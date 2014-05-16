İşte maden faciasında hayatını kaybeden işçiler

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma’da yaşanan maden façasında şu ana kadar 284 kişinin hayatını kaybettiğini, bu işçilerden 283’ünün cenazesinin ailesine teslim edildiği açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) cenazesi ailesine teslim edilen 283 kişinin listesini yayınladı. İşte o liste:

Sıra Adı-Soyadı İli İlçesi

1 Abdullah İnal Balıkesir Dursunbey

2 Abdullah Özdemir Manisa Soma

3 Abdullah Sivri Manisa Soma

4 Abdülmüttalip Akay İzmir Bergama

5 Adem Abokan Manisa Soma

6 Adem Çetiner İzmir Kınık

7 Adem Varol İzmir Bergama

8 Ahmet Akbulut Manisa Akhisar

9 Ahmet Akdemir Manisa Soma

10 Ahmet Ali Aslan İzmir Kınık

11 Ahmet Avcu Balıkesir Savaştepe

12 Ahmet Bal Manisa Soma

13 Ahmet Çelik Adana

14 Ahmet Erol Çorum

15 Ahmet Gülcü Manisa Soma

16 Ahmet Güven İzmir Kınık

17 Ahmet Kaya Manisa Soma

18 Ahmet Soluk Kütahya Tavşanlı

19 Ahmet Şen İzmir Kınık

20 Ahmet Varal Manisa Soma

21 Akif Doruk Manisa Kırkağaç

22 Ali Biçak Manisa Soma

23 Ali Çifitci Manisa Soma

24 Ali Gül Balıkesir İvrindi

25 Ali Kavas Manisa Soma

26 Ali Şahin Balıkesir Dursunbey

27 Ali Yanar Kütahya Tavşanlı

28 Arif Demir Balıkesir Dursunbey

29 Aşkın Koyun Balıkesir Savaştepe

30 Aydın Özgün Bartın

31 Ayhan Avcı Balıkesir Savaştepe

32 Bayram Ali Dağlı İzmir Kınık

33 Bayram Bayındır Manisa Soma

34 Bayram Erol Manisa Soma

35 Bayram İndirik İzmir Kınık

36 Bayram Parça Manisa Soma

37 Beytullah Çakır İzmir Kınık

38 Bilal Ay İzmir Kınık

39 Bilal Bilgi Manisa Soma

40 Bilal Malkoç Balıkesir Savaştepe

41 Burak Karayel Çankırı

42 Celal Sevinç Manisa Soma

43 Cemal Kaya Balıkesir İvrindi

44 Cemal Yıldız Manisa Soma

45 Cemil Taşdemir Balıkesir İvrindi

46 Cengiz Çantal Balıkesir Savaştepe

47 Cengiz Kargı Kütahya

48 Cengiz Şimşek Manisa Kırkağaç

49 Davut Ağız Kütahya Tavşanlı

50 Davut Çeçen Kütahya Tavşanlı

51 Davut Duran Kütahya Simav

52 Davut Köse Manisa Soma

53 Doğan Yıldırım İzmir Kınık

54 Dursun Demircan Manisa Kırkağaç

55 Emin Esen Manisa Soma

56 Emin Kurt Balıkesir Balya

57 Emin Mazı Balıkesir Savaştepe

58 Emrah Çakır Balıkesir Savaştepe

59 Emrullah Armut Hakkari

60 Engin Yıldırım Kütahya

61 Ercan Cezeli İzmir Bergama

62 Erdal Demirel Aydın Didim

63 Erdoğan Köse Manisa Soma

64 Erdoğan Merdim İzmir Kınık

65 Erdoğan Sevben Balıkesir Savaştepe

66 Ergun Koyakkaya Kütahya

67 Ergün Akkuş Balıkesir

68 Ergün Sidal İzmir Kınık

69 Erkan Altuntaş Zonguldak Tozlu

70 Erkan Doğdu İzmir Bergama

71 Erol Işık Manisa Kırkağaç

72 Erol Uysal İzmir Kınık

73 Ersan Çetin İzmir Kınık

74 Ersin Keçeli Manisa Soma

75 Evren Sarı İzmir Kınık

76 Faruk Karahan Balıkesir İvrindi

77 Fatih Köse Kütahya

78 Fedai Bozdağ Balıkesir Bigadiç

79 Ferhat Avkaş Manisa Soma

80 Ferhat Canbaz Manisa Soma

81 Ferhat İren Manisa Soma

82 Ferhat Tokgöz Manisa Soma

83 Feridun Çelik Balıkesir Dursunbey

84 Gafur Şen Manisa Soma

85 Gazi Osman Sümer Isparta

86 Gökhan Yılmaz İzmir Kınık

87 Göknur Kocagedik Manisa Soma

88 Güngör Kayrak İzmir Kınık

89 Hakan Taşdemir Balıkesir İvrindi

