İşte Lost'un yeni bölümü

Lost'un tüm sezonlarını kapsayan Blue-Ray ve DVD seti ABD'de satışa sunuldu. Yapımcılar, akıllarda kalan soruların bir kısmını cevaplamak için yeni bir bölüm çekti ve DVD setine ekledi.Lost'un final bölümü soruları cevaplamadığı ve izleyicileri tatmin etmediği iddiası ile eleştirilmişti. Yapımcılar, fanatikleri mutlu etmek için yeni bir bölüm daha çekti ve DVD/Blue-Ray seti ile satışa sundu.Sorulardan bir kısmının cevap bulduğu yeni bölümün ismi ise "The New Man in Charge".