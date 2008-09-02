İşte karşınızda elektronik kitap

İngiltere'de e-kitap piyasada. Sony üretimi Reader adlı aygıt, normal kitap boyutunda ve 160 roman kapasiteli.



E-kitabın ağırlığının bir ciltli kitaptan daha hafif olduğu belirtiliyor. Bazılarının geleneksel kitabın sonunu getirmesinden korktuğu e-kitabın şarjı, "Savaş ve Barış"ı 5 kez okuyacak kadar uzun süre kullanılabiliyor.



Bilgisayarın aksine e-kitabın ekranı parlamıyor. E-kitap açıldığında, otomatik olarak okuduğunuz son sayfa önünüze geliyor. Yazılar da büyütülebiliyor. Penguin yayınevinden John Makinson, e-kitapların geleneksel kitaba ne derece alternatif olacağını bilmediklerini belirterek, 2010'a kadar e-kitapların kitap satışlarının yüzde 1'ini oluşturacağını tahmin ettiğini söyledi.