90 Hakkı Doğan Sal Manisa Soma

91 Halil Ergöz Manisa Akhisar

92 Halil İbrahim Doğan Balıkesir Savaştepe

93 Halil İbrahim Hamurcı Kütahya

94 Halil Koca Manisa Akhisar

95 Halil Şevik Balıkesir Savaştepe

96 Harun Keskin İzmir Kınık

97 Haşan Akkaş Manisa Kırkağaç

98 Hayri Türker Balıkesir Savaştepe

99 Hayrullay Baygül Balıkesir Bigadiç

100 Himmet Araçlı Manisa Soma

101 Hüseyin Avkaş Manisa Soma

102 Hüseyin Dalbudak İzmir Kınık

103 Hüseyin Demir Manisa Soma

104 Hüseyin Kilinç İzmir Kınık

105 Hüseyin Kilinç İzmir Kınık

106 Hüseyin Top Balıkesir Savaştepe

107 İbrahim Biçer Manisa Akhisar

108 İbrahim Çırak Uşak

109 İbrahim Duman Manisa Soma

110 İbrahim Gezer Manisa Kula

111 İbrahim Gökçe İzmir Kınık

112 İbrahim Kutbey Balıkesir Dursunbey

113 İbrahim Salgın İzmir Kınık

114 İbrahim Sungur Kütahya Tavşanlı

115 İdris Arslan Balıkesir Dursunbey

116 İdris Duran Balıkesir Dursunbey

117 İlkay Yıldırım İzmir Kınık

118 İlyas Özkan Kütahya Gediz

119 İlyas Yıldırım Manisa Soma

120 İsa Çalış Manisa Soma

121 İsa Sadan Ordu

122 İsa Sevben Balıkesir Savaştepe

123 İsaaldemir Balıkesir İvrindi

124 İsmail Aslan Kütahya Tavşanlı

125 İsmail Aslan İzmir Bergama

126 İsmail Canbal Manisa Soma

127 İsmail Çata Manisa Soma

128 İsmail Değirmen Balıkesir Savaştepe

129 İsmail Gezer Balıkesir Savaştepe

130 İsmail Gürpınar Kütahya Gediz

131 İsmail Kalkan Kütahya Gediz

132 İsmail Kutlu Balıkesir Dursunbey

133 İsmail Öztürk Kütahya Tavşanlı

134 İsmail Şengür Balıkesir Savaştepe

135 İsmail Tulum Balıkesir

136 İsmail Yıldırım Çorum

137 İsmet Yılmaz İzmir Bergama

138 Kader Yıldırım Manisa Soma

139 Kadir Özel Balıkesir Dursunbey

140 Kamber Çağlar Kütahya

141 Kamil Çal Manisa Soma

142 Kasım Softa Manisa Soma

143 Kazım Karaçoban Balıkesir İvrindi

144 Kemal Çoban Manisa Soma

145 Kenan Akdeniz Manisa Akhisar

146 Kenan Aksoy İzmir Kınık

147 Kenan Avcı Zonguldak

148 Koray Karadağ Manisa Soma

149 Mahmut Akbulut Balıkesir Savaştepe

150 Mehmet Akif Günaydın Balıkesir Savaştepe

151 Mehmet Ali Özcan Balıkesir İvrindi

152 Mehmet Ateş Manisa Soma

153 Mehmet Azman Manisa Soma

154 Mehmet Çelik Balıkesir Dursunbey

155 Mehmet Emin Çardak Manisa Soma

156 Mehmet Eser Balıkesir İvrindi

157 Mehmet Gülşen Kütahya

158 Mehmet Şentürk Manisa Soma

159 Mehmet Yavaş Manisa Kırkağaç

160 Mehmet Yetim İzmir Kınık

161 Mesut Memiş Balıkesir Dursunbey

162 Mesut Özkoç Manisa Soma

163 Metin Burmalı Balıkesir Dursunbey

164 Metin Uslu İzmir Kınık

165 Mithat Özdirik Bartın

166 Muhammed Arslancan Manisa Soma

167 Muhammed Çağan Balıkesir Savaştepe

168 Muhammed Girğin Balıkesir Savaştepe

169 Muharrem Şen Zonguldak Çaycuma

170 Muhsin Taş İzmir Kınık

171 Murat Gezgin İzmir Kınık

172 Murat Gümüş Manisa Kırkağaç

173 Murat Kandemir Balıkesir Savaştepe

174 Musa Kara Manisa Soma

175 Musa Karaçoban Balıkesir İvrindi

176 Mustafa Çalı Balıkesir Savaştepe

177 Mustafa Dağlı İzmir Kınık

178 Mustafa Fenerli Balıkesir İvrindi

179 Mustafa Kaya Mersin Mut

180 Mustafa Sedat Toprak Balıkesir Savaştepe

181 Mustafa Türkhan Balıkesir İvrindi

182 Muzaffer Eren Manisa Soma

183 Mücahit Yardımcı İzmir Bergama

184 Nihat Kayrak İzmir Kınık

