İşte maden faciasında hayatını kaybeden işçiler

16 Mayıs 2014 22:31
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Soma’da yaşanan maden façasında şu ana kadar 284 kişinin hayatını kaybettiğini, bu işçilerden 283’ünün cenazesinin ailesine teslim edildiği açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) cenazesi ailesine teslim edilen 283 kişinin listesini yayınladı. İşte o liste:
Sıra Adı-Soyadı İli İlçesi
1 Abdullah İnal Balıkesir Dursunbey
2 Abdullah Özdemir Manisa Soma
3 Abdullah Sivri Manisa Soma
4 Abdülmüttalip Akay İzmir Bergama
5 Adem Abokan Manisa Soma
6 Adem Çetiner İzmir Kınık
7 Adem Varol İzmir Bergama
8 Ahmet Akbulut Manisa Akhisar
9 Ahmet Akdemir Manisa Soma
10 Ahmet Ali Aslan İzmir Kınık
11 Ahmet Avcu Balıkesir Savaştepe
12 Ahmet Bal Manisa Soma
13 Ahmet Çelik Adana
14 Ahmet Erol Çorum
15 Ahmet Gülcü Manisa Soma
16 Ahmet Güven İzmir Kınık
17 Ahmet Kaya Manisa Soma
18 Ahmet Soluk Kütahya Tavşanlı
19 Ahmet Şen İzmir Kınık
20 Ahmet Varal Manisa Soma
21 Akif Doruk Manisa Kırkağaç
22 Ali Biçak Manisa Soma
23 Ali Çifitci Manisa Soma
24 Ali Gül Balıkesir İvrindi
25 Ali Kavas Manisa Soma
26 Ali Şahin Balıkesir Dursunbey
27 Ali Yanar Kütahya Tavşanlı
28 Arif Demir Balıkesir Dursunbey
29 Aşkın Koyun Balıkesir Savaştepe
30 Aydın Özgün Bartın
31 Ayhan Avcı Balıkesir Savaştepe
32 Bayram Ali Dağlı İzmir Kınık
33 Bayram Bayındır Manisa Soma
34 Bayram Erol Manisa Soma
35 Bayram İndirik İzmir Kınık
36 Bayram Parça Manisa Soma
37 Beytullah Çakır İzmir Kınık
38 Bilal Ay İzmir Kınık
39 Bilal Bilgi Manisa Soma
40 Bilal Malkoç Balıkesir Savaştepe
41 Burak Karayel Çankırı
42 Celal Sevinç Manisa Soma
43 Cemal Kaya Balıkesir İvrindi
44 Cemal Yıldız Manisa Soma
45 Cemil Taşdemir Balıkesir İvrindi
46 Cengiz Çantal Balıkesir Savaştepe
47 Cengiz Kargı Kütahya
48 Cengiz Şimşek Manisa Kırkağaç
49 Davut Ağız Kütahya Tavşanlı
50 Davut Çeçen Kütahya Tavşanlı
51 Davut Duran Kütahya Simav
52 Davut Köse Manisa Soma
53 Doğan Yıldırım İzmir Kınık
54 Dursun Demircan Manisa Kırkağaç
55 Emin Esen Manisa Soma
56 Emin Kurt Balıkesir Balya
57 Emin Mazı Balıkesir Savaştepe
58 Emrah Çakır Balıkesir Savaştepe
59 Emrullah Armut Hakkari
60 Engin Yıldırım Kütahya
61 Ercan Cezeli İzmir Bergama
62 Erdal Demirel Aydın Didim
63 Erdoğan Köse Manisa Soma
64 Erdoğan Merdim İzmir Kınık
65 Erdoğan Sevben Balıkesir Savaştepe
66 Ergun Koyakkaya Kütahya
67 Ergün Akkuş Balıkesir
68 Ergün Sidal İzmir Kınık
69 Erkan Altuntaş Zonguldak Tozlu
70 Erkan Doğdu İzmir Bergama
71 Erol Işık Manisa Kırkağaç
72 Erol Uysal İzmir Kınık
73 Ersan Çetin İzmir Kınık
74 Ersin Keçeli Manisa Soma
75 Evren Sarı İzmir Kınık
76 Faruk Karahan Balıkesir İvrindi
77 Fatih Köse Kütahya
78 Fedai Bozdağ Balıkesir Bigadiç
79 Ferhat Avkaş Manisa Soma
80 Ferhat Canbaz Manisa Soma
81 Ferhat İren Manisa Soma
82 Ferhat Tokgöz Manisa Soma
83 Feridun Çelik Balıkesir Dursunbey
84 Gafur Şen Manisa Soma
85 Gazi Osman Sümer Isparta
86 Gökhan Yılmaz İzmir Kınık
87 Göknur Kocagedik Manisa Soma
88 Güngör Kayrak İzmir Kınık
89 Hakan Taşdemir Balıkesir İvrindi
90 Hakkı Doğan Sal Manisa Soma
91 Halil Ergöz Manisa Akhisar
