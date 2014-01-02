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İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Kurt Seyit ve Şura'nın ilk fragmanı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah'ın rol alacağı Kurt Seyit ve Şura dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

02 Ocak 2014 14:47

Nermin Bezmen'in aynı adlı romanından uyarlanacak olan, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı Kurt Seyid ve Şura dizisi Mart ayında Star TV ekranlarında başlayacak. Ay Yapım hazırladığı dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturacağı dizinin senaryosunu ise şu sıralar 'Medcezir' dizisini de yazan Ece Yörenç yapacak.

Dizinin konusu ise şöyle:

Kıvanç Tatlıtuğ’un hayat vereceği Kurt Seyt Eminof, Kırımlı bir Türk ailenin oğludur. Babası gibi Rus İmparatorluğu ordusunda, muhafız alayında görev yapan onurlu, lider ruhlu, başarılı bir subaydır. Çocukluğundan beri asker olarak yetiştirilen Kurt Seyt, babası gibi askeri görevini tamamladıktan sonra aile topraklarında bir hayat kurmayı hayal etmektedir. Kendisi gibi asker olan yakın arkadaşlarına ölesiye sadık, adalet duygusu çok gelişmiş ayrıca sıcak, şefkatli ve çapkın bir erkek olan Kurt Seyit’in kaderi Shura’yla tanışması, ardından Rusya’daki devrimle tamamen değişir. Shura’yla olan ilişkisi onun içinde bulunduğu tehlikeyi daha da büyütür. Kurt Seyt’in aşkı, ailesi için mücadelesi onu çok çalkantılı bir serüvenle İstanbul’a doğru yola çıkaracaktır.

Farah Zeynep Abdullah’ın canlandıracağı Shura, zengin ve asil bir Rus ailesinin güzeller güzeli kızıdır. Shura, Petrograd’da ilk kez sosyeteye takdim edildiği baloda Kurt Seyt’le tanışır ve ona ilk anda aşık olur. Bu aşk her türlü engele, entrikaya rağmen güçlenerek büyürken, çeşitli zorluklarla da sınanır... Şura, Kurt Seyt’in elini tuttuğu ilk günden itibaren büyümeye başlar, küçük bir kızken şahane bir kadına dönüşür. Kurt Seyt’le yaşayacağı serüven, hayatının anlamını değiştirir. Bu fırtınalı aşk onu, heyecan dolu bir maceraya sürükleyecektir. 

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Kurt Seyit ve Şura'nın ilk fragmanı:

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