Taner Yıldız: Soma bir vebaldir ve biz bunu omuzlarımızda hissediyoruz

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Hiçbir şekilde tereddüt sahibi olmasınlar, herkes müsterih olsun, kamu veya özel sektör olsun kimsenin gözünün yaşına bakacak halimiz yok. Bu bir vebaldir ve biz bu vebali omuzlarımızda hissediyoruz” dedi. Yıldız ayrıca cenazeler için 6 madencinin yakınlarının müraacatını beklediklerini söyledi.

İşte Yılmaz'ın gece yarısı açıklamaları;

“Bu gece sabaha kadar üç ayrı vardiya grubuyla birlikte çalışmalar devam edecek. Bizim dokusu yapısı sağlam insanımız bir kez daha kendini göstermiş oldu. Göstermiş oldukları sükunetten, tevekkülden ötürü kendilerine minnetlerimizi sunuyoruz. Bu çalışmaları kolaylaştırdı. Hiçbir şekilde tereddüt sahibi olmasınlar, herkes müsterih olsun, kamu veya özel sektör olsun kimsenin gözünün yaşına bakacak halimiz yok. Bu bir vebaldir ve biz bu vebali omuzlarımızda hissediyoruz.”

Üç yılda 114 maden ocağı kapatıldı

“Son 3 yılda 114 maden ocağı kapatıldı, ruhsatları iptal oldu. Önce işçi sağlığını göz önüne alıp sonra çalışmalarımızı yapıyoruz. Hem adli hem de idari olarak denetim kazanın olduğu saatten itibaren başlamıştır. O soruşturmanın selameti için de bütün dikkatimizi o alana yöneltiyoruz.”

Onları çıkarmak boynumuzun borcu

“Biz öncelikle son işçi kardeşimize varıncaya kadar, onları madenden çıkarıp ailelerine teslim etmek bizim boynumuzun borcu. Adli soruşturma başlatılmış durumda. İdari olarak da başlattığımız soruşturma var. Bütün bu haklar saklı kalmak kaydıyla ön plana aldığımız bütün işçi kardeşlerimizin çıkarılmasıdır. Özel sektörün basın açıklaması, kanaati nedir bilmiyorum, okumadım ama biz çalışmamıza devam edeceğiz. Bir gelişme olursa tekrar açıklama yaparız ama olmaması halinde bir sonraki açıklamamızı sabah 07.00 gibi yapacağız.”