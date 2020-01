İşte MHP'nin 1 Kasım seçimindeki aday listesi

Milliyetçi Hareket Partisi 1 Kasım 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde MHP'yi temsil edecek milletvekili adayları listesini açıkladı.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin milletvekili adaylarını yazılı basın açıklaması yaparak duyurdu.

Bahçeli, açıklamasında ülkenin geleceğinin sisli olduğunu, belirterek, "Bu itibarla 1 Kasım yeni bir imkan, yepyeni bir demokrasi fırsatı olarak önümüzdedir" dedi.

İşte MHP'nin 1 Kasım seçimlerindeki aday listesi

İLİ : ADANA



ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 14



1 MEVLÜT KARAKAYA ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 MUHARREM VARLI ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

3 SEYFETTİN YILMAZ ÜNİVERSİTE ORMAN MÜHENDİSİ

4 CAHİT ÖZTOK LİSE İŞADAMI

5 SİNAN GÜL ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

6 ADEM GÜNDOĞAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

7 MEHMET ALİ ARSLAN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ

8 İSA AYANOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

9 İBRAHİM SEZER ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

10 NESLİHAN UZUN ÜNİVERSİTE FİZYOTERAPİST

11 AYLA EMRAHOĞLU ÜNİVERSİTE TEKSTİLCİ

12 HÜSEYİN YILDIRIM ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT

13 HATİCE YÜCE ÜNİVERSİTE İŞKADINI

14 ERSEN TÜZENER LİSE BASIN-YAYIN



İLİ : ADIYAMAN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 5



1 MEHMET CANPOLAT ÜNİVERSİTE AVUKAT

2 BEKİR ÇİÇEK LİSE ÇİFTÇİ

3 HÜSEYİN TARIK ARDA ORTAOKUL İŞADAMI

4 RİFAT ERDEM YÜKSEK OKUL İNŞAAT TEKNİKERİ

5 HAYRİYE KUŞTEPE ORTAOKUL SERBEST



İLİ : AFYONKARAHİSAR

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 5

1 MEHMET PARSAK ÜNİVERSİTE AVUKAT

2 KEMALETTİN YILMAZ ÜNİVERSİTE ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ

3 SELCEN KARAER ÜNİVERSİTE MİMAR

4 UYGUR TEMİZER ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

5 ERTUĞRUL SEVİM YÜKSEK OKUL İŞADAMI





İLİ : AĞRI

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4



1 MUSTAFA ÖRÜ LİSE MÜTEAHHİT

2 COŞKUN AYTEKİN LİSE SERBEST

3 HIDIR ÇALPAN ORTAOKUL ESNAF

4 BEKİR ÖZMUTLU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ





İLİ : AMASYA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 MEHMET SARI ÜNİVERSİTE TURİZMCİ

2 GÜLSEREN ERTOPÇU ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN

3 HÜSEYİN SAKA LİSE YÖNETİCİ





İLİ : ANKARA

SEÇİM ÇEVRESİ NO : 1

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 18



1 ZÜHAL TOPÇU ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 ERKAN BÜLENT HABERAL ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU ÜNİVERSİTE EMEKLİ ALBAY

4 ALPER ÇAĞRI YILMAZ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

5 SULTAN GÜNDÜZ ÜNİVERSİTE PEYZAJ MİMARI

6 AYŞE SİBEL ERSOY ÜNİVERSİTE ECZACI

7 OSMAN TOPAL ÜNİVERSİTE EMEKLİ ASTSUBAY / İŞADAMI

8 AYTAÇ ÖZEL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

9 NURİ SERTAÇ GÜLER ÜNİVERSİTE AVUKAT

10 ESİN GÜREL ÜNİVERSİTE AVUKAT

11 HAKAN DOĞRU ÜNİVERSİTE AVUKAT

12 VAHİDDİN ATABEY ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT

13 ZUHAL BABAÖZÜ LİSE LABORANT

14 MEHMET ÇAĞRI TAMUR ÜNİVERSİTE İŞADAMI

15 İBRAHİM KUŞ LİSE İŞADAMI

16 HEDİYE BUKET GÜLTEKİN LİSE İŞKADINI

17 İLKAY UYAR KABA ÜNİVERSİTE AVUKAT

18 BAYRAM MENEKŞE LİSE MÜTEAHHİT





İLİ : ANKARA

SEÇİM ÇEVRESİ NO : 2

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 14



1 ŞEFKAT ÇETİN ÜNİVERSİTE EMEKLİ

2 MUSTAFA MİT ÜNİVERSİTE TİCARET

3 YAŞAR YILDIRIM LİSE İŞADAMI

4 ENDER ETHEM ATAY ÜNİVERSİTE HUKUKÇU / AKADEMİSYEN

5 ALPARSLAN SUCU ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 NECMETTİN KARAKUŞ ÜNİVERSİTE MAKİNA VE OTOMOTİV BİLİM UZM.

