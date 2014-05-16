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İşte maden faciasında hayatını kaybeden işçiler

Soma'da yaşanan maden faciasında şu ana kadar 283 işçinin cenazesi ailesine teslim edildi

16 Mayıs 2014 22:31

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma’da yaşanan maden façasında şu ana kadar 284 kişinin hayatını kaybettiğini, bu işçilerden 283’ünün cenazesinin ailesine teslim edildiği açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) cenazesi ailesine teslim edilen 283 kişinin listesini yayınladı. İşte o liste: 

Sıra    Adı-Soyadı    İli    İlçesi

1    Abdullah İnal    Balıkesir    Dursunbey
2    Abdullah Özdemir    Manisa    Soma
3    Abdullah Sivri    Manisa    Soma
4    Abdülmüttalip Akay    İzmir    Bergama
5    Adem Abokan    Manisa    Soma
6    Adem Çetiner    İzmir    Kınık
7    Adem Varol    İzmir    Bergama
8    Ahmet Akbulut    Manisa    Akhisar
9    Ahmet Akdemir    Manisa    Soma
10    Ahmet Ali Aslan    İzmir    Kınık
11    Ahmet Avcu    Balıkesir    Savaştepe
12    Ahmet Bal    Manisa    Soma
13    Ahmet Çelik    Adana     
14    Ahmet Erol    Çorum     
15    Ahmet Gülcü    Manisa    Soma
16    Ahmet Güven    İzmir    Kınık
17    Ahmet Kaya    Manisa    Soma
18    Ahmet Soluk    Kütahya    Tavşanlı
19    Ahmet Şen    İzmir    Kınık
20    Ahmet Varal    Manisa    Soma
21    Akif Doruk    Manisa    Kırkağaç
22    Ali Biçak    Manisa    Soma
23    Ali Çifitci    Manisa    Soma
24    Ali Gül    Balıkesir    İvrindi
25    Ali Kavas    Manisa    Soma
26    Ali Şahin    Balıkesir    Dursunbey
27    Ali Yanar    Kütahya    Tavşanlı
28    Arif Demir    Balıkesir    Dursunbey
29    Aşkın Koyun    Balıkesir    Savaştepe
30    Aydın Özgün    Bartın     
31    Ayhan Avcı    Balıkesir    Savaştepe
32    Bayram Ali Dağlı    İzmir    Kınık
33    Bayram Bayındır    Manisa    Soma
34    Bayram Erol    Manisa    Soma
35    Bayram İndirik    İzmir    Kınık
36    Bayram Parça    Manisa    Soma
37    Beytullah Çakır    İzmir    Kınık
38    Bilal Ay    İzmir    Kınık
39    Bilal Bilgi    Manisa    Soma
40    Bilal Malkoç    Balıkesir    Savaştepe
41    Burak Karayel    Çankırı     
42    Celal Sevinç    Manisa    Soma
43    Cemal Kaya    Balıkesir    İvrindi
44    Cemal Yıldız    Manisa    Soma
45    Cemil Taşdemir    Balıkesir    İvrindi
46    Cengiz Çantal    Balıkesir    Savaştepe
47    Cengiz Kargı    Kütahya     
48    Cengiz Şimşek    Manisa    Kırkağaç
49    Davut Ağız    Kütahya    Tavşanlı
50    Davut Çeçen    Kütahya    Tavşanlı
51    Davut Duran    Kütahya    Simav
52    Davut Köse    Manisa    Soma
53    Doğan Yıldırım    İzmir    Kınık
54    Dursun Demircan    Manisa    Kırkağaç
55    Emin Esen    Manisa    Soma
56    Emin Kurt    Balıkesir    Balya
57    Emin Mazı    Balıkesir    Savaştepe
58    Emrah Çakır    Balıkesir    Savaştepe
59    Emrullah Armut    Hakkari     
60    Engin Yıldırım    Kütahya     
61    Ercan Cezeli    İzmir    Bergama
