İşte Mr. Afganistan

Kabil, 20 Ağustos, (DHA)- Afganistan\'da en popüler sporlardan olan vücut geliştirmede Afgan sporcular dünyaya ülkelerinin seslerini duyurmak için hazırlanıyor.

Ülke genelinden 27 Vilayetten 351 sporcunun yarıştığı ulusal vücut geliştirme şampiyonasında bu yıl dereceye giren 14 Afgan genci önümüzdeki hafta Seul\'de gerçekleştirilecek Asya vücut geliştirme şampiyonasında ülkelerini temsil edecekler.

Afgan televizyonlarından canlı olarak da yayınlanan 1 hafta süren finaller ardından Kabil\'den Yasen Kadri 1. olarak Mr.Afganistan unvanını aldı.

Daha önce de 2008 yılında da Afganistan ulusal vücut geliştirme şampiyonu olan Kaderi ülkesini uluslararası müsabakalarda en iyi derecede temsil etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Afganistan Ulusal Vucut geliştirme Federasyonu başkanı Bawar Hotak\'ta bu yıl katılımın en yüksek düzeyde gerçekleştiği şampiyonada dereceye giren 14 vücut geliştirmeci gencin Seul\'de Afganistan\'ı temsil edeceğini açıkladı.

Afganistan\'da hemen her kentte ve mahallede bir vücut geliştirme salonuna rastlamak mümkün.

Görüntü Dökümü:

TV KAYDI//

Yerel TOLO televizyonundan yayınlanan şampiyona

1. Olan Yasin Kadiri\'nin şovu

ödül töreni

Yasin Kadri\'nin röportajı

Müsabakadan görüntüler

Federasyon başkanı Hotak

Şampiyona görüntüleri