7 TUNCAY TEKAY LİSE MÜTEAHHİT

8 RUBİL GÖKDEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT

9 İSMAİL ERÇELEBİ ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

10 İBRAHİM DOĞAN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

11 OĞUZHAN KARA ÜNİVERSİTE AVUKAT

12 MUSA AYAN ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN

13 MEHMET YİĞİT ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜH.

14 ZEKİ DURMAZ ORTAOKUL TİCARET



İLİ : ANTALYA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 14



1 MEHMET GÜNAL ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 AHMET SELİM YURDAKUL ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

3 TARKAN AKILLI ÜNİVERSİTE İNŞAAT YÜK. MÜH.

4 CAFER UYAR YÜKSEK OKUL EMEKLİ ÖĞRETMEN

5 GÜRAY PARLAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI

6 CENGİZHAN GÖKÖZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 NEŞE GÜL ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

8 MEHMET CÜNEYT GÜZEL ÜNİVERSİTE AVUKAT

9 TURGUT BUCAK LİSE ESNAF

10 MERYEM AYDOĞAN LİSE KAMU GÖREVLİSİ

11 SERVET ERSOY ORTAOKUL İŞADAMI

12 SONER İNAL ÜNİVERSİTE TURİZMCİ

13 HAFİZE NURSEN AKTAŞ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

14 ÖZCAN KADIOĞLU ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ



İLİ : ARTVİN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 MUHAMMED ALTUNAL ÜNİVERSİTE AVUKAT

2 NEDİM ÖZER İLKOKUL ESNAF





İLİ : AYDIN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 7

1 DENİZ DEPBOYLU ÜNİVERSİTE PSİKOLOJİK DANIŞMAN

2 MEHMET BELİĞ AZBAZDAR LİSE ÇİFTÇİ

3 HİLMİ BOLATOĞLU ÜNİVERSİTE REKABET BAŞUZMANI

4 MUSA İLHAN ÜNİVERSİTE TV PROGRAM YAPIMCISI

5 HÜSNİYE KOZAN ÜNİVERSİTE UZMAN FİZYOTERAPİST

6 AHMET ÖZHAN LİSE ESNAF

7 AYDEMİR DURMUŞ LİSE GAZETECİ / TURİZMCİ





İLİ : BALIKESİR

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 8



1 İSMAİL OK ÜNİVERSİTE ESKİ BELEDİYE BAŞKANI

2 RECEP ÇETİN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

3 BÜLENT BAŞARAN ÜNİVERSİTE YAZILIM VE VERİ TABANI UZMANI

4 KAMİL GÜLTEKİN ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE İŞADAMI

5 MEHMET İSMAİL SAKAROĞLU ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ

6 ZAKİR YILMAZ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

7 ATİLLA TURHAN ÜNİVERSİTE SERBEST

8 HADİ SELİMOĞLU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU





İLİ : BİLECİK

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 AHMET MURAT KÖFTECİOĞLU ÜNİVERSİTE İŞADAMI

2 AHMET İŞLEK ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN



İLİ : BİNGÖL

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 OSMAN BEYAZTAŞ

2 RAĞIP TÜMEN İLKOKUL SERBEST

3 İBRAHİM BARAN LİSE GAZETECİ





İLİ : BİTLİS

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 GÖKÇE ZENCİR ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

2 FAİK ER LİSE İŞADAMI

3 MURAT AÇAR ORTAOKUL SERBEST



İLİ : BOLU

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 ŞÜKRÜ GÜLEZ

2 MİHRİBAN YERLİKAYA

3 METİN APAYDIN ÜNİVERSİTE KUYUMCU



İLİ : BURDUR

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 ALPARSLAN AHMET DURSUN ÜNİVERSİTE AVUKAT

2 YILMAZ TUNÇ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

3 HASAN UÇAR ORTAOKUL YÖNETİCİ/İDARECİ



İLİ : BURSA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 18



1 İSMET BÜYÜKATAMAN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

2 KADİR KOÇDEMİR ÜNİVERSİTE VALİ

3 TEVFİK TOPÇU LİSE İŞADAMI

4 FEVZİ ZIRHLIOĞLU ÜNİVERSİTE MATBAACI

5 HASAN TOKTAŞ ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ

6 ALİ HAYRİ OZAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

7 MEHMET ALİ ADAK ÜNİVERSİTE EĞİTİM YÖNETİCİSİ

8 GÜLTEN KAVUT SÜRÜCÜ ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

9 HATİCE DENİZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ İŞLETMECİ

10 TİMUR ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE HAKEM-ANTRENÖR

11 SİBEL ÖZBUDAK ÜNİVERSİTE AVUKAT

12 SİNAN BOZKURT ÜNİVERSİTE SİGORTA EKSPERİ

13 ENGİN ER ÜNİVERSİTE JEOLOJİ YÜK. MÜH.

14 YUSUF GÜNEY LİSE MÜTEAHHİT

15 İNANÇ BİLGİ ÇAKIN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜH.

16 MEHMET YILMAZ ÜNİVERSİTE TEKSTİLCİ

17 MUHAMMED CİHANGİR KALKANCI ÜNİVERSİTE ZİRAAT YÜK. MÜH.

18 ALTAN ÖZAKIN ÜNİVERSİTE İŞADAMI



İLİ : ÇANAKKALE

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4



1 İBRAHİM KÜRŞAT TUNA ÜNİVERSİTE AKADEMİSYEN / İŞADAMI

2 HATİCE KORKMAZ LİSE İŞLETMECİ

3 MUSTAFA DOĞAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

4 MEHMET VEHBİ TAYYAR LİSE BAYİ SAHİBİ



İLİ : ÇANKIRI

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 KADİR ŞEKERCİ LİSE İŞADAMI

2 HÜSEYİN YAKAR LİSE MALİ MÜŞAVİR



İLİ : ÇORUM

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4



1 VAHİT DOĞAN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 AYBÜKE TOPÇUBAŞI EKİCİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 ERCAN DAŞDAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

