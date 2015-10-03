Bahçeli: 1 Kasım seçimleri 7 Haziran gibi sonuçlanırsa HDP dışındaki partilerle iktidar kurmaya hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "1 Kasım seçimlerinin 7 Haziran seçimleri gibi sonuçlanması durumunda, partisinin 4 ilkesi saklı kalmak kaydıyla HDP dışındaki bütün partilerle iktidar kurmaya hazır olduklarını" açıkladı. Bahçeli, böyle bir koalisyon için seçim beyannamelerinin hükümet programı gibi birleştirilmesini önerdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "milli ve yerli vekil" sözlerini eleştiren Bahçeli, "Sıkıştı mı hemen milliliği hatırlamaktadır. Sanıyorlar ki milli demekle milli olunur. Millilik ayakkabı kutularına, para kasalarının, ahlakını rehin bırakmışların harcı değildir" dedi. Bahçeli, "Kaçak saray ve uşakları bir kez daha seçim kartını masaya koymuşlardır" diye konuştu.

CHP ve HDP'nin ardından MHP de seçim beyannamesini açıkladı. MHP yönetimi de, CHP gibi, şehitlere saygı çerçevesinde, Ankara'daki seçim bildirgesi tanıtım toplantısında seçim müziği çalınmaması kararı aldı.

Partisinin seçim beyannamesini açıklamak üzere saat 15:00'de kürsüye çıkan Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Ülküdaşlarım hoş geldiniz. Bu ülkenin geleceği için çalışmalıyız. Geçmiş geleceği gözyaşları ile sular. MHP aziz milletimize oy ver çağrısı yapmaktadır. 25. dönem sonuçlarını kabullenemeyen kaçak saray ve uşakları bir kez daha seçim kartını masaya koymuşlardır. Demokrasi düşmanlarının, milliyet karşıtlarının oyunlarını bozmak için yeni bir imkân önümüzdedir. Seçimler için geri sayım başlamıştır.

Başarmak için sabırsızız, kendimize güveniyoruz. MHP'nin iktidarından başka bir seçenek yok. Seçim beyannamemizi özet halinde takdim edeyim.

Geçtiğimiz günlerde, Hac ibadetlerini yaparken hayatlarını kaybeden din kardeşlerimize, kurban bayramı süresince meydana gelen kazalarda, vatan millet yolunda mücade eeden şehadet şerbeti için kahraman evlatlarımıza aziz şehitlerimize de rahmet diliyorum. Hepsinin ruhu şad olsun."





"AKP denen soygun ittifakı"

"Son 13 yıl israf edilmiş görülebilir, ancak geleceğin yol haritasını belirlemek elimizdedir. Bunun yolu ülkeye hizmet etmektedir. Huzurlarınızda haykırıyorum, Türkiye'nin geleceğinde AKP denen çıkar ve soygun ittifakı yoktur. Türkiye'nin geleceğine bozgun Ahmet yön veremeyecektir. Şimdi Davutoğlu ve Erdoğan millilikten bahsediyor, tıpkı iblisin sevaptan bahsetmesi gibi.

Erdoğan sıkıştı mı hemen milliliği hatırlamaktadır. Sanıyorlar ki milli demekle milli olunur. Millilik ayakkabı kutularına, para kasalarının, ahlakını rehin bırakmışların harcı değildir.

Erdoğan'ın niyeti MHP'den oy aşırmaktır. Türklüğün yaşayan 2 düşmanı, bölücülüğün 2 elebaşı MHP'yi alet ederek sinsi bir siyasi faaliyet yönetmektedir. Düne kadaher türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum diyen bu Erdoğan değil miydi?

Devlete baş kaldırmış teröristleri alkışladılar. Özürler dilediler. Bunların yatacağı yer, sığınağı delik yoktur. Bunların milli vicdan da affı mümkün değildir.

Bugün millilik diyenler dün milliyetçilere en ağır küfürlerle saldırıyorlardı. Millilik maskesi takanlar milliyetçileri tezgah kuruyorlardır. Irkçı, kafatasçı dediler aldırmadık, faşist dediler oralı olmadık. Kandan beslenen, Fatiha bilmeyenler diye suçlandık sabır gösterdik.

Erdoğan’ın MHP düşmanlığı boşuna değildir, Davutoğlu’nun MHP alerjisi tesadüf görülmemelidir. Biz olmasaydın AKP-PKK Türkiye’nin fişini çoktan çekmişlerdi. Biz olmasaydık Oslo’da, İmralı’da verilen sözler gerçekleşecek Türkiye’nin kaydı düşecekti.

Aramıza nifak sokmaya çalıştılar. Bunu gördünüz. Üzerimize geldiler. Dün başaramadılar, gelecekte de başaramayacaklar.

Devamlı suretle kılık değiştiren iktidarda kalmak uğruna her çirkinliğe tamam diyecek kadro Türkiye’nin başına musallat olmuştur."

"Haram zirvede, helal diptedir"

"13 yıldır rüşvetçiler hükümettedir. Haram zirvede helal diptedir. Türkiye alan ve zemin kaybetmektedir. Türkiye Cumhuriyeti kendine özgü fetret devri yaşamaktadır. Çözüm süreci ile silahların susacağını, kanın duracağını söyleyen yalancılar bugünlerde yüzünü saklamaktadır."

"Erdoğan'dan ve sözlerinden rahatsızız"

"Erdoğan, Meclis'te rahatsız mı oldunuz diye sormuş? Terörün akrep gibi sokacağını söylemiştir.

