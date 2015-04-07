İşte Koza Altın Şirketi’nin madeni etrafındaki ölü kuşlar!

Koza Altın Şirketi’nin Kayseri Himmetdede yakınlarındaki altın madeninde çekilen fotoğraflar, siyanürlü altın işletmeciliğinin doğaya verdiği hasarı ortaya çıkardı.

Madenin siyanürle altının ayrıştırıldığı yığın liçi alanından çekildiği öne sürülen fotoğraflarda kuş cesetleri görülürken, madenden bir ay önce işten atılan bir işçi benzer hayvan ölümlerinin sıkça yaşandığını ileri sürdü.

'Siyanürden ölen hayvanları gömüyorlar'

Özer Akdemir'in Evrensel'de yayımlanan haberine göre, altın madeninde 14 ay çalıştıktan sonra geçtiğimiz ay işine son verildiğini söyleyen Okan Aydın adlı eski maden işçisi, madende benzer görüntülerin her zaman yaşandığını ileri sürdü. Altın madeninde son derece sağlıksız ve çevreye zararlı faaliyetler yapıldığını belirten Aydın, “O kuş ölümleri toprağa siyanürün verildiği yerden çekildi. Güvenlikçilerin devriye gezdiği yerler var, oralarda birçok kuşun ve hayvanın ölüsünün alınarak gömüldüğünü biliyorum. Tilki, kuş, tavşan ölümleri, birçok hayvan ölüyor siyanürden. Oysa siyanürün toprağa verildiği yerde hiçbir önlem alınmıyor” diye konuştu.

‘Madende yoğun baskı var'

Aydın madende büyük baskı olduğunu da iddia ederek şöyle konuştu: “Arkadaşlar da gerek bu tür taşkınları, gerekse hayvan ölümlerini ve madende yapılan usulsüzlükleri fotoğraflarla, videolarla çekti. Bunların yayımlanmaması için maden çok büyük baskı yapıyor. Arkadaşlarda işlerini kaybetme korkusuyla bunları açıklayamıyor. Arkadaşlarımızın cep telefonuyla konuşması, fotoğraf çekmeleri her şey yasaklanmış durumda” diye konuştu.

'Maden vaatlerini yerine getirmedi'

Koza Şirketi’nin Gümüşhane’deki madeninin kapatılmasının ardından burada çalışanların bir kısmının Himmetdede’deki madene göndermesinin sorun yarattığını aktaran Aydın, madenin izin almadan önce söz verdiği hiçbir şeyi yerine getirmediğini dile getirdi.

Aydın, “Bölge halkına bir sürü vaatte bulundular. İstihdam, sosyal faaliyet, ekonomik durumla ilgili. Hiçbirini yerine getirmediler. Bunu sorduğumda da bir kumpasla beni işten çıkardılar” iddiasında bulundu. Aydın, maden çalışanlarının 1.050-1.100 lira arasında maaş aldıklarını, şoför ve teknik personelin maaşlarının 1300-1450 arasında değiştiğini söyledi. Aydın, “Gümüşhane’den gelenler 3 bin liraya yakın alıyorlardı. Otelde kalıyorlar ve bizim yaptığımız işlerin bazılarını tenezzül edip yapmıyorlardı. Bu sıkıntı yarattı. 300 kişinin olduğu bir toplantıda ben müdüre maaşlarla ilgili artışı sordum. Bunu bahane ederek 7 kişinin olduğu bir toplantıda beni aşağılamaya kalktı. Bu sözleri gururuma yediremeyip toplantıyı terk edince, ‘hakaret etti’ diye yazarak işime son verdiler” dedi.