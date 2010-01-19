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İşte Münir Özkul'un torunu

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, sperm bankasından dünyaya getirdiği bebeğinin fotoğraflarını Facebook"ta paylaştı.

19 Ocak 2010 02:00

T24- Güner Özkul, sperm bankasından dünyaya getirdiği bebeğinin fotoğraflarını Facebook"ta paylaştı.


Türk Sineması’nın usta oyuncusu Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, 3 ay önce sperm bankası aracılığıyla dünyaya getirdiği bebeğinin heyecanını yaşıyor. Süreyya ismini verdiği kızının her anını cep telefonuyla görüntüleyen ve Facebook’taki sayfasında yayınlayan Özkul, VATAN’a konuştu:

“Süreyya hepimizden bir şeyler almış. Elleri ve ayakları bana, dudakları ise anneme (Suna Selen) benziyor. Kaşlarını çatınca da tıpkı babam (Münir Özkul). Babam torununu görünce çok mutlu oluyor, gülüyor.”

Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Özkul “Doğumdan sonra ilk hafta işlere giderken bebeğimden ayrı olduğum için ağlıyordum. Ama şimdi alıştım. Ara sıra sunuculuk işleri çıkıyor, gidiyorum. Seslendirme de yapıyorum. İstanbul dışındaki dizi tekliflerini bebek yüzünden reddettim ama İstanbul içi teklifleri kabul ederim” diyor. Güner Özkul, doğumun ilk günlerinde bebeğinin küçük olması nedeniyle geri çevirdiği reklam tekliflerine şu sıralar sıcak bakıyor.

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