4 AHMET ANAK LİSE TEKSTİLCİ





İLİ : DENİZLİ



ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 7



1 EMİN HALUK AYHAN ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI

2 CAFER BİRTÜRK ÜNİVERSİTE SİGORTACI

3 MEHMET UZ LİSE DİSTRİBÜTÖR

4 MUSTAFA ÇIRAK ÜNİVERSİTE EMEKLİ BÜROKRAT

5 HALİL ÖZTÜRK LİSE YÖN. KUR. BŞK.

6 YURDAHAN ÖZHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 EFE ŞAHİN LİSE İŞADAMI



İLİ : DİYARBAKIR

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 11



1 MEHMET TEYAR KARAKOÇ LİSE SERBEST

2 AYŞE ÖNEN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

3 FEVZİ YİĞİTKAN LİSE İŞADAMI

4 AHMET KAYA ORTAOKUL ŞÖFÖR

5 RECEP DONAT İLKOKUL EMEKLİ

6 ÖMER BOZKAYA LİSE SERBEST

7 ŞEYHMUS BİLİCİ İLKOKUL EMEKLİ

8 MEHMET İÇLİ LİSE EMEKLİ

9 CELALETTİN YAYLAK LİSE SERBEST

10 KADİR YORULMAZ ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

11 SAİM KAYAALP ÜNİVERSİTE HARİTA TEKNİKERİ



İLİ : EDİRNE

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 GÜRSEL ŞİMŞEK ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

2 HÜSEYİN ÜLKER LİSE İŞLETMECİ

3 NEHİR ÇAKIR LİSE SİGORTACI



İLİ : ELAZIĞ

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4



1 YAVUZ TEMİZER ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT

2 MESUT AKSAN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

3 MEHMET KARACA ÜNİVERSİTE ZİRAAT YÜK. MÜH.

4 BEDRİ BORA ERTEM ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜH.



İLİ : ERZİNCAN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 HÜSEYİN SEÇER ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 AHMET KAYA ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ





İLİ : ERZURUM

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6



1 KAMİL AYDIN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 ERTÜRK ÇİMEN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 ZEKAİ KAYA ÜNİVERSİTE MİLLİ SPORCU

4 CEZMİ POLAT ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT

5 GÖKHAN ARSLAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

6 SEYFULLAH HIZARCI ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU





İLİ : ESKİŞEHİR

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6



1 RUHSAR DEMİREL ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

2 METİN NURULLAH SAZAK ÜNİVERSİTE BİYOLOG

3 ŞENEL ALTUN ÜNİVERSİTE JEOLOJİ YÜKSEK MÜHENDİSİ

4 AHMET MUHAMMED HIZLAN LİSE İŞADAMI / SANAYİCİ

5 KEZBAN AKKAYA ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

6 TİMUR FARUK YATMAZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ EĞİTİMCİ

İLİ : GAZİANTEP

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 12





1 ÜMİT ÖZDAĞ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 ERTUĞRUL TOLGA ORHAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 FEVZİ KOÇOĞLU YÜKSEK OKUL EĞİTİMCİ - İŞLETMECİ

4 MEHMET EJDER DEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT

5 SEYİT ÇAPAN ÜNİVERSİTE EMEKLİ EĞİTİMCİ

6 MEZİNE SIRAKAYA ÜNİVERSİTE GAZETECİ

7 OĞUZHAN ŞAHİN ÜNİVERSİTE BANKA MÜDÜRÜ

8 SERDAR ÖNEL LİSE İŞADAMI

9 MENDERES ŞAHİN ÜNİVERSİTE POLİS

10 HALİL BEYAZAY LİSE İŞADAMI

11 ONUR ÖNSEL ÜNİVERSİTE İŞADAMI / ÇEVRE MÜH.

12 ADEM KOLSUZ ÜNİVERSİTE FİNANS UZMANI



İLİ : GİRESUN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4



1 ORHAN ERZURUM ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

2 YUSUF VEZİROĞLU ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

3 BORA KILIÇ LİSE MAKİNA TEKNİSYENİ

4 YAŞAR İLBAŞ LİSE ESNAF



İLİ : GÜMÜŞHANE

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 MUSTAFA CANLI ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

2 KAMİL KILIÇ LİSE SERBEST



İLİ : HAKKARİ

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 MIKTAT KIRMIT

ÜNİVERSİTE EMEKLİ ASTSUBAY

2 BARIŞ CENGİZBAY

LİSE İŞLETMECİ

3 FATİH SÖKMEN

ÜNİVERSİTE MADEN MÜHENDİSİ

İLİ : HATAY

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 10



1 MEHMET NECMETTİN AHRAZOĞLU ÜNİVERSİTE MAKİNA YÜKSEK MÜH.

2 İBRAHİM GÜL ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 MEHMET AKİF TERZİ ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMACI

4 ADNAN AKDAŞ LİSE YÖNETİCİ

5 ADNAN AÇIKEL ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN

6 MUSTAFA ÖZÇELİK ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 FERHAT KÜÇÜKLER ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