92 Halil İbrahim Doğan Balıkesir Savaştepe
93 Halil İbrahim Hamurcı Kütahya
94 Halil Koca Manisa Akhisar
95 Halil Şevik Balıkesir Savaştepe
96 Harun Keskin İzmir Kınık
97 Haşan Akkaş Manisa Kırkağaç
98 Hayri Türker Balıkesir Savaştepe
99 Hayrullay Baygül Balıkesir Bigadiç
100 Himmet Araçlı Manisa Soma
101 Hüseyin Avkaş Manisa Soma
102 Hüseyin Dalbudak İzmir Kınık
103 Hüseyin Demir Manisa Soma
104 Hüseyin Kilinç İzmir Kınık
105 Hüseyin Kilinç İzmir Kınık
106 Hüseyin Top Balıkesir Savaştepe
107 İbrahim Biçer Manisa Akhisar
108 İbrahim Çırak Uşak
109 İbrahim Duman Manisa Soma
110 İbrahim Gezer Manisa Kula
111 İbrahim Gökçe İzmir Kınık
112 İbrahim Kutbey Balıkesir Dursunbey
113 İbrahim Salgın İzmir Kınık
114 İbrahim Sungur Kütahya Tavşanlı
115 İdris Arslan Balıkesir Dursunbey
116 İdris Duran Balıkesir Dursunbey
117 İlkay Yıldırım İzmir Kınık
118 İlyas Özkan Kütahya Gediz
119 İlyas Yıldırım Manisa Soma
120 İsa Çalış Manisa Soma
121 İsa Sadan Ordu
122 İsa Sevben Balıkesir Savaştepe
123 İsaaldemir Balıkesir İvrindi
124 İsmail Aslan Kütahya Tavşanlı
125 İsmail Aslan İzmir Bergama
126 İsmail Canbal Manisa Soma
127 İsmail Çata Manisa Soma
128 İsmail Değirmen Balıkesir Savaştepe
129 İsmail Gezer Balıkesir Savaştepe
130 İsmail Gürpınar Kütahya Gediz
131 İsmail Kalkan Kütahya Gediz
132 İsmail Kutlu Balıkesir Dursunbey
133 İsmail Öztürk Kütahya Tavşanlı
134 İsmail Şengür Balıkesir Savaştepe
135 İsmail Tulum Balıkesir
136 İsmail Yıldırım Çorum
137 İsmet Yılmaz İzmir Bergama
138 Kader Yıldırım Manisa Soma
139 Kadir Özel Balıkesir Dursunbey
140 Kamber Çağlar Kütahya
141 Kamil Çal Manisa Soma
142 Kasım Softa Manisa Soma
143 Kazım Karaçoban Balıkesir İvrindi
144 Kemal Çoban Manisa Soma
145 Kenan Akdeniz Manisa Akhisar
146 Kenan Aksoy İzmir Kınık
147 Kenan Avcı Zonguldak
148 Koray Karadağ Manisa Soma
149 Mahmut Akbulut Balıkesir Savaştepe
150 Mehmet Akif Günaydın Balıkesir Savaştepe
151 Mehmet Ali Özcan Balıkesir İvrindi
152 Mehmet Ateş Manisa Soma
153 Mehmet Azman Manisa Soma
154 Mehmet Çelik Balıkesir Dursunbey
155 Mehmet Emin Çardak Manisa Soma
156 Mehmet Eser Balıkesir İvrindi
157 Mehmet Gülşen Kütahya
158 Mehmet Şentürk Manisa Soma
159 Mehmet Yavaş Manisa Kırkağaç
160 Mehmet Yetim İzmir Kınık
161 Mesut Memiş Balıkesir Dursunbey
162 Mesut Özkoç Manisa Soma
163 Metin Burmalı Balıkesir Dursunbey
164 Metin Uslu İzmir Kınık
165 Mithat Özdirik Bartın
166 Muhammed Arslancan Manisa Soma
167 Muhammed Çağan Balıkesir Savaştepe
168 Muhammed Girğin Balıkesir Savaştepe
169 Muharrem Şen Zonguldak Çaycuma
170 Muhsin Taş İzmir Kınık
171 Murat Gezgin İzmir Kınık
172 Murat Gümüş Manisa Kırkağaç
173 Murat Kandemir Balıkesir Savaştepe
174 Musa Kara Manisa Soma
175 Musa Karaçoban Balıkesir İvrindi
176 Mustafa Çalı Balıkesir Savaştepe
177 Mustafa Dağlı İzmir Kınık
178 Mustafa Fenerli Balıkesir İvrindi
179 Mustafa Kaya Mersin Mut
180 Mustafa Sedat Toprak Balıkesir Savaştepe
181 Mustafa Türkhan Balıkesir İvrindi
182 Muzaffer Eren Manisa Soma
183 Mücahit Yardımcı İzmir Bergama
184 Nihat Kayrak İzmir Kınık
185 Niyazi Bayram Balıkesir İvrindi
186 Niyazi İzmir İzmir Kınık
