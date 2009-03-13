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Politika

İşte Kılıçdaroğlu’nun reklam filmi...

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde 4 dakika 20 saniyelik bir tanıtım filmi çekti. İşte o reklam filmi.

13 Mart 2009 02:00

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde bir tanıtım filmi çekti. 4 dakika 20 saniyeden oluşan tanıtım filmi, "CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki..." yazısı ile başlıyor.

Kılıçdaroğlu’ndan seçim filmi - VİDEO

Kılıçdaroğlu tanıtım filminde seçmenlerine seslenerek, "Sevgili İstanbullular, İstanbul’da organize işler oluyor. Belediye ihalelerinde, belediye imar işlerinde oluyor.

Belediye şirketlerinde oluyor. Unutmayın onlar çok organize ya siz? Kursağından haram lokma inmemiş sevgili İstanbullular, her yıl İstanbul belediyesine tam 10 milyar doların üzerinde vergi ödüyoruz. Bunun hesabını sormayacak mıyız?

Gelin bizde dürüstlüğü organize edelim. Belediye yönetiminde şeffaflığı, dürüstlüğü egemen kılalım. Bu kez dürüstlük kazansın, bu kez siz kazanın" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbullulara seslendiği tanıtım filmi, televizyon ve sinema salonları gibi vatandaşlara ulaşacak yerlerde gösterilecek.

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