8 İLKNUR TUNA ÜNİVERSİTE GIDA TEKNİKERİ / UZMAN

9 KAMİL AKDOĞAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

10 SERHAT TABANCA ÜNİVERSİTE AVUKAT



İLİ : ISPARTA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4



1 NURİ OKUTAN ÜNİVERSİTE VALİ

2 AHMET ZİYA NUHOĞLU ÜNİVERSİTE ÇEVRE MÜH.

3 İBRAHİM YILDIRIM ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ

4 HAKAN DEMİRTAŞ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

İLİ : MERSİN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 11



1 OKTAY ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ - HUKUKÇU

2 BAKİ ŞİMŞEK ÜNİVERSİTE HARİTA MÜHENDİSİ

3 ALİ ÖZ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

4 ALİ YÜCELEN ÜNİVERSİTE İCRA KUR BŞK.

5 DURAN KARA LİSE İŞADAMI

6 MEHMET ALİ GÖKMEN ÜNİVERSİTE VETERİNER HEKİM

7 ALİ RIZA BOZKURT ÜNİVERSİTE VETERİNER HEKİM

8 HÜSEYİN ATEŞ ÜNİVERSİTE ORMAN ENDÜSTRİ MÜH.

9 ÖZGÜR ÖZCAN ÜNİVERSİTE EKONOMİST

10 MUSTAFA KUNT ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

11 HAYAL FUNDA ÖNDER ÜNİVERSİTE EMEKLİ EMNİYET AMİRİ



İLİ : İSTANBUL

SEÇİM ÇEVRESİ NO : 1

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 31



1 EDİP SEMİH YALÇIN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 İZZET ULVİ YÖNTER ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ

3 UYGAR SUPHİ AKTAN ÜNİVERSİTE AKADEMİSYEN

4 AHMET TURGUT ÜNİVERSİTE ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMACISI

5 SABRİ ŞENEL ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

6 EKREM DÜZGÜN LİSE TURİZM VE DENİZCİLİK

7 UMUR ARIKAN ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

8 ELİF GONCA AKDENİZ ÜNİVERSİTE ECZACI

9 DURSUN ÇOLAK LİSE İŞADAMI

10 ÖMER FARUK EKŞİ LİSE MÜTEAHHİT

11 ALPER KAAN BORAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

12 ŞEVKET TALHA APUHAN ÜNİVERSİTE KÖŞE YAZARI

13 CİHAN TUFAN ÜNİVERSİTE AVUKAT

14 BAŞAR ÜNAL ÜNİVERSİTE İŞADAMI

15 ARİF TEVETOĞLU ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ / EKONOMİST

16 LEMAN SÜHEYLA SOYLU ÜNİVERSİTE EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRÜ

17 AYDIN İŞKUR ÜNİVERSİTE AVUKAT

18 DİLEK KİRAZ BENİZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

19 KORKUT KUTLUATA ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

20 SALİH BALAK ÜNİVERSİTE BANKACI

21 ASLI ERGÜN ÜNİVERSİTE AVUKAT

22 CEMAL ACAR ÜNİVERSİTE UÇAK VE NÜKLEER YÜK. MÜH

23 KAMER KEMAL ÖZŞIK ÜNİVERSİTE SMMM

24 MUSTAFA YALNIZ ÜNİVERSİTE YAZILIM VE SİSTEM MÜH

25 YAŞAR KAPUCU İLKÖĞRETİM HİZMETLİ

26 HÜLYA AZİMLİ LİSE BAŞKOMİSER

27 ÜNAL KAYA YÜKSEK OKUL TEKNİKER

28 KENAN CEM TOKAY ÜNİVERSİTE KİMYA YÜKSEK MÜH.

29 EMİNE SAADET KARLIBEL ÜNİVERSİTE HALKLA İLİŞKİLER

30 BANU DAĞDEVİREN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

31 BİLAL SARIYAR LİSE TİCARET / BÜROKRAT

İLİ : İSTANBUL

SEÇİM ÇEVRESİ NO : 2

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 26



1 EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU ÜNİVERSİTE AKADEMİSYEN / DİPLOMAT

2 CELAL ADAN ÜNİVERSİTE ORMAN MÜHENDİSİ

3 MEHMET KILIÇ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

4 MEHMET ASLAN ÜNİVERSİTE SANATÇI

5 ÖZCAN PEHLİVANLIOĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 FETİ YILDIZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 ALİ DERİNDAĞ LİSE İŞADAMI