187 Niyazi Kurban Balıkesir Dursunbey
188 Numan Kandemir Kütahya
189 Nuran Yankın Manisa Soma
190 Nurettin Kara Zonguldak Çaycuma
191 Nurettin Yıldız Balıkesir Savaştepe
192 Nurullah Köse Manisa Kırkağaç
193 Okan Merdim İzmir Kınık
194 Orhan Öksüz Manisa Soma
195 Osman Fındık Manisa Akhisar
196 Osman Özgün Bartın
197 Osman Şam Manisa Kırkağaç
198 Ömer Afacan Balıkesir Dursunbey
199 Ömer Elibol Kütahya
200 Ömer Özcan Manisa Soma
201 Özay Eren Balıkesir Susurluk
202 Özcan Bozdağ Balıkesir Bigadiç
203 Özcan Öncü Balıkesir Savaştepe
204 Özcan Sarı Manisa Soma
205 Özgül Çiftçi Manisa Soma
206 Özgür Çevirgen İzmir Kınık
207 Özgür Şen Kütahya
208 Ramazan Aldemir Balıkesir İvrindi
209 Ramazan Çakır İzmir Bergama
210 Ramazan Çatar Çorum
211 Ramazan Doğan Manisa Soma
212 Ramazan Kökçü İzmir Kınık
213 Ramazan Mercan Manisa Kırkağaç
214 Ramazan Savaşan Balıkesir Savaştepe
215 Ramazan Sökmen Manisa Gölmarmara
216 Ramazan Şahin Balıkesir İvrindi
217 Ramazan Uçkun Balıkesir İvrindi
218 Ramazan Ünal Zonguldak Çaycuma
219 Ramazan Yavaş İzmir Kınık
220 Recep Aldemir Balıkesir İvrindi
221 Recep Gümcür Manisa Soma
222 Recep Terzi Manisa Demirci
223 Recep Türk Kütahya Tavşanlı
224 Remzi Artar Balıkesir
225 Rıdvan Koçhan Manisa Soma
226 Ruhi Dağlı İzmir Kınık
227 Sadettin Yılmaz Manisa Soma
228 Sadık Akdağ İzmir Bergama
229 Sadık Çakır İzmir Kınık
230 Sadi Almaz İzmir Kınık
231 Saffet Şahin Balıkesir Dursunbey
232 Saim Özcan Balıkesir İvrindi
233 Sait Karaca Balıkesir Dursunbey
234 Sami Yıldırım İzmir Kınık
235 Sebahattin Aydın Balıkesir İvrindi
236 Sefer Hazar Manisa Soma
237 Sefer Yayla Balıkesir İvrindi
238 Selahattin Kayrak İzmir Kınık
239 Selami Tizel Kütahya
240 Semai Aktaş Manisa Soma
241 Serkan Buran İzmir Kınık
242 Serkan Güneş Balıkesir Savaştepe
243 Seyit Ali Çetin Kütahya
244 Sezai Kilinç İzmir Kınık
245 Sinan Yılmaz Manisa Soma
246 Suat Esen Manisa Soma
247 Süleyman Akcan Kütahya Tavşanlı
248 Süleyman Aldemir Balıkesir İvrindi
249 Süleyman Çata Manisa Soma
250 Süleyman Tunahan Ulusoy Kütahya Gediz
251 Şaban İlçi Manisa Soma
252 Şahin Aydın Balıkesir İvrindi
253 Şavki Değirmen Manisa Soma
254 Şenay Baygül Balıkesir Bigadiç
255 Şerafettin Girgin Balıkesir İvrindi
256 Şerif Genç Kütahya Gediz
257 Şerif Gezgin İzmir Kınık
258 Şevket Saban Balıkesir Savaştepe
259 Şinasi Tokmak Manisa Kırkağaç
260 Talip Özten Kütahya Gediz
261 Tezcan Şentürk Manisa Salihli
262 Tuncay Sidal İzmir Kınık
263 Tuncay Şahin İzmir Kınık
264 Tuncerülhan Kütahya Tavşanlı
265 Turgay Yağcı Manisa Soma
266 Turgut Yılmaz İzmir Kınık
267 Uğur Canbey Manisa Soma
268 Uğur Çolak Manisa Soma
269 Veysel Arkan İzmir Kınık
270 Vılmaz Çifitci Manisa Soma
271 Yahya Aybak Kütahya
272 Yıldırım Güney Manisa Soma
273 Yılmaz Erol Balıkesir
274 Yunus Yılancı Balıkesir Savaştepe
275 Yüksel Akcan Kütahya Tavşanlı
276 Yüksel Cangül Manisa Soma
277 Yüksel Yaşar Balıkesir Dursunbey
278 Zabit Ataş İzmir Kınık
279 Zekeriya Kuzu Manisa Soma
280 Zeki Coşkun Balıkesir Savaştepe
281 Zeki Gezer Balıkesir Savaştepe
282 Zeynel Uzar Çorum
283 Zühtü Yıldırım Manisa Kırkağaç
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