatlik rötarın ardından İstanbul\'a doğru yola çıktı. En son 14 saatlik Sao-Poulo-İstanbul arasında uçan Fernando Muslera, Galatasaray ile tek idmana yaptıktan sonra Konyaspor karşısında kaleyi korudu.

MUSLERA\'YA ÖZEL İZİN!

Milli arada yaklaşık iki gününü uçaklarda ve havaalanlarında geçiren Fernando Muslera, bitkin bir şekilde çıktığı Konyaspor karşısında da yaptığı kritik kurtarışlarla adından söz ettirdi. Galatasaray\'ın Hırvat teknik adamı Igor Tudor da, Uruguaylı yıldızın bu \'çileli\' uçak yolculuğunu göz önünde bulundurarak Muslera\'ya takımdan fazla olarak bir gün izin verdi.