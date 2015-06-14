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İşte LYS soru ve cevapları

Yüzbinlerce adayın ter döktüğü LYS-1 ve LYS-4 testinde yer alan soruların yüzde 20'si kamuoyuyla paylaşıldı

14 Haziran 2015 19:49

ÖSYM, 13-14 Haziran'da yapılan Lisans Yerleştirme Sınavları’nda (LYS) çıkan soruların yüzde 20’sini yayımladı.

Üniversiteye girişte ikinci aşama olarak uygulanan Lisans Yerleştirme Sınavları’nın (LYS) iki oturumunun soruları ve cevapları yayımlandı. ÖSYM, LYS-4 (Sosyal Bilimler) ve LYS-1 (Matematik) oturumlarında çıkan soruların yüzde 20’sini yayımladı. Soruların yüzde 20’si ve cevaplar, yarın gazetemizde yayımlanacak. Adaylar, açıklanan soruları inceleyerek, doğru ve yanlış cevaplarını görebilir.

LYS-1

Matematik Testi ve Cevap Anahtarı

Geometri Testi ve Cevap Anahtarı

LYS-4

Tarih Testi ve Cevap Anahtarı

Coğrafya-2 Testi ve Cevap Anahtarı

Felsefe Grubu Testi ve Cevap Anahtarı

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