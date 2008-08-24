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İşte memurun yeni hakları

Memurun, resmi tatil ve haftasonu izinsiz il dışına çıkış yasağı kalkıyor. Kayınvalide ve kayınpeder için ölüm izni geliyor.

24 Ağustos 2008 03:00

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Hükümet ile kamu çalışanları konfederasyonları arasında ikinci turu yapılan toplu görüşmelerde, iki yıl önce memura sözü verilen ancak bugüne kadar tutulmayan haklar gündeme geldi. Hükümet adına masaya oturan Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, "Bunları dilek, temenni olmaktan çıkarıp, gerçekten yapabileceklerimizi yapalım, yapayacaklarımızı da metne geçirmek yerine daha sonra görüşmek üzere ayrı tutalım" dedi. Başesgioğlu, ardından da "Tamam, artık uygulayabilir, hayata geçirebiliriz" diyerek, memurlara şu yeni hakların yeşil ışığını yaktı:

Memurların resmi tatiller ile haftasonları izinsiz şehir dışına çıkış yasağı kalkacak. Mevcut uygulamada memurlar ancak izin alarak ya da amirlerine gerekçesiyle birlikte haber vererek şehir dışına çıkabiliyor.

Eşi doğum yapan erkek memurun doğum izni üç günden beş güne çıkarılacak. OKS’de çocuğu başka bir şehirde okul kazanan ve orada da çocuğun kalabileceği yatılı okul ya da başka yatılı kalabilme olanakları yoksa memur olan anne ve babaya, uygun kadro pozisyonu olması koşuluyla o şehire tayin konusunda öncelik tanınacak. Bakmakla yükümlü olduğu hasta yakınına refakatçı kalması yönünde doktor raporu olan memura verilen altı aylık ücretsiz iznin bir ayı ücretli olacak.

Anne, baba, eş ve çocuklar gibi birinci derece yakınları için beş günlük ölüm izni olan memura, kayınvalide ve kayınpeder için de aynı olanak sağlanıyor. Bu izin üç gün olacak. Sendikalar hükümetten, işçiler gibi sendikalı memurlara da "sendika ikramiyesi" ödenmesini istediler. Sendikalar, bu rakamı 50 YTL olarak önerdi, ancak hükümetten bu öneriye henüz bir yanıt gelmedi.

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