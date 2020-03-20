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Koronavirüs

İşte Koronavirüs'ün ilk mikroskop görüntüleri

20 Mart 2020 17:02

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Novosibirsk’teki Vektor Enstitüsü’nden bilim insanlarının neredeyse tüm dünyaya yayılan ve 10 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs'ün ilk mikroskop görüntülerini çekmeyi başardığını duyurdu.

Rospotrebnadzor’un açıklamasına göre, Rus bilim insanlarının geçirimli elektron mikroskobu JEM-1400’de kullandıkları negatif kontrast yöntemiyle Koronavirüs'ün ilk fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Her bir partikülün boyutunun 100-120 nanometre olduğu kaydedildi.

Kaynak : Sputnik

 

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