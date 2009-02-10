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Sağlık

İşte mucize sekizler

ABD'nin Los Angeles kentinde bir seferde sekiz bebek doğuran Nadya Suleman, herkesin merakla beklediği sekizlerini dünyaya tanıttı.

10 Şubat 2009 02:00

ABD'nin Los Angeles kentinde bir seferde sekiz bebek doğuran Nadya Suleman, herkesin merakla beklediği sekizlerini dünyaya tanıttı. Annesi, 33 yaşındaki kızının bu davranışını `vicdansızlık' olarak nitelendirdi. 

İşte mucize sekizler - FOTOGALERİ
Bir doğumda 8 bebek

Sekizlerin bugüne kadar babalarıyla hiç bir araya gelmediğini söyleyen Suleman, şimdi bunun için doğru zaman olduğunu belirtti.

7 yıl boyunca suni döllenme yöntemiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığını vurgulayan Suleman, daha önce de bu yolla altız bebek dünyaya getirdi ve artık 14 çocuk sahibi.

(DHA)

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