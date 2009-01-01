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Bilim / Teknoloji

İşte kendi kendine park edebilen araba

Ford, otomobillerin kendi kendilerine iki araba arasına otomatik olarak park edebilecek.

01 Ocak 2009 02:00

Ford, otomobillerin kendi kendilerine iki araba arasına otomatik olarak park edebilecek.

Ford Motor, daha önce farklı firmalar tarafından denenen, kendi kendine park edebilen otomobiller üretebilmek için geliştirilen yeni bir teknolojiyi duyurdu.

Ford’un 17 Ocak’ta Detroit’te gerçekleştirilecek Detroit Auto Show’da tanıtacağı “Active Park Assist” (Aktif Park Asistanı), ultrasonik algılayıcıları ve elektrikle güçlendirilmiş direksiyon sistemi (Electric Power Assisted Steering) sayesinde paralel konumda duran otomobili otomatik olarak park ediyor. Sistem, daha önce Toyota’nın sahip olduğu Lexus marka otomobillerin lüks modellerinde kullanılan kameralı sisteme göre daha kolay kullanılıyor ve yokuş gibi zor koşullarda da park işlemini gerçekleştirebiliyor.

Sürücünün park edilebilecek bir noktada etkinleştirdiği sistem, otomatik olarak park edebileceği bir noktaya doğru yönlendiriyor. Otomobilin sığabileceği bir alan algılandığında, sistem aracı otomatik olarak park ediyor ve diğer iki otomobilin kolay bir şekilde park yerlerinden çıkabileceği kadar bir alan bırakarak park etme işlemini sonlandırıyor.

Yalnızca bir düğmeye dokunarak çalıştırılan sistem, 2010 yılında Lincoln MKS sedan ve Lincoln MKT modellerinde opsiyon olarak sunulacak.

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