8 BAŞBUĞ PINARBAŞI ÜNİVERSİTE AVUKAT

9 HAKAN ÖZBAY ÜNİVERSİTE AVUKAT

10 FÜSUN KAYAN ARDAMAR ÜNİVERSİTE BÜROKRAT

11 MUHAMMED EMİN ÖZKURT ÜNİVERSİTE AVUKAT

12 GÜLRU VARDAR ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ

13 TUĞBA TURGAN ÜNİVERSİTE MİMAR

14 GÜRKAN TEOMAN ÜNİVERSİTE STRATEJİK İLETİŞİM UZMANI

15 ZEHRA AYLİN ALEMDAR LİSE İŞ KADINI

16 ÖMER ÖKTEN LİSE TURİZMCİ

17 ENDER ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE ULUSLARARASI TİCARET

18 METİN KILIÇ ÜNİVERSİTE SERBEST

19 RIZA EROL ÜNİVERSİTE ZİRAAT YÜK. MÜH.

20 SEVGİ VARDARLI İNAL ÜNİVERSİTE ÇİNİ SANATÇISI

21 ALAADDİN ULUDAĞ ÜNİVERSİTE AVUKAT

22 HARUN YILMAZ LİSE İŞADAMI

23 RAĞIP ARİ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

24 MUSTAFA YILMAZ ÜNİVERSİTE İŞADAMI

25 UĞUR ARAS LİSE PASTAHANE İŞLETMECİSİ

26 SELÇUK ŞİŞMAN ÜNİVERSİTE İNŞAAT VE YAPI DENETMENİ

İLİ : İSTANBUL

SEÇİM ÇEVRESİ NO : 3

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 31



1 ATİLA KAYA ÜNİVERSİTE SİYASETÇİ

2 İSMAİL FARUK AKSU ÜNİVERSİTE MÜŞAVİR

3 ARZU ERDEM ÜNİVERSİTE İŞ KADINI

4 FUAT ÇAKIROĞLU ÜNİVERSİTE İŞADAMI

5 MEHMET MÜFTÜOĞLU ÜNİVERSİTE GAZETECİ

6 ERDEM KARAKOÇ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

7 HAYATİ ARKAZ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

8 CELAL KARAPINAR ÜNİVERSİTE SENDİKACI

9 AYŞE BIÇAK ÜNİVERSİTE TEKSTİLCİ

10 AHMET SAVAŞ ÇOLAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI

11 DİDEM KARATAŞ ÜNİVERSİTE KURUMSAL İLETİŞİM UZMANI

12 BAHATTİN ŞENGÜL ÜNİVERSİTE SİYASET BİLİMCİSİ

13 SERDAR ÖKTEM ÜNİVERSİTE AVUKAT

14 HALİT TUNA ÜNİVERSİTE TEKSTİLCİ

15 MERRİN HASİPOĞLU ÜNİVERSİTE İŞKADINI

16 EKREM SARISOY ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

17 ALİ KARADENİZ ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

18 ÇETİN ŞAMİLOĞLU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

19 MUAMMER RECEP ÇELİKTAŞ LİSE TURİZMCİ

20 MESUT YILDIRIM ÜNİVERSİTE AVUKAT

21 FAZLI YURDABAK ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

22 AKIN AYDIN ÜNİVERSİTE EKONOMİST

23 METİN KARAYAZI LİSE SERBEST

24 BÜNYAMİN ÇİFTÇİ LİSE MUHTAR

25 OSMAN NURİ TORAMAN ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

26 SERAP FUNDA AKYILDIZ LİSE EV HANIMI

27 UYGAR ORAN ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE İŞADAMI

28 YAKUP GÖRENÇ ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜH.

29 ORHAN CAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

30 AHMET MURAT ARPACI ÜNİVERSİTE AVUKAT

31 BEKİR SITKI KARAUSTA ÜNİVERSİTE TİCARET

İLİ : İZMİR

SEÇİM ÇEVRESİ NO : 1

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 13



1 OKTAY VURAL ÜNİVERSİTE HUKUKÇU / İKTİSATÇI

2 SENEM KILIÇ ÜNİVERSİTE YÖNETİCİ DANIŞMAN

3 ASLAN SAVAŞAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

4 SELAHATTİN ŞAHİN LİSE İŞADAMI

5 HALİT DALGIÇ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜH.

6 NACİ DÜZ İLKOKUL TİCARET

7 FİKRİ ATILBAZ ÜNİVERSİTE EĞİTİM UZMANI

8 HÜSNÜ GÜRHAN SEÇKİNER LİSE TEKSTİLCİ

9 KUTLAY ÖNDER ÜNİVERSİTE EMEKLİ SUBAY

10 İSMAİL KURT LİSE SERBEST

11 NİMET UYGAR İLKOKUL GAZETE SAHİBİ

12 SUAT OĞUZ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜH.

13 İSHAK GÜNDÜZ ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜH.

İLİ : İZMİR

SEÇİM ÇEVRESİ NO : 2

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 13



1 AHMET KENAN TANRIKULU ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI

2 SUEDA NESLİHAN ÇELİK ÜNİVERSİTE KAMUOYU ARAŞTIRMACISI

3 MURAT KOÇ LİSE BÜROKRAT

4 YALÇIN KOÇYİĞİT ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

5 HATİCE BÖLÜK ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

6 AHMET FATİH OKUROĞLU ÜNİVERSİTE EMEKLİ ÖĞRETMEN

7 RECEP AKAN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

8 TAŞKIN IŞIK LİSE TURİZMCİ

9 İSMAİL BALKAN ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜH.

10 RAHİME DÖNMEZ ÜNİVERSİTE YÜKSEK ŞEHİR PLANCISI

11 SERDAR MERSİN ÜNİVERSİTE TURİZMCİ

12 SUAVİ TUNCAY ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

13 MUSTAFA ÇİNTAŞ ÜNİVERSİTE EMEKLİ ASTSUBAY



İLİ : KARS

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 ERKAN KOÇALİ LİSE TURİZMCİ

2 TUNCAY AYDIN YÜKSEK OKUL İŞADAMI

3 MURAT SAĞLAM ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ / İŞADAMI





İLİ : KASTAMONU



ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 EMİN ÇINAR LİSE ESNAF

2 CİHAN ÇETİN ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI

3 SEVDA SAYDAM İRGİN ÜNİVERSİTE İŞLETME



İLİ : KAYSERİ

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 9



1 YUSUF HALAÇOĞLU ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 ALİ KİLCİ ÜNİVERSİTE İŞADAMI / SANAYİCİ

3 SÜLEYMAN KORKMAZ İLKOKUL MÜTEAHHİT

4 KAMİL KARAMETE ÜNİVERSİTE BÜROKRAT

5 MEHMET ÖZMEN ÜNİVERSİTE TURİZMCİ

6 MEHMET GÖÇMEN LİSE MALİ MÜŞAVİR

7 ERCAN AVCI ÜNİVERSİTE AVUKAT

8 SALİH GÜDELEK ÜNİVERSİTE JİNEKOLOG

9 EZGİ TİPİ ÜNİVERSİTE JEOFİZİK MÜH.



İLİ : KIRKLARELİ

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 SELÇUK YILMAZ ÜNİVERSİTE İNŞAAT

