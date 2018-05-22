İşte liseye giriş sınavının bilinmeyenleri

Eğitimci Hatice Yılmaz, sınavın uygulama yöntemi ile ilgili pek çok veli ve öğrencilerden aldığı iki öneri bulunduğunu belirterek, birinin iki oturum arasının 45 dakikanın 20 dakikaya indirilmesi, ikincisinin de, sayısal bölüm için verilen 40 soruya 60 dakika olan sürenin biraz daha arttırılması olduğunu söyledi.

Yılmaz, yerleştirme sorunu yaşanmaması için şu önerilerde bulundu:

‘’Liselere yerleştirme kılavuzlarının yazıldığı bugünlerde, yerleştirme sorununun yaşanmaması için tüm detayların düşünülmesi gerekiyor. Örneğin; sınavla öğrenci alacak okullar için öğrencilerden beş tercih yapmalarının isteneceği yönünde açıklamalar yapıldı.Ancak İstanbul’da sınavla öğrenci alacağı açıklanan 225 okul varken Van’da 17 okul var. Ya da Ağrı’da 8 okul var. Bu illerin hepsinde öğrencilere aynı sayıda tercih hakkı verilmesi doğru olacak mı? En azından sınavla öğrenci alan okul sayısının 80 ve daha fazla olduğu illerde tercih sayısının 10 olması yerleştirme işlemlerinin daha sağlıklı yapılmasını sağlayabilir. Mahalli yerleştirme sistemi tercihlerinde de öğrenciler isterlerse kendi bölgelerindeki tüm okulları istek sırasına göre sıralayabilmelidirler. İstemedikleri okulları tercih listelerine almayabilirler tabii. Bir başka dikkat edilmesi gereken nokta ise tıpkı sınavla öğrenci alan özel okul kayıtlarının tamamlanmasından sonra resmi liseler için tercihlerin alınmasında olduğu gibi sınavla öğrenci alan liselerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra mahalli yerleştirme işlemlerinin yapılmaya başlanmasıdır. Bu amaçla sınavla öğrenci alacak okulların kayıt takvimi, mahalli yerleştirme işlemlerinin kayıt takvimi birbirini takip edecek şekilde ayrı ayrı yayımlanmalıdır.’’

En çok yapılan hatalar

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt, sınavlarda en çok yapılan hataları şöyle sıraladı:

-Soruyu küçümsemek. Dikkat edilmediğinde en basit konunun en basit sorusunda da hata yapılabilir.

-Aday; çabuk olmalıyım, hızlı çözmeliyim dediğinde hata yapma oranı artmakta.

-İşlem hatası sıklıkla yapılıyor. Çözemediği soruya geri döndüğünde eski yaptığı işlem üzerinden soruyu çözüp, yaptığı hatayı göremiyor.

-Sorunun tamamını değil de yarısına kadar okumak, yapılan hatalardan bir diğeri.

-Soruyu doğru okumamaktan kaynaklanan hatalar çoğunlukta.

-Grafik yorumlama sorularında sıklıkla hata yapılabiliyor.

-Birden fazla konuya ait bilgi içeren sorularda adaylar zorlanıyorlar.

-3 yanlışın 1 doğruyu götürdüğünü unutuyor ve bilemediği soruyu boş bırakmak yerine eski alışkanlık gereği kafadan sallıyor.

Bunları yapın

-Sık sık denemeler çözmeye çalışın. Yaptığınız denemelerde bilemediğiniz soruyu boş bırakın.

-Hatırlamakta güçlük çektiğiniz ve denemelerde çözemediğiniz konulara göz atın!

-Gün içerisinde düzenli olarak 10-15 dakika bedensel egzersizlere yer verin.

-Uyku düzeninizi oturtmaya çalışın, uyku ve beslenme düzeninizde önemli değişiklikler yapmamaya özen gösterin.

Köklere dikkat

-Sınav zamanı geldiğinde; görevlilerce sınavda yapılacak açıklamaları iyi bir şekilde dinleyin, anlayamadığınız yerleri sorun.

-Teste başlamadan önce o bölüme ait açıklamaları okuyarak o teste ve diğer teste ne kadar zaman ayırmanız gerektiğini belirleyin.

-Zaman yetmez diye bir şey düşünmeyin. Çünkü size verilen toplam süre mutlaka soruların çözümlerine göre uzmanlarca hesaplanarak belirlenmiştir.

-Herkes eşittir. Kimseye size verilenden fazla süre verilmiyor. Zamanın yetmemesi; soruların cevaplarını bilip bilmemeye, çabuk ya da geç bulmaya bağlıdır.

-Yanıtlarınızı optik forma anında geçirin. Bu, soruları kaydırma riskinizi büyük derecede azaltacaktır.

-Yeni sınav sisteminde, 3 yanlış cevabın 1 doğru cevabı götüreceğini biliyoruz. Bu nedenle, kesinlikle cevabınızı bilmediğiniz soruları birtakım oyunlarla (Kura çekme gibi) işaretlemeyin.

-Uzun metinli sorulardan korkmayın, soru metninin uzun olması, sorunun içinde daha çok ipucu barındırdığı anlamına gelir ve bu nedenle bu sorunun kolay olma ihtimali yüksektir.

-İlk aşamada çözemediğiniz soruların yanına bazı şekiller yaparak atlayın.

-Soru ile inatlaşmayın, bu durum zaman kaybına ve moral bozukluğuna sebep olacaktır ve püf noktasını da gözünüzden kaçırmanıza neden olabilir.

-Soru kökleri sorunun anlaşılmasında önemli yer tutar;

-Soruyu anlayamadığınız zaman önce soru kökünü sonra seçenekleri okuyun. Daha sonra da, seçeneklerin ışığında soruyu bütünüyle inceleyin.

-Paragraf ya da parçaya bağlı sorularda önce alttaki soruyu okuyun. Böylece paragrafta ne aradığınızı bilebilirsiniz.

-Sınav sırasında dikkatiniz dağılabilir. Soruyu tekrar okumak yerine dikkatinizi toplamak için kalemi bir süre bırakıp 10-15 saniye dinlenin.

-İlk doğru gördüğünüz seçeneği hemen işaretlemeyin, tüm seçenekleri okuyun.

-Sayısal sorularda mutlaka işlem yapın.

-Cevabı hatırlayamadığınızda telaşlanmayın. İşaret koyarak bir diğer sayfaya geçerken bilip de hatırlayamadığınız soruya tekrar bakın.

-Sorulara karşı önyargılı olmayın, her soruya şans verin.

Velilere sınav uyarıları

-Bugünden itibaren okulunuzdan çocuğunuzun renkli sınav giriş belgesini alıp saklayın. Sınava 3-4 gün kala sınav evraklarınızı hazırlarken sınav giriş kartınızı bulamadığınızı fark ederseniz,okulunuzdan yenisini çıkarabileceğinizi unutmayın.

-Sınav gününe kadar çocuğunuzun sınava girmesini veya yazmasını engelleyecek bir sağlık sorunu yaşaması halinde sağlık raporu alıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nü bilgilendirerek gerekli önlemin alınmasını sağlayın.

-Sınavdan iki gün önce çocuğunuzla sınava gireceği okula giderek hem onun okulu tanımasını sağlayın hem de sınav günü tahmini varış süresini hesaplayın.

-Sınavdan üç gün önce sınav evraklarınızı hazırlayın.

-Sınav günü programınızı en geç 08.45’te okulda olacak şekilde düzenleyin.