62    Erdal Demirel    Aydın    Didim
63    Erdoğan Köse    Manisa    Soma
64    Erdoğan Merdim    İzmir    Kınık
65    Erdoğan Sevben    Balıkesir    Savaştepe
66    Ergun Koyakkaya    Kütahya     
67    Ergün Akkuş    Balıkesir     
68    Ergün Sidal    İzmir    Kınık
69    Erkan Altuntaş    Zonguldak    Tozlu
70    Erkan Doğdu    İzmir    Bergama
71    Erol Işık    Manisa    Kırkağaç
72    Erol Uysal    İzmir    Kınık
73    Ersan Çetin    İzmir    Kınık
74    Ersin Keçeli    Manisa    Soma
75    Evren Sarı    İzmir    Kınık
76    Faruk Karahan    Balıkesir    İvrindi
77    Fatih Köse    Kütahya     
78    Fedai Bozdağ    Balıkesir    Bigadiç
79    Ferhat Avkaş    Manisa    Soma
80    Ferhat Canbaz    Manisa    Soma
81    Ferhat İren    Manisa    Soma
82    Ferhat Tokgöz    Manisa    Soma
83    Feridun Çelik    Balıkesir    Dursunbey
84    Gafur Şen    Manisa    Soma
85    Gazi Osman Sümer    Isparta     
86    Gökhan Yılmaz    İzmir    Kınık
87    Göknur Kocagedik    Manisa    Soma
88    Güngör Kayrak    İzmir    Kınık
89    Hakan Taşdemir    Balıkesir    İvrindi
90    Hakkı Doğan Sal    Manisa    Soma
91    Halil Ergöz    Manisa    Akhisar
92    Halil İbrahim Doğan    Balıkesir    Savaştepe
93    Halil İbrahim Hamurcı    Kütahya     
94    Halil Koca    Manisa    Akhisar
95    Halil Şevik    Balıkesir    Savaştepe
96    Harun Keskin    İzmir    Kınık
97    Haşan Akkaş    Manisa    Kırkağaç
98    Hayri Türker    Balıkesir    Savaştepe
99    Hayrullay Baygül    Balıkesir    Bigadiç
100    Himmet Araçlı    Manisa    Soma
101    Hüseyin Avkaş    Manisa    Soma
102    Hüseyin Dalbudak    İzmir    Kınık
103    Hüseyin Demir    Manisa    Soma
104    Hüseyin Kilinç    İzmir    Kınık
105    Hüseyin Kilinç    İzmir    Kınık
106    Hüseyin Top    Balıkesir    Savaştepe
107    İbrahim Biçer    Manisa    Akhisar
108    İbrahim Çırak    Uşak     
109    İbrahim Duman    Manisa    Soma
110    İbrahim Gezer    Manisa    Kula
111    İbrahim Gökçe    İzmir    Kınık
112    İbrahim Kutbey    Balıkesir    Dursunbey
113    İbrahim Salgın    İzmir    Kınık
114    İbrahim Sungur    Kütahya    Tavşanlı
115    İdris Arslan    Balıkesir    Dursunbey
116    İdris Duran    Balıkesir    Dursunbey
117    İlkay Yıldırım    İzmir    Kınık
118    İlyas Özkan    Kütahya    Gediz
119    İlyas Yıldırım    Manisa    Soma
120    İsa Çalış    Manisa    Soma
121    İsa Sadan    Ordu     
122    İsa Sevben    Balıkesir    Savaştepe
123    İsaaldemir    Balıkesir    İvrindi
124    İsmail Aslan    Kütahya    Tavşanlı
125    İsmail Aslan    İzmir    Bergama
126    İsmail Canbal    Manisa    Soma
127    İsmail Çata    Manisa    Soma
128    İsmail Değirmen    Balıkesir    Savaştepe
129    İsmail Gezer    Balıkesir    Savaştepe
130    İsmail Gürpınar    Kütahya    Gediz
131    İsmail Kalkan    Kütahya    Gediz
132    İsmail Kutlu    Balıkesir    Dursunbey
133    İsmail Öztürk    Kütahya    Tavşanlı
134    İsmail Şengür    Balıkesir    Savaştepe
135    İsmail Tulum    Balıkesir     
136    İsmail Yıldırım    Çorum     
137    İsmet Yılmaz    İzmir    Bergama