2 HÜSNÜ CUMALI ÜNİVERSİTE EMEKLİ MALİ MÜŞAVİR

3 OKTAY KAHVE YÜKSEK OKUL EMEKLİ MEMUR



İLİ : KIRŞEHİR

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 CEMİL YILDIRIM TÜRK ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

2 EFTAL AVŞAR ÜNİVERSİTE BELEDİYE BŞK. YRD.



İLİ : KOCAELİ

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 11



1 SAFFET SANCAKLI LİSE TİCARET

2 LÜTFÜ TÜRKKAN ÜNİVERSİTE SANAYİCİ

3 AHMET YEŞİL ÜNİVERSİTE BÜROKRAT

4 ARİF GÜLEN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

5 SERDAR KAMAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

6 MUSA COŞKUN ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

7 DİJLE AKIN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

8 OSMAN BENİZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

9 KÜRŞAT SÖNMEZ ÜNİVERSİTE ESNAF

10 DERYA ÇAVDAR ORTAOKUL İŞKADINI

11 İSMAİL OKUMUŞ ÜNİVERSİTE ELEKTİRİK MÜHENDİSİ



İLİ : KONYA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 14



1 MUSTAFA KALAYCI ÜNİVERSİTE DENETİM ELEMANI

2 MUSTAFA SAİT GÖNEN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU / ÖĞRETİM ÜYESİ

3 HÜSEYİN OPRUKÇU ÜNİVERSİTE DENETİM ELEMANI

4 SEVİL SARGIN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

5 BULDUK ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE İŞADAMI

6 FARUK SONKAYA ÜNİVERSİTE ECZACI

7 HALİL AYHAN ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

8 PINAR GÜNSEVEN GÜLSOY ÜNİVERSİTE MİMAR

9 OSMAN NURİ ATÇEKEN ÜNİVERSİTE VETERİNER HEKİM

10 TEMMUZ ŞEMİN ÜNİVERSİTE ENDÜSTRİ YÜK. MÜH.

11 ŞÜKRÜ PORTAKAL LİSE MALİ MÜŞAVİR

12 AHMET YÜCEL LİSE İŞADAMI

13 ALTAN ALTIOK ÜNİVERSİTE SMMM

14 ABDULLAH YILDIRIM ÜNİVERSİTE ŞİRKET YÖNETİCİSİ



İLİ : KÜTAHYA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4



1 ALİM IŞIK ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 AGAH LÜTFÜ BİLEN ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 OSMAN ERTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT

4 BUKET GÜNGÖR ÜNİVERSİTE AVUKAT



İLİ : MALATYA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6



1 FİKRET ŞİNASİ KAZANCIOĞLU ÜNİVERSİTE MAKİNE YÜK. MÜH.

2 HAKAN YILMAZ ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜH.

3 GÜZİN KOÇAK ÜNİVERSİTE ECZACI

4 HAKAN KALKAN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ

5 SERDAR YILDIZ LİSE TİCARET

6 MEHMET ALİ ÖZPOLAT YÜKSEK OKUL YAPIMCI



İLİ : MANİSA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 9



1 ERKAN AKÇAY ÜNİVERSİTE MALİYECİ

2 OSMAN OKTAY ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 MEHMET MEMİŞ ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

4 ENGİN KABADAĞ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜH.

5 İHSAN TEMEL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

6 CEMAL MURAT ERİM ÜNİVERSİTE BÜROKRAT

7 MUSTAFA UNCU ÜNİVERSİTE AVUKAT

8 SEVAL BAŞKESEN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

9 ERKAN ÖZTÜRK LİSE İŞADAMI



İLİ : KAHRAMANMARAŞ

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 8



1 FAHRETTİN OĞUZ TOR ÜNİVERSİTE SSK BAŞMÜFETTİŞİ

2 SEFER AYCAN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

3 ZEKERİYA ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE İŞADAMI

4 ŞULE ARIKAN ÜNİVERSİTE SERBEST

5 MUSTAFA BASTIRMACI LİSE İŞADAMI

6 NESLİHAN KOCA NERGİZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

7 MUSTAFA BÖLÜKBAŞI ÜNİVERSİTE ÖĞRETMEN

8 AYŞE ARAS ÜNİVERSİTE AVUKAT



İLİ : MARDİN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6



1 BEHLÜL MURAT MARAL İLKOKUL İŞADAMI

2 FEHMİ YILMAZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI

3 MUHAMMED YÜZER LİSE İŞLETMECİ

4 CENGİZ ÇETİNÖZ ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

5 FAYSAL BEDİR LİSE İŞADAMI

6 MEHMET SALİH KARAASLAN ORTAOKUL ÇİFTÇİ



İLİ : MUĞLA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6



1 MEHMET ERDOĞAN ÜNİVERSİTE MÜLKİ İDARE AMİRİ

2 ASIM BAŞARAN LİSE TURİZMCİ

3 HACI ÇELİK ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

4 NURİ ÖZTÜRK ÜNİVERSİTE ECZACI

5 NAZMİ EYİBİLİR ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

6 UĞUR SALİH EROĞLU ÜNİVERSİTE VETERİNER HEKİM



İLİ : MUŞ

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 TARKAN DEDE LİSE İŞADAMI

2 ADNAN SUBAŞI LİSE TURİZM VE OTELCİLİK

3 ÖDER ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE EMEKLİ BAŞPOLİS



İLİ : NEVŞEHİR

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 MEHMET VAROL ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

