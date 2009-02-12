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İşte merak edilen yönetmen

'Komedi Dükkanı'na sesiyle hayat veren Fırat Parlak görüntülendi.

12 Şubat 2009 02:00

'Komedi Dükkanı'na sesiyle hayat veren Fırat Doğu Parlak, dış görüntüsüyle ekrana hiç gelmedi. Merak edilen yönetmenin görüntüleri ilk kez, Mega Magazin programına yansıdı. Hürriyet'in haberine göre; Tolga Çevik'le yapılan röportajda Tolga'nın karşısında oturan Fırat Bey, kameramanın uyanıklığı sayesinde yakayı ele verdi. Zaten Tolga Çevik, tam da röportaj sırasında Fırat'la ilgili sorulan bir soru üzerine"yakın bir zaman sonra Fırat arkadaşımızın da kim olduğunu herkes öğrenecek" açıklaması yapmıştı ki, bu görüntüler o açıklamanın resmen tuzu biberi oldu.

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