185 Niyazi Bayram Balıkesir İvrindi

186 Niyazi İzmir İzmir Kınık

187 Niyazi Kurban Balıkesir Dursunbey

188 Numan Kandemir Kütahya

189 Nuran Yankın Manisa Soma

190 Nurettin Kara Zonguldak Çaycuma

191 Nurettin Yıldız Balıkesir Savaştepe

192 Nurullah Köse Manisa Kırkağaç

193 Okan Merdim İzmir Kınık

194 Orhan Öksüz Manisa Soma

195 Osman Fındık Manisa Akhisar

196 Osman Özgün Bartın

197 Osman Şam Manisa Kırkağaç

198 Ömer Afacan Balıkesir Dursunbey

199 Ömer Elibol Kütahya

200 Ömer Özcan Manisa Soma

201 Özay Eren Balıkesir Susurluk

202 Özcan Bozdağ Balıkesir Bigadiç

203 Özcan Öncü Balıkesir Savaştepe

204 Özcan Sarı Manisa Soma

205 Özgül Çiftçi Manisa Soma

206 Özgür Çevirgen İzmir Kınık

207 Özgür Şen Kütahya

208 Ramazan Aldemir Balıkesir İvrindi

209 Ramazan Çakır İzmir Bergama

210 Ramazan Çatar Çorum

211 Ramazan Doğan Manisa Soma

212 Ramazan Kökçü İzmir Kınık

213 Ramazan Mercan Manisa Kırkağaç

214 Ramazan Savaşan Balıkesir Savaştepe

215 Ramazan Sökmen Manisa Gölmarmara

216 Ramazan Şahin Balıkesir İvrindi

217 Ramazan Uçkun Balıkesir İvrindi

218 Ramazan Ünal Zonguldak Çaycuma

219 Ramazan Yavaş İzmir Kınık

220 Recep Aldemir Balıkesir İvrindi

221 Recep Gümcür Manisa Soma

222 Recep Terzi Manisa Demirci

223 Recep Türk Kütahya Tavşanlı

224 Remzi Artar Balıkesir

225 Rıdvan Koçhan Manisa Soma

226 Ruhi Dağlı İzmir Kınık

227 Sadettin Yılmaz Manisa Soma

228 Sadık Akdağ İzmir Bergama

229 Sadık Çakır İzmir Kınık

230 Sadi Almaz İzmir Kınık

231 Saffet Şahin Balıkesir Dursunbey

232 Saim Özcan Balıkesir İvrindi

233 Sait Karaca Balıkesir Dursunbey

234 Sami Yıldırım İzmir Kınık

235 Sebahattin Aydın Balıkesir İvrindi

236 Sefer Hazar Manisa Soma

237 Sefer Yayla Balıkesir İvrindi

238 Selahattin Kayrak İzmir Kınık

239 Selami Tizel Kütahya

240 Semai Aktaş Manisa Soma

241 Serkan Buran İzmir Kınık

242 Serkan Güneş Balıkesir Savaştepe

243 Seyit Ali Çetin Kütahya

244 Sezai Kilinç İzmir Kınık

245 Sinan Yılmaz Manisa Soma

246 Suat Esen Manisa Soma

247 Süleyman Akcan Kütahya Tavşanlı

248 Süleyman Aldemir Balıkesir İvrindi

249 Süleyman Çata Manisa Soma

250 Süleyman Tunahan Ulusoy Kütahya Gediz

251 Şaban İlçi Manisa Soma

252 Şahin Aydın Balıkesir İvrindi

253 Şavki Değirmen Manisa Soma

254 Şenay Baygül Balıkesir Bigadiç

255 Şerafettin Girgin Balıkesir İvrindi

256 Şerif Genç Kütahya Gediz

257 Şerif Gezgin İzmir Kınık

258 Şevket Saban Balıkesir Savaştepe

259 Şinasi Tokmak Manisa Kırkağaç

260 Talip Özten Kütahya Gediz

261 Tezcan Şentürk Manisa Salihli

262 Tuncay Sidal İzmir Kınık

263 Tuncay Şahin İzmir Kınık

264 Tuncerülhan Kütahya Tavşanlı

265 Turgay Yağcı Manisa Soma

266 Turgut Yılmaz İzmir Kınık

267 Uğur Canbey Manisa Soma

268 Uğur Çolak Manisa Soma

269 Veysel Arkan İzmir Kınık

270 Vılmaz Çifitci Manisa Soma

271 Yahya Aybak Kütahya

272 Yıldırım Güney Manisa Soma

273 Yılmaz Erol Balıkesir

274 Yunus Yılancı Balıkesir Savaştepe

275 Yüksel Akcan Kütahya Tavşanlı

276 Yüksel Cangül Manisa Soma

277 Yüksel Yaşar Balıkesir Dursunbey

278 Zabit Ataş İzmir Kınık

279 Zekeriya Kuzu Manisa Soma

280 Zeki Coşkun Balıkesir Savaştepe

281 Zeki Gezer Balıkesir Savaştepe

282 Zeynel Uzar Çorum

283 Zühtü Yıldırım Manisa Kırkağaç

