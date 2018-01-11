İşte Meclis'te tartışma yaratan 'Arka Oda': Yeni, ilave bir harcama yok

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın, TBMM Genel Kurulu’nda Başkanlık Divanı’nın arkasında bulunan CHP, MHP ve HDP’li grup başkanvekilleri ile milletvekillerinin kullandığı 45 metrekarelik 'Ortak dinlenme salonunu' kendisine makam odası yaptığı ortaya çıkmıştı. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in fotoğraf ve görüntülerini paylaşmasıyla gündem olan makam odasının kapıları basına açıldı.

Meclis’te 'Arka Oda' olarak adlandırılan ve Meclis Başkanvekillerinin dinlenme veya grup başkanvekilleriyle danışma amaçlı kullandığı bölümün son tadilatla 'Başkanlık makamı' gibi düzenlenmesine CHP itiraz etmişti.

TIKLAYIN-TBMM Başkanı Kahraman'ın 'yeni makam odasının' fotoğraflarını paylaşan CHP’li Özel’e uyarı cezası

Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre, Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bugün tartışılan odayı basının görüntülemesine izin verdi. Kumbuzoğlu, “Yeni ve lüks bir masraf yapmadık. Eski makam odası dar, diğer oda ise daha geniş bir mekan. Odalarda bir tuvalet, lavabo ve zaman zaman mescit olarak da kullanılan soyunma odaları mevcuttur. ‘Çok lüks masraflarla abdesthaneler yapıldığı’ şeklindeki haberler bizi üzüyor. Buradaki eşyayı, masayı, koltukları, sandalyeleri o tarafa taşıdık. Yeni, ilave bir harcama yok. Yapılanın neresi lüks? Pencere var mı? Yok. Yeni bir malzeme aldık mı? Yok. Neresi lüks?” dedi.

Olayın geçmişi

CHP, TBMM Genel Kurul salonunun muhalefet bölümünün arkasında yer alan 45 metre karelik dinlenme odasının tadilatın ardından TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın ikinci makam odası olarak düzenlendiğini idda etmişti. Özgür Özel, odanın fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşmıştı. AK Partili TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, “Orası mahrem alan, çekim yapılmasını milletvekilliğiyle bağdaştırmıyorum, kınıyorum. Kim yaptıysa yazıklar olsun diyorum” diyerek tepki göstermişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise “Orası sadece başkan veya oturumu yöneten başkanvekiline aittir. Fotoğraf çekilmesi tamamen saygısızca yapılmış bir harekettir” diye konuşmuştu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise “Gizli değil, bütün personelin gözü önünde çektim. Basına dağıttık. Orası mahrem alan değil. İsmail Kahraman da işgalcidir” demişti.