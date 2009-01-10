İşte Karayalçın'ın vaatleri

Seçimler yaklaşıyor, vaatler hız kesmeksizin sürüyor. Murat Karayalçın’da belediye başkanı olursa neler yapacağını sıraladığı konuşmasında, seçmenleri cezp edecek vaatlerde bulunuyor.



CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, belediye başkanlığı döneminde işine son vereceği tek kişinin Melih Gökçek olacağını söyledi. Karayalçın, seçilmesi halinde AŞTİ servislerinin yeniden hizmete açılacağını, doğalgaz sayaçlarından alınan haksız paranın geri ödeneceğini de söyledi.



Eski CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyen Karayalçın, seçilmesi halinde yapacağı hizmetlere ilişkin bilgiler verdi. Karayalçın, öğrenci biletlerinin yüzde 50 ucuzlayacağı, yaşlılara ulaşımın 24 saat boyunca ücretsiz sunulacağını, 123 dolar doğalgaz geri ödemesinin herkese yapılacağını, su faturalarının düşeceğini söyledi.



‘Çetelerle saygın insanlarımızın bir tutulmasını açıklayamıyorum’



Karayalçın, konuşmasında Ergenekon soruşturması çerçevesinde yapılan operasyona da değindi.



Karayalçın, “Ben hukuktan yana olan, hukuk kurallarının işletilmesini arzulayan demokrasiye sonuna kadar bağlı olan bir siyasetçiyim. Hiç kimse dokunulmaz değil. 7 aydır iddianamenin hazırlanmamış olmasını içime sindiremiyorum. Çetecilerle devlet yönetiminde bulunmuş, çetecilerle hukuk sistemini işletmiş insanlarımızın bir tutulmasını açıklayamıyorum” diye konuştu.



