İşte mucize sekizler - FOTOGALERİ

Sekizlerin bugüne kadar babalarıyla hiç bir araya gelmediğini söyleyen Suleman, şimdi bunun için doğru zaman olduğunu belirtti.7 yıl boyunca suni döllenme yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığını vurgulayan Suleman, daha önce de bu yolla altız bebek dünyaya getirdi ve artık 14 çocuk sahibi.