2 SAİT YÜKSEL ÜNİVERSİTE İŞ ADAMI

3 HÜSEYİN ÖDEMİŞ YÜKSEK LİSANS İŞ ADAMI



İLİ : NİĞDE

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 VEDAT BAYRAM ÜNİVERSİTE EMEKLİ İL SPOR MÜDÜRÜ

2 AHMET ÖZBEK ÜNİVERSİTE EĞİTİM MÜFETTİŞİ

3 GÖKHAN BUDAK YÜKSEK LİSANS TIP DOKTORU



İLİ : ORDU

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 5



1 ONUR ŞAHİN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

2 AHMET FİDAN ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

3 TANER ARSLAN ÜNİVERSİTE VETERİNER HEKİM

4 DAVUT ŞAHİN LİSE İŞADAMI

5 ÖMER BAŞ ÜNİVERSİTE EMEKLİ EĞİTİMCİ



İLİ : RİZE

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 OSMAN CEM KAZMAZ ÜNİVERSİTE GAZETECİ / İNŞAAT YÜK. MÜH.

2 GÜLDANE PINAR YÜKSEK OKUL BAŞHEMŞİRE

3 SÜHEYLA SELİMOĞLU YÜKSEK OKUL EMEKLİ ÖĞRETMEN



İLİ : SAKARYA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 7





1 ZİHNİ AÇBA LİSE ESNAF

2 ALİ RIZA ACARTÜRK ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 İSMAİL KAMİL DOĞANCI ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

4 AHMET PEHLİVAN YÜKSEK OKUL ÖĞRETMEN

5 MELİKŞAH BUDAK ÜNİVERSİTE İŞADAMI

6 METİN GÜNEŞ YÜKSEK OKUL KALİTE MÜDÜRÜ

7 TÜRKER ERGÜL LİSE ŞİRKET YÖNETİCİSİ



İLİ : SAMSUN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 9





1 ERHAN USTA ÜNİVERSİTE EKONOMİST

2 HÜSEYİN EDİS ÜNİVERSİTE YMM. BAĞIMSIZ DENETÇİ

3 YÜCEL ŞAHİN YÜKSEK OKUL İŞADAMI

4 İBRAHİM YILMAZ İLKOKUL SERBEST

5 AYHAN CENGİZ YÜKSEK OKUL MUHASEBECİ

6 SUAT ORTAHİSAR YÜKSEK OKUL ÖĞRETMEN

7 DİLEK KİRAZ DENİZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

8 YAKUP AKIN ÜNİVERSİTE İŞADAMI

9 MİNE KAYA LİSE EMEKLİ



İLİ : SİİRT

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3





1 ABDULLAH BAYRAM LİSE EMEKLİ EĞİTİMCİ

2 ERHAN ÖZGEN LİSE ÖZEL GÜVENLİK

3 HAKAN YAKIŞAN ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ



İLİ : SİNOP



ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 ADEM ÇİLEK ÜNİVERSİTE STK BAŞKANI / ÖĞRETMEN

2 LEYLA BİLGİLİ ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ



İLİ : SİVAS

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 5



1 CELAL DAĞGEZ ÜNİVERSİTE EMEKLİ

2 OĞUZ ÖZDEMİR ÜNİVERSİTE MALİ MÜŞAVİR

3 AHMET ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK OKUL ÖĞRETMEN

4 UĞUR KURUGÖLLÜ LİSE MÜTEAHHİT

5 OZAN ERCAN ÜNİVERSİTE METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSİ



İLİ : TEKİRDAĞ

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6



1 BÜLENT BELEN LİSE MALİ MÜŞAVİR

2 HAKAN ÖZGÜL ÜNİVERSİTE EKONOMİST

3 MUHAMMER VAROL ORTAOKUL MÜTEAHHİT

4 İSMET FIÇICI ÜNİVERSİTE MÜTEAHHİT

5 ERGÜN VARDAR ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 TUNUS TUĞU ÜNİVERSİTE AVUKAT



İLİ : TOKAT

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 5



1 ABDURRAHMAN BAŞKAN ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ

2 MURAT POLAT ÜNİVERSİTE TURİZM İŞLETMECİSİ

3 MUSTAFA AFŞİN ÜNVERDİ ÜNİVERSİTE AVUKAT

4 AYHAN ÖZÇELİK ÜNİVERSİTE EMEKLİ BÜROKRAT

5 ÖMER SEMİH SARAÇOĞLU LİSE ÖZEL OKUL SAHİBİ



İLİ : TRABZON

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 6



1 KORAY AYDIN ÜNİVERSİTE MAKİNA MÜHENDİSİ

2 YAVUZ AYDIN LİSE İŞADAMI

3 HÜSEYİN ÖRS ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

4 HASAN SUİÇMEZ ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ

5 İLYAS EROĞLU ÜNİVERSİTE AVUKAT

6 GÜLEN DEMİR LİSE İŞ KADINI



İLİ : TUNCELİ

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 HIDIR BUDAK ÜNİVERSİTE EMEKLİ İLAHİYATÇI

2 EMRE DENİZBİLGİNİ LİSE SERBEST



İLİ : ŞANLIURFA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 12



1 İBRAHİM ÖZYAVUZ LİSE EMEKLİ BELEDİYE BAŞKANI

2 MAHMUT İREN LİSE İŞÇİ

3 MEHMET EMİN DİNDAROĞLU ORTAOKUL KAMU EMEKLİSİ

4 MUHAMMET EMİN MISIR ÜNİVERSİTE BİLGİ İŞLEM UZMANI

5 İBRAHİM MEL İLKOKUL ESNAF

6 YALÇIN YALÇINKAYA ÜNİVERSİTE İŞADAMI

7 MERYEM BAĞMANCI ORTAOKUL EV HANIMI

8 FADIL ÇOBAN

9 CAN HALİL ÇİZMECİOĞLU ÜNİVERSİTE SİGORTACI

10 MEHMET CAN YILMAZ

11 GÜNGÖR ÖDEMİŞ ÇARKICI LİSE MUHASEBE MÜDÜRÜ

12 AYDIN AKALIN LİSE SERBEST



İLİ : UŞAK

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 DURMUŞ YILMAZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST

