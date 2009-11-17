İşte kurban kesiminde vekalet şartları

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yaptığı toplantıda ''vekalet yoluyla kurban kesimi'' konusu ele alındı.



Mali ibadetlerin, yükümlünün bizzat kendisinin yapmaktan aciz olup olmamasına bakılmaksızın vekalet yoluyla da yerine getirilebileceğine işaret edilerek, ''Mali bir ibadet olan ve sırf Allah rızası için yerine getirilmesi gereken kurbanı, kişinin bizzat kendisi kesebileceği gibi vekalet yoluyla kestirmesinin de mümkün olduğu'' görüşü dile getirildi.



Yapılan müzakereler sonucunda vekaletin dinen geçerli olabilmesi için şu şartların gerekli olduğuna karar verildi:



Vekil, kurbanı müvekkil adına kesmeli veya kestirmeli.

Vekalet, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebilir.

Vekil, kar amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabilir.

Kurban kesmek yerine bedeli muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadeti yerine getirilmiş olamaz.

İbadet cihetiyle kesilen kurbanın amacına uygun değerlendirilmesi gerekir.

Kurbanda asıl olan, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesidir, bu bakımdan vekaletle de olsa kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak 'yardım kampanyası' şekline dönüştürülmesi uygun olmaz.

Kesilen hayvanın eti, derisi ve herhangi bir cüzü kesim ücreti olarak verilemez. Ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderler müvekkilin parasından karşılanabilir.