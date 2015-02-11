İşte milletvekili olabilmek için istifa eden rektörler

AKP'den milletvekili adayı olmak için bürokratlara verilen istifa süresi dolarken, 7 rektör seçim kanunu çerçevesinde milletvekilli adayı olabilmek için görevlerini bıraktı.

Görevinden istifa eden 7 rektör, 1 rektör yardımcısı ve 1 öğretim üyesinin isimleri şöyle:

İstanbul Üniversitesi Rektörü Yunus Söylet

Tayyip Erdoğan'ın özel aile doktoru olmasıyla, bilinen Yunus Söylet, AKP milletvekilliği için istifa edenler arasında.

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ethem Tolga

ODTÜ Ayakta eylemleri sırasında, polisin üniversitelilere gösterdiği şiddeti desteklediğini belirten açıklamasıyla bilinen Galatasaray Üniversitesi Rektörü Ethem Tolga da AKP'den milletvekili adayı olmak için istifa etti.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Nihat İnanç

Yine ODTÜ direnişi sırasında yaptığı açıklamalarla bilinen Nihat İnanç, ODTÜ'de yol yapımını durdurmak için direnenlere " marjinal militanlar" demişti. Görevinin bitmesine bir yıl kala AKP'den milletvekilliği için istifa etti.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban

Ünsal Ban, Yeni Şafak gazetesinde, başkanlık sistemini öven yazılar yazmıştı. ODTÜ direnişini "bağnazlık, yobazlık ve bilim karşıtlığı" olarak değerlendirmesiyle de hatırlanan Ünsal Ban, AKP milletvekili olmak için istifa etti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Tancan Uysal

Kadınların, erkeklerin yaptığı her işi yapmasının mümkün olmadığını savunan bir yazı yazan ve bu yazıyı Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından etkilenerek yazdığını söyleyen Tancan Uysal da AKP milletvekili adaylığı için istifa etti.

Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğretim üyesi Hüseyin Yayman

Vatan gazetesi yazarı Hüseyin Yayman da milletvekili adaylığı için istifa etti.

AKP'den aday olmak için istifa eden diğer rektörler:

Harran Üniversitesi rektörü İbrahim Halil Mutlu

Şırnak Üniversitesi rektörü Ali Akmaz

Karabük Üniversitesi rektörü Burhannetin Uysal