138    Kader Yıldırım    Manisa    Soma
139    Kadir Özel    Balıkesir    Dursunbey
140    Kamber Çağlar    Kütahya     
141    Kamil Çal    Manisa    Soma
142    Kasım Softa    Manisa    Soma
143    Kazım Karaçoban    Balıkesir    İvrindi
144    Kemal Çoban    Manisa    Soma
145    Kenan Akdeniz    Manisa    Akhisar
146    Kenan Aksoy    İzmir    Kınık
147    Kenan Avcı    Zonguldak     
148    Koray Karadağ    Manisa    Soma
149    Mahmut Akbulut    Balıkesir    Savaştepe
150    Mehmet Akif Günaydın    Balıkesir    Savaştepe
151    Mehmet Ali Özcan    Balıkesir    İvrindi
152    Mehmet Ateş    Manisa    Soma
153    Mehmet Azman    Manisa    Soma
154    Mehmet Çelik    Balıkesir    Dursunbey
155    Mehmet Emin Çardak    Manisa    Soma
156    Mehmet Eser    Balıkesir    İvrindi
157    Mehmet Gülşen    Kütahya     
158    Mehmet Şentürk    Manisa    Soma
159    Mehmet Yavaş    Manisa    Kırkağaç
160    Mehmet Yetim    İzmir    Kınık
161    Mesut Memiş    Balıkesir    Dursunbey
162    Mesut Özkoç    Manisa    Soma
163    Metin Burmalı    Balıkesir    Dursunbey
164    Metin Uslu    İzmir    Kınık
165    Mithat Özdirik    Bartın     
166    Muhammed Arslancan    Manisa    Soma
167    Muhammed Çağan    Balıkesir    Savaştepe
168    Muhammed Girğin    Balıkesir    Savaştepe
169    Muharrem Şen    Zonguldak    Çaycuma
170    Muhsin Taş    İzmir    Kınık
171    Murat Gezgin    İzmir    Kınık
172    Murat Gümüş    Manisa    Kırkağaç
173    Murat Kandemir    Balıkesir    Savaştepe
174    Musa Kara    Manisa    Soma
175    Musa Karaçoban    Balıkesir    İvrindi
176    Mustafa Çalı    Balıkesir    Savaştepe
177    Mustafa Dağlı    İzmir    Kınık
178    Mustafa Fenerli    Balıkesir    İvrindi
179    Mustafa Kaya    Mersin    Mut
180    Mustafa Sedat Toprak    Balıkesir    Savaştepe
181    Mustafa Türkhan    Balıkesir    İvrindi
182    Muzaffer Eren    Manisa    Soma
183    Mücahit Yardımcı    İzmir    Bergama
184    Nihat Kayrak    İzmir    Kınık
185    Niyazi Bayram    Balıkesir    İvrindi
186    Niyazi İzmir    İzmir    Kınık
187    Niyazi Kurban    Balıkesir    Dursunbey
188    Numan Kandemir    Kütahya     
189    Nuran Yankın    Manisa    Soma
190    Nurettin Kara    Zonguldak    Çaycuma
191    Nurettin Yıldız    Balıkesir    Savaştepe
192    Nurullah Köse    Manisa    Kırkağaç
193    Okan Merdim    İzmir    Kınık
194    Orhan Öksüz    Manisa    Soma
195    Osman Fındık    Manisa    Akhisar
196    Osman Özgün    Bartın     
197    Osman Şam    Manisa    Kırkağaç
198    Ömer Afacan    Balıkesir    Dursunbey
199    Ömer Elibol    Kütahya     
200    Ömer Özcan    Manisa    Soma
201    Özay Eren    Balıkesir    Susurluk
202    Özcan Bozdağ    Balıkesir    Bigadiç
203    Özcan Öncü    Balıkesir    Savaştepe
204    Özcan Sarı    Manisa    Soma
205    Özgül Çiftçi    Manisa    Soma
206    Özgür Çevirgen    İzmir    Kınık
207    Özgür Şen    Kütahya     
208    Ramazan Aldemir    Balıkesir    İvrindi
209    Ramazan Çakır    İzmir    Bergama
210    Ramazan Çatar    Çorum     
