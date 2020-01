İşte merakla beklenen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

Dünya çapında milyonlarca insan tarafından merakla beklenen iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın tanıtımı nihayet yapıldı. TSİ ile 20.00'de başlayan Apple lansmanında tasarım ile ilgili büyük yenilikler dikkart çekti. İşte yeni nesil Apple telefonları iPhone 7, iPhone 7 Plus ve Apple Watch hakkında merak edilenler...

Etkinliğe önce Apple Watch ile başlandı. Apple'ın patronu Tim Cook Apple Watch'un dünyanın en çok satan ikinci akıllı saat markası olduğunu söylerken, Pokemon Go ve Super Mario'nun da Apple Watch'lara geleceği müjdesini verdi. 50 metreye kadar su geçirmez özellikte olan yenilenen Apple Watch'lar Apple Watch 2 ismini aldı.

İşte fiyatları

iPhone 7 ABD fiyatı: 649 dolar

iPhone 7 Plus ABD fiyatı: 749 dolar

Kulaklığın ABD fiyatı: 159 dolar

Yenilenen Apple Watch'ta kullanılan işlemci S2 olarak lanse edildi. Çok daha hızlı olan bu işlemci bir yana daha parlak bir görüntüye sahip olan yeni saatlerde dahili GPS de bulunuyor. Su geçirmez özelliği sayesinde de kullanıcılar denize girerken de saatlerini çıkarmasına gerek kalmayacak.

Apple, Nike ile özel bir anlaşma yapmayı da ihmal etmeyerek Apple Watch Nike Plus (veya Apple Watch Nike+)isminde özel bir model ortaya çıkardı. Apple Watch Nike Plus doğrudan atletleri hedefliyor.

Ayrıca hem iPhone 7'de hem de iPhone 7 Plus'ta optik imaj sabitleyiciye yer verildi. 'wo tone flash' adı verilen özellik sayesinde karanlıkta iki kat daha fazla ışık alınıyor.

Super Mario ve Pokemon Go

Cook'un ardından Super Mario'nun yaratıcısı, Nintendo'dan Shigeru Miyamoto sahneye çıktı. Yeni bir Mario oyunu iPhone'lara geliyor. Bu oyun Temple Run oyununa benzeyecek.

İki farklı siyah

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'lar iki farklı siyah renk ile geliyor. Biri Jet Black diğeri ise sadece Black olarak isimlendirilmiş. Ayrıca iPhone 7'lerin gri, altın rengi ve altın pembe renkleri de olacak. Home tuşuna da yeni bir özellik geldi ve basınca duyarlılık özelliği geldi. Artık Home butonuna baskı uyguladıkça farklı tepki alabilmek mümkün olacak. Bunun dışında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'lar su ve toz geçirmez yapıya sahip. iPhone 7’nın arka kamerası tek kameradan oluşuyor. iPhone 7 Plus’ın arka kamerası iki tane olacak.

Siri 3. parti uygulamalarla uyumlu

iOS10 işletim sistemi Apple’ın en büyük geliştirmesi olarak tanıtılıyor. iOS10’la sesli yönetim sistemi Siri 3. parti uygulamalarla uyumlu hale geliyor.

Siri’nin üçüncü parti uygulamalarla entegrasyonu gibi iOS 10 ile gelen önemli özellikler bulunuyor.

7 MP ön kamera

iPhone 7'nin ön kamerası 7 megapiksel ve HD çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. iPhone 7 Plus ise çift kamerasıyla dikkat çekiyor. iPhone 7 Plus’ın iki arka kamerasından biri geniş açı, diğer telefoto lensi görevi görüyor. iPhone 7 Plus, hangi kamerayı kullanacağına o an kendi karar veriyor. Kullanıcının çekeceği görüntüyü düşünerek ne kadar zoom yapmak istediğine karar vermesi yeterli. Yeni optik zoom özelliği ile profesyonel fotoğraf makinelerine iPhone 7 Plus epey yaklaşmış gibi görünüyor.

Stereo hoparlör, kablosuz kulaklık

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'larda artık stereo hoparlörler bulunuyor. Beklendiği gibi iPhone 7'ler ile birlikte kulaklık girişi kaldırıldı. Kulaklık girişi Lightning olacak. iPhone 7'de Lightning kulaklıkların yanı sıra AirPods isminde kablosuz kulaklık yer alacak. 3.5 mm kulaklıklar için paket içeriğinde dönüştürücü gelecek. AirPods'ta gürültü engelleme özelliği bulunuyor. 4 saat aralıksız çalışma süresi var ve kutu içerisinde şarj oluyor. Akıllı kulaklık kuşağı algılıyor ve eğertakılı değilse çalışmıyor. Kablosuz kulaklık kutusundan çıkar çıkmaz otomatik olarak iPhone ve Apple Watch'a bağlanıyor.

Pil ömrü müjdesi

Yeni iPhone'lar pil konusunda daha uzun bir kullanım ömrü sunacak.

Şu ana kadar 1 milyar iPhone satıldı



iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ortaya çıkıyor. Tim Cook, Apple Watch 2'nin ardından ilk olarak bugüne kadar kaç adet iPhone satışı yapıldığına değindi. Apple'ın 1 milyarı aşkın iPhone sattığını kaydeden Cook, iOS 10 işletim sisteminin en önemli ürünlerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Apple'ın online mağazası kapandı

Apple lansmanları öncesinde bir klasik haline gelen gelişme yine yaşandı. iPhone 7 için gerçekleşecek etkinlik öncesinde de Apple Store Online mağazası belli bir süreliğine kapandı. Etkinlikte tanıtılacak yeni ürünler için güncellenen online mağaza bu akşam yeniden hizmete girecek.