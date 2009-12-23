İşte Kıvanç’ın yeni imajı

T24 - “Aşk-ı Memnu”daki rolüyle gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ imaj yeniledi. Bir süredir saçlarını uzatan Tatlıtuğ, yeni imajıyla “Aşk-ı Memnu”nun yarın yayınlanacak yeni bölümünde hayranlarının karşısına çıkacak.



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Kanal d'nin ilgiyle izlenen dizisi “Aşk-ı Memnu”da canlandırdığı Behlül rolüyle şöhretini katlayan Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin perşembe akşamı ekrana gelecek bölümünde yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıkacak. Uzun saçlarını kısacık kestiren Tatlıtuğ’un yeni imajı da beğeni topladı. Dizinin yeni bölümü ise yine heyecan yüklü. Bu bölümde, Behlül ile Bihter’in arasındaki gerginlik büyük bir hesaplaşmaya neden olacak. Bihter, kıskançlık ve öfkenin esiri olacak. Ve Behlül’ün Nihal’e olan yakınlığının intikamını, Behlül’ün kendisine hediye ettiği kolyeyle alacak. Behlül ise Bihter’in bu hamlesine karşılık, yılbaşı balosunda Nihal’e daha da yakınlaşacak.