211    Ramazan Doğan    Manisa    Soma
212    Ramazan Kökçü    İzmir    Kınık
213    Ramazan Mercan    Manisa    Kırkağaç
214    Ramazan Savaşan    Balıkesir    Savaştepe
215    Ramazan Sökmen    Manisa    Gölmarmara
216    Ramazan Şahin    Balıkesir    İvrindi
217    Ramazan Uçkun    Balıkesir    İvrindi
218    Ramazan Ünal    Zonguldak    Çaycuma
219    Ramazan Yavaş    İzmir    Kınık
220    Recep Aldemir    Balıkesir    İvrindi
221    Recep Gümcür    Manisa    Soma
222    Recep Terzi    Manisa    Demirci
223    Recep Türk    Kütahya    Tavşanlı
224    Remzi Artar    Balıkesir     
225    Rıdvan Koçhan    Manisa    Soma
226    Ruhi Dağlı    İzmir    Kınık
227    Sadettin Yılmaz    Manisa    Soma
228    Sadık Akdağ    İzmir    Bergama
229    Sadık Çakır    İzmir    Kınık
230    Sadi Almaz    İzmir    Kınık
231    Saffet Şahin    Balıkesir    Dursunbey
232    Saim Özcan    Balıkesir    İvrindi
233    Sait Karaca    Balıkesir    Dursunbey
234    Sami Yıldırım    İzmir    Kınık
235    Sebahattin Aydın    Balıkesir    İvrindi
236    Sefer Hazar    Manisa    Soma
237    Sefer Yayla    Balıkesir    İvrindi
238    Selahattin Kayrak    İzmir    Kınık
239    Selami Tizel    Kütahya     
240    Semai Aktaş    Manisa    Soma
241    Serkan Buran    İzmir    Kınık
242    Serkan Güneş    Balıkesir    Savaştepe
243    Seyit Ali Çetin    Kütahya     
244    Sezai Kilinç    İzmir    Kınık
245    Sinan Yılmaz    Manisa    Soma
246    Suat Esen    Manisa    Soma
247    Süleyman Akcan    Kütahya    Tavşanlı
248    Süleyman Aldemir    Balıkesir    İvrindi
249    Süleyman Çata    Manisa    Soma
250    Süleyman Tunahan Ulusoy    Kütahya    Gediz
251    Şaban İlçi    Manisa    Soma
252    Şahin Aydın    Balıkesir    İvrindi
253    Şavki Değirmen    Manisa    Soma
254    Şenay Baygül    Balıkesir    Bigadiç
255    Şerafettin Girgin    Balıkesir    İvrindi
256    Şerif Genç    Kütahya    Gediz
257    Şerif Gezgin    İzmir    Kınık
258    Şevket Saban    Balıkesir    Savaştepe
259    Şinasi Tokmak    Manisa    Kırkağaç
260    Talip Özten    Kütahya    Gediz
261    Tezcan Şentürk    Manisa    Salihli
262    Tuncay Sidal    İzmir    Kınık
263    Tuncay Şahin    İzmir    Kınık
264    Tuncerülhan    Kütahya    Tavşanlı
265    Turgay Yağcı    Manisa    Soma
266    Turgut Yılmaz    İzmir    Kınık
267    Uğur Canbey    Manisa    Soma
268    Uğur Çolak    Manisa    Soma
269    Veysel Arkan    İzmir    Kınık
270    Vılmaz Çifitci    Manisa    Soma
271    Yahya Aybak    Kütahya     
272    Yıldırım Güney    Manisa    Soma
273    Yılmaz Erol    Balıkesir     
274    Yunus Yılancı    Balıkesir    Savaştepe
275    Yüksel Akcan    Kütahya    Tavşanlı
276    Yüksel Cangül    Manisa    Soma
277    Yüksel Yaşar    Balıkesir    Dursunbey
278    Zabit Ataş    İzmir    Kınık
279    Zekeriya Kuzu    Manisa    Soma
280    Zeki Coşkun    Balıkesir    Savaştepe
281    Zeki Gezer    Balıkesir    Savaştepe
282    Zeynel Uzar    Çorum     
283    Zühtü Yıldırım    Manisa    Kırkağaç
 

 

 

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