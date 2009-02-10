ABD'nin Los Angeles kentinde bir seferde sekiz bebek doğuran Nadya Suleman, herkesin merakla beklediği sekizlerini dünyaya tanıttı. Annesi, 33 yaşındaki kızının bu davranışını `vicdansızlık' olarak nitelendirdi.
İşte mucize sekizler - FOTOGALERİBir doğumda 8 bebek
Sekizlerin bugüne kadar babalarıyla hiç bir araya gelmediğini söyleyen Suleman, şimdi bunun için doğru zaman olduğunu belirtti.
7 yıl boyunca suni döllenme yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığını vurgulayan Suleman, daha önce de bu yolla altız bebek dünyaya getirdi ve artık 14 çocuk sahibi. (DHA)