Biz Erdoğan'dan, sözlerinden rahatsızız buna da devam edeceğiz. Sırtında taşıdığı akrebin kendisini sokması meselemiz değildir. Bizim dert ettiğimiz Erdoğan'ın bakımı ile iyileşen akrebin milletimizi zehirlemesidir. Allah şahidimiz olsun ki akrebi ayağımızla ezeceğimiz gibi, milet namına mutlaka hesap soracağız.

PKK yol kesmiş AKP çözün demiştir, PKK haraç toplamış, insan kaçırmış. AKP dağlardan çiçek böcek toplayacağız hayali ile milleti avutmuştur.

Bize teröristlerin silah bırakacağı söylenmiştir. Meğer silahları indiren Türkiye olmuş. Erdoğan ve Davutoğlu Mehmetçiği kışlasına zorlaya zorlaya çekmiştir.PKK’lılar ortada kalmıştır. Valilere operasyon izni vermemek hangi akla hizmettir. 20 Temmuz’dan bu tarafa dökülen şehit kanının vebali Erdoğan’ın üzerindedir."

"En uf ak desteği tespit edilirse..."

"PKK'nın hain saldırılarında Erdoğan ve Davutoğlu'nun en ufak desteği tespit edilir ve şüpheler somut delilleri ile sabitleşirse herkes bilsin ki Saray'ı bunları başına yıkarız.

AKP’ye oy veren kardeşlerim başta olmak üzere tüm vatandaşlarıma sesleniyorum zalimleri tahttan indirmek için ülkenin geleceğine oy verelim. Emir kumanda ile çalışan saray süslü bozgun Ahmet’in dinlenmesi için ülkenin geleceğine oy verelim. Gelecek MHP’dir, MHP gelecektir, MHP iktidara hazırdır.

Türkiye’nin ve Türk milletinin temel değerleri ile uğramayın. Türk milleti bütündür. Açılım denilen yıkımın devlet ve millet yapımız için tehdit olduğunu söyledik, haklı çıktık. Çözüm süreci PKK ile pazarlıktır. Teröristlerin silahları alınmadan bu iş kendiliğinden çözülmez dedik ve haklı çıktık.

PKK silah bırakmaz, kimseyi kandırmayın dedik. Haklı çıktık. Terörle Kürt kardeşlerimizi ilişkilendirmeyin felaket olur dedik haklı çıktık. Teröristleri Kandil’de imha etmeden, ya da ağır darbe vurmadan çözemezsiniz dedik ve haklı çıktık."

"Davutoğlu'nun hükümet kurmaya niyeti yoktu"

"AKP ile istikşafi ortağı CHP asılsız iddialarla bizi karalamaya çalıştı. Biz iktidardan kaçmayız. Biz dedik ki AKP-HDP olmadı AKP_CHP bu da yetmezse AKP-CHP-HDP bir araya gelsinler. AKP ile CHP 32 gün görüştü koalisyon kurulmadı. 50 saate yakın orada burada toplanıp iki yabancı parti gibi birbirilerini keşfe çıktılar. Davutoğlu CHP'ye koalisyon teklifinde bulundu mu? Cevap şüphesiz hayır. Kalan sürede bizde koasliyon kurmak için beklemek saflık değilse, ahmaklık o da değilse zekâ noksanlığıdır."

Dahası Davutoğlu'nun hükümet kurmak gibi niyeti yoktu. Çünkü Erdoğan seçimi planlamış ve şartların olgunlaşmasını kurnazca beklemiştir. Erdoğan siyasi partilere sorunluluk ikazı yaparak asıl aktör olduğunu hatırlattı. Davutoğlu'nun ise zaten söz hakkı yoktu. Açık açık söylüyorum. Davutoğlu bize koalisyon teklifi ile gelmedi. 45 günlük sürenin dolması için geçerken bize de uğradı. 4 teklifimizi kabul edildiğinde değil elimizi gövdemizi taşın altına koyacağımızı söyledim. Anaysanın 4 maddesine dokundurmayız dedik Kriz mucidi Erdoğan'dır."

"HDP dışındaki partilerle iktidar kurmaya hazırız"

"1 Kasım’da sonuçlar beğenilmezse acaba Erdoğan seçimleri yenileyecek midir? MHP'nin amacına tek başına iktidardır. Ancak 1 Kasım seçimlerinin sonucu 7 Haziran gibi olursa, MHP, dört ilkesi saklı kalmak kaydıyla, PKK uzantısı HDP dışında her partiyle iktidar kurmaya hazırdır. Bunu şimdiden açıklıyoruz. Seçim beyannamelerini hükümet programı gibi bir araya getirebiliriz."

Sandık güvenliği konusunda başlayan tartışmaların millet iradesine gölge, devlet egemenliğine leke düşüreceği bilinmelidir. Sandık taşımanın sonu yoktur. Türk milleti oyunu kullanmak için özveriyi gösterecektir. Türkiye Suriye, Irak ya da herhangi bölge değildir.Biz sürecin takipçisi olacağız.

"Türkiye tek başınadır"

Suriye'den kopup küresel sorun haline alan mülteciler risk kaynağı olmayı sürdürmektedir.Küresel vicdan mülteci meselede ipe un sermektedir. Türkiye bu konuda tek başınadır. MHP'nin iktidarında Türkiye barış ve güvenliği tehdit eden sorunların çözümünde öncülük yapacaktır.

"Süleyman Şah'ın naaşı tekrar eski türbesine taşınacak"

Suriye politikamızda ana amaç barışın kalıcı bir şekilde sağlanmalıdır. Süleyman Şah'ın aziz naaşını eski türbesine tekrar taşıyacağız.