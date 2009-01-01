İşte kendi kendine park edebilen araba

Ford, otomobillerin kendi kendilerine iki araba arasına otomatik olarak park edebilecek.
Ford Motor, daha önce farklı firmalar
tarafından denenen, kendi kendine park edebilen otomobiller üretebilmek
için geliştirilen yeni bir teknolojiyi duyurdu.
Ford’un 17 Ocak’ta Detroit’te
gerçekleştirilecek Detroit Auto Show’da tanıtacağı “Active Park Assist”
(Aktif Park Asistanı), ultrasonik algılayıcıları ve elektrikle
güçlendirilmiş direksiyon sistemi (Electric Power Assisted Steering)
sayesinde paralel konumda duran otomobili otomatik olarak park ediyor.
Sistem, daha önce Toyota’nın sahip olduğu Lexus marka otomobillerin
lüks modellerinde kullanılan kameralı sisteme göre daha kolay
kullanılıyor ve yokuş gibi zor koşullarda da park işlemini
gerçekleştirebiliyor.
Sürücünün park edilebilecek bir noktada
etkinleştirdiği sistem, otomatik olarak park edebileceği bir noktaya
doğru yönlendiriyor. Otomobilin sığabileceği bir alan algılandığında,
sistem aracı otomatik olarak park ediyor ve diğer iki otomobilin kolay
bir şekilde park yerlerinden çıkabileceği kadar bir alan bırakarak park
etme işlemini sonlandırıyor.
Yalnızca bir düğmeye dokunarak
çalıştırılan sistem, 2010 yılında Lincoln MKS sedan ve Lincoln MKT
modellerinde opsiyon olarak sunulacak.