2 GÖKHAN ÖZOĞUL ÜNİVERSİTE İŞADAMI

3 OĞUZ ÇAKMAK ÜNİVERSİTE EMEKLİ ALBAY



İLİ : VAN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 8



1 GÜLTEKİN ÇAVUŞOĞLU ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

2 YAVUZ SELİM CAMUŞCU ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ

3 HURŞİT CANLI ÜNİVERSİTE JEOFİZİK MÜHENDİSİ

4 LEYLA GÖÇGEN LİSE TURİZMCİ

5 NARİN ARIÖZ YÜKSEK OKUL HALKLA İLİŞKİLER DANIŞMANI

6 ŞUAYİP ATA LİSE ESNAF

7 GÜLTEKİN GÜL LİSE ESNAF

8 TEVFİK SAÇMACI LİSE SANAYİCİ



İLİ : YOZGAT

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4



1 SADİR DURMAZ ÜNİVERSİTE EKONOMİST / KOOPERATİFÇİ

2 MEHMET ALİ ÇAKIR ÜNİVERSİTE ECZACI

3 YUNUS YILMAZ LİSE ESNAF

4 ORHAN YÜKSEL ÜNİVERSİTE ZİRAAT MÜHENDİSİ



İLİ : ZONGULDAK

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 5



1 ZEKİ ÇAKAN ÜNİVERSİTE ELEKTİRİK MÜHENDİSİ

2 YAVUZ ERKMEN ÜNİVERSİTE MÜLKİ İDARE HAKİMİ

3 AHMET EMRE BAYRAMOĞLU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

4 İLYAS ALTUN ÜNİVERSİTE MADEN MÜHENDİSİ

5 BURHAN TEMEL ÇINAR ÜNİVERSİTE AVUKAT



İLİ : AKSARAY

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 TURAN YALDIR YÜKSEK OKUL MÜTEAHHİT

2 NİLGÜN TOSUN ÜNİVERSİTE AVUKAT

3 AYŞE DENİZ AY ÜNİVERSİTE AVUKAT



İLİ : BAYBURT

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2





1 KARABEY KADRİ KARAOĞLU ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

2 HİDAYET YILMAZTÜRK ÜNİVERSİTE VETERİNER HEKİM



İLİ : KARAMAN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 ALİ GÜLER ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 MEHMET URAL ÜNİVERSİTE SAĞLIK DENETÇİSİ



İLİ : KIRIKKALE

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 SEYİT AHMET GÖÇER LİSE İŞADAMI

2 TACETTİN SİLSÜPÜR ÜNİVERSİTE DİŞ HEKİMİ

3 ABDULLAH PEKÖZ ÜNİVERSİTE AVUKAT



İLİ : BATMAN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4



1 CEMİL GÜZEL LİSE TEKNİKER

2 İRFAN GÜNDÜZ LİSE TEKNİKER

3 TURAN AYTEK ÖNALP ÜNİVERSİTE KAMU GÖREVLİSİ

4 ÖMER KERVAN ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI



İLİ : ŞIRNAK

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4



1 HAKİM ZEYREK İLKOKUL İŞADAMI

2 YASİN BENEK İLKOKUL KORUCU BAŞI

3 ŞAHİN SAZAK LİSE İŞADAMI

4 BÜLENT BORA BALTACI LİSE ESNAF



İLİ : BARTIN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 AYNUR YILDIRIM ÜNİVERSİTE GENEL MÜDÜR

2 TUNCAY MADEN ÜNİVERSİTE SMMM



İLİ : ARDAHAN

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 OSMAN NURİ YILDIZ ÜNİVERSİTE AVUKAT

2 GÖKHAN AĞDEMİR ÜNİVERSİTE AVUKAT



İLİ : IĞDIR

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 YAKUP KUMTEPE ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

2 MUHARREM ÇEÇEN LİSE İŞADAMI



İLİ : YALOVA

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2





1 HATİCE BEŞTAŞ LİSE EV HANIMI

2 ALİ OĞUZ BERBEROĞLU ÜNİVERSİTE İNŞAAT MÜHENDİSİ



İLİ : KARABÜK

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2





1 ADEM KAR ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

2 OSMAN AYDIN ÜNİVERSİTE EĞİTİMCİ



İLİ : KİLİS

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2



1 MUSTAFA YÜN ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU

2 MEHMET ÖZAYTÜRK ÜNİVERSİTE TIP DOKTORU



İLİ : OSMANİYE

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 4





1 DEVLET BAHÇELİ ÜNİVERSİTE İKTİSATÇI

2 RUHİ ERSOY ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYESİ

3 ADNAN SARIDOĞAN ÜNİVERSİTE İŞLETMECİ

4 AHMET CANLI ÜNİVERSİTE EMEKLİ BAŞKONTROLÖR



İLİ : DÜZCE

ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3



1 OSMAN ÇAKMAK YÜKSEK LİSANS ÖĞRETMEN

2 BAHRİ TEMELTAŞ ÜNİVERSİTE TEKNİK DANIŞMAN

3 CELAL KASAPOĞLU ÜNİVERSİTE ŞEHİR PLANCISI