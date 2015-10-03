İşte MHP'nin seçim vaatleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin seçim beyannamesini açıklıyor. Artan terör olaylarının ve ekonomik vaadlerin öne çıktığı beyannamede, terörle mücadelede etkin rol oynayan askerlere yönelik vaatler de yer aldı. Buna göre, askerlik sırasında erler sigortalanacak, primi devlet ödeyecek. Şehit çocuklarına istihdam sağlanacak, gazilere ise 3600 günde emeklilik hakkı tanınacak.

Beyannamede, emeklilere yılda iki defa 1400 TL "emekli destek ödeneği" verilmesi ve üniversite sınavlarının kaldırılması da yer alıyor. MHP, asgari ücret konusunda 7 Haziran’daki vaadini tekrarlayarak, asgari ücretin 1400 liraya çıkarılacağını açıkladı.

Bahçeli, MHP’nin yönetim, ekonomi, yolsuzlukla mücadele, kalkınma ve adalet konusunda 5 önemli projesini de açıkladı.

Ankara Arena’da yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı bir toplantıyla seçim betannamesini açıklayan MHP’nin öne çıkan vaatleri şöyle:

5 önemli proje

1 Devlet ve yönetim reformu

2 Üreten ekonomi programı

3 Yoksullukla mücadele projesini

4 Terörle mücadele ve milli birlik projesi

5 Normalleşme ve adalet planı

- Terörle mücadelede etkin rol oynayan askerlere yönelik vaatleri de açıklanacak. Buna göre askerlik sırasında erler sigortalanacak, primi devlet ödeyecek. Askerlik dönüşünde de gençlere iş kurmaları ya da borçlarını ödeyebilmeleri için kredi verilecek.

- Askerlik süresi prim ödemeksizin emeklilik süresine sayılcak.

- Emeklilere yılda 1400 lira destek ödeneği verilecek.

- Emeklilerin banka promosyonu alabilmesinin önü açılacak.

- Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetleri giderilecek.

- Asgari ücret 1400 lira olacak.

- Asgari ücretin tamamı vergi dışında bırakılacak.

- Esnafın gelirinin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanacak.

- 2016-2019 ilk dönemde, yıllık ortalam 5.2 büyüme 2 milyon 700 bin yeni istihdam sağlanacak.

- Ekonomide 7 temel alanda reform yapılacak. İsraf önlenecek.

- Et ve sütte garanti fiyat uygulamasına geçilecek.

- 2016'da okullardaki öğretmen açığını gidermek için 120 bin öğretmen atanacak.

- Vatandaştan kayıp kaçak elektrik bedeli alınmayacak.

- 25 bin sağlık personelinin ataması yapılacak.

- Kadınların iş gücüne katılım oranı yükseltilecek.

- Mesleki eğitimini tamamlayan gençlerin beklemeden işe girmeleri sağlanacak.

- Engelli kotasının tamamına atama yapılacak.

- Kamu çalışanlarına yapılan ek ödemeleri emekli aylıklarına sayılacak.

- Cemevlerine devlet yardımı yapılacak.

- Çözüm sürecini tamamen sona erdirilecek. Terör sona erdirilecek.

- Dış politikada Türkiye’nin bölgesel lider olması ve küresel güç konumuna gelmesi hedeflenecek.

3 büyük ilde bölge mitingi

Bahçeli’nin miting programı da netleşmeye başladı. Bahçeli, 3 büyük ilde bölge mitingi yapacak. 11 Ekim’de İzmir ile mitinglere başlayacak, 18 Ekim’de İstanbul’da, 25 Ekim’de Ankara’da olacak. Teşkilatlardan gelen talepler doğrultusunda il toplantıları ve ilçe gezileri de yapılacak. Hem sürenin kısıtlı olması hem de kaynak yetersizliğiyle MHP’nin büyük il mitingleri yerine daha çok kapalı salon toplantıları yapabileceği belirtiliyor.

MHP'nin seçim beyannamesinin tanıtım toplantısında çözüm süreciyle ilgili sinevizyon gösterisi yapılacak. Katılımcılara, çözüm süreciyle ilgili daha önce yapılan açıklamalar ve daha sonra söylenenler görüntülerle desteklenerek anlatılacak, “Biz uyarmıştık, uyarılarımız yerinde çıktı” mesajı verilecek.

MHP'nin seçim beyanname toplantısında, 17/25 Aralık operasyonları da unutulmadı. Ankara Arena'ya yerleştirilen dev pankartlardan biri de 17/25 Aralık'a ayrıldı. Pankartta, "17/25 Aralık rüşvet, yolsuzluk ve kara para dosyası başta olmak üzere, tüm yolsuzlukların hesabı sorulacaktır" ifadesi yer aldı.

Çözüm sürecini eleştiren sinevizyon gösterisi

MHP'nin 1 Kasım seçim beyannamesini tanıtım toplantısında çözüm sürecine ve sürecin başladığı dönemde Başbakanlık görevinde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert eleştiriler içeren sinevizyon gösterisi yapıldı.

Sinevizyonda, Erdoğan'ın "Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyız" açıklamaları görüntülü olarak yer aldı. MHP lideri Bahçeli'nin bu projeye yönelik eleştirilerini içeren konuşmalarından da görüntüler yayınlandı.

AKP'nin tek parti iktidarı dönemi olan 13 yıldan "zaafiyet dönemi" olarak bahsedilen sinevizyon gösterisinde, "Bu sürede devlet yok oldu, birlik ve beraberlik zedelendi" denildi.

AKP'nin, "iç politikada terör örgütüne, yurtdışında küresel siyaset simsarlarına teslim olduğunun" savunulduğu sinevizyon gösterisinde, çözüm sürecinde görev alan akil adamlar grubundan "sirk sihirbazları" olarak bahsedildi. Sinevizyonda, PKK'lıların Habur'da teslim olup, sınırda kurulan mahkemede ifadelerinin alınmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Sinevizyon gösterisinde medeniyetler projesinden de "bir başka küresel proje" diyerek bahsedilerek, "AKP ve Erdoğan İsrail'in Ortadoğu'da güvenliğini hedefleyen projede aşkla